Получите все материалы CNews по ключевому слову
MicroWorld Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
MicroWorld Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТБ - Информационные технологии будущего 90 1
|ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
|eScan MicroWorld 20 1
|Антивирусный Центр 44 1
|Broadcom - VMware 2507 1
|Microsoft Corporation 25315 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158045 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 1
|Испания - Королевство 3770 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416076, в очереди разбора - 727419.
Создано именных указателей - 189852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.