MicroWorld Technologies


СОБЫТИЯ

30.01.2026 Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос 1
12.05.2011 Начались продажи локализованных версий продуктов eScan 11 для бизнеса 1
23.05.2007 Червь для MSN IM «заставил» Буша танцевать 1
19.03.2007 В Сети появилась новая разновидность троянца Pinch 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ИТБ - Информационные технологии будущего 90 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
eScan MicroWorld 20 1
Антивирусный Центр 44 1
Broadcom - VMware 2507 1
Microsoft Corporation 25315 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31935 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 2
Кибербезопасность - NAC - Network Access Control - Network Admission Control - устройства контроля доступа к сети 97 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2352 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3160 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1441 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 585 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
eScan ISS - eScan Internet Security Suite 6 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 1
Rammurthy Govind - Раммурти Говинд 4 1
Слободенюк Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158045 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53552 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14531 1
Испания - Королевство 3770 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
