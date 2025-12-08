ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения

ARinteg укрепила цифровой периметр экосистемы недвижимости М2 к защите персональных данных (за повторную утечку ПДн теперь предусмотрены оборотные штрафы), экосистема недвижимости М2 провела оценку своих систем защиты данных. Она обратилась к экспертам компании ARinteg за независимым аудитом с тем, чтобы минимизировать репутационные риски и предпринять все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн, как того требует от отв

ARinteg вывела на рынок систему управления киберрисками «Конструктор-У» Компания ARinteg выпустила на рынок собственный программный продукт «Конструктор-У», который помогает компаниям формировать модели угроз (в среднем за 1 день вместо недели) для информационных систем с у

ARinteg подтвердила соответствие стандартам качества в сфере ИТ Компания ARinteg успешно прошла ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Полученны

Запатентованная ARinteg разработка избавляет ИБ-специалистов от недельной работы Компания ARinteg получила патент на программный продукт «Конструктор–У» для автоматизированного формирования моделей угроз безопасности информации, следует из данных Роспатента. Об этом CNews сообщили п

Архиватор ARZip от ARinteg совместим с операционной системой «Ред ОС» а доступен инструмент для архивации, который при интеграции с DLP позволяет автоматизировать проверку запароленных архивов и предупредить утечку данных через них. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Специалисты компаний «Ред Софт» и ARinteg провели испытания на стенде под управлением операционной системой «Ред ОС» с установленным в среду данной ОС программным продуктом – ар

ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе? Команда разработчиков ARinteg наладила процесс регулярного выпуска релизов своего продукта – архиватора ARZip, единственного в Реестре отечественного ПО решения (№15721), которое сочетает в себе возможности для рабо

Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно кты, выходят новые игроки, идут слияния/поглощения. Нам приходится помогать клиентам проводить многочисленные пилотные тестирования, как говорят на западе, proof of concept (POC). Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Бизнес стал больше инвестировать в построение эшелонированных систем защиты CNews: За 2023 год количество инцидентов, несущих критические риски для атакованных компаний, снизилось в ср

SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель» Компания ARinteg обеспечила создание центра мониторинга событий информационной безопасности в ГК «Гранель», который позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать развитие нежелательных инцидентов

ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений Эксперты системного интегратора в сфере информационной безопасности ARinteg рассказали, как необъявленная кибервойна меняет жизнь людей и компаний, на что способны отечественные решения по защите информации. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

Hack не пройдет стемы компании или отдельных ее элементов считается пентест, который позволяет оценить безопасность систем или сетей путем моделирования реальной хакерской атаки. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Правда, как показывает практика проведения пентестов компании ARinteg, к тестированию на проникновение, иначе говоря, пентестам, компании прибегают, чаще всего, в двух случаях:

Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове. «Мы открыты к сотрудниче

НСГ автоматизировала учет персональных данных с решением от ARinteg Компания «Независимая страховая группа» совместно с российским системным интегратором на рынке информационной безопасности ARinteg реализовала проект по внедрению ПО «Учет персональных данных» для платформы «1С: ЗУП», который значительно упростил работу сотрудников по документообороту в рамках 152-ФЗ. Об этом CNews

Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity ассивного мониторинга для выявления аномалий и обнаружения вторжений в промышленную сеть. На начальных этапах реализации проекта сотрудники компании «Лаборатория Касперского» и системного интегратора Arinteg провели детальный анализ инфраструктуры «Мосгаза». Комплексная экспертная оценка позволила составить четкий поэтапный план модернизации систем киберзащиты АСУ ТП предприятия. Выбранное

8 секретов защиты почтовых серверов я корпоративной сети и утечки важных данных.Пример отчета спам-фильтра Kaspersky Security Источник: ARinteg, 2017 Kaspersky Security позволяет автоматически проводить интеллектуальную фильтраци

ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы ния служит безопасность пациентов. Этот подход распространяется на информационные системы Центра и обрабатываемые с их помощью персональные данные.При реализации проекта по защите персональных данных ARinteg проанализировал состояние эксплуатируемых заказчиком информационных систем персональных данных (ИСПДн) и предложил стратегию их дальнейшего развития; · для упреждения возможных уг

ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия соблюдения бдительности и важность планомерных мер по защите АСУ ТП, упреждающих действия злоумышленников и опасность реализации возникающих угроз», — сказал Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор ARinteg.

ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами Solar Security сообщила о подписании партнерского соглашения с компанией ARinteg, интегратором российского рынка ИТ и ИБ. Как рассказали CNews в компании, основным направлением сотрудничества станет продвижение сервисов Solar JSOC по мониторингу и реагированию на ин

ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания ARinteg, работающая в сфере информационной безопасности в России, объявили о завершении масштабного проекта по внедрению системы управления правами доступа и учетными записями пользователей кла

ТГУ им. Державина под защитой eToken Компании ARinteg и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешном внедрении электронных ключей eToken в ИБ-инфраструктуру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Как рассказали CNews в «Ала

ARinteg и Microsoft проводят совместную акцию для СМБ lue и Microsoft Open Value Subscription предоставляется возможность воспользоваться услугой бесплатного экспресс аудита антивирусной защиты своего предприятия. В течение 3-х дней специалисты компании ARinteg проведут экспресс обследование уровня информационной безопасности инфраструктуры предприятия от вредоносного программного обеспечения (ПО) и спама, выявят уязвимости системы. На основе

«Антивирусные Решения» стали Gold Partner Corel Компания «Антивирусные Решения» — системный интегратор и ведущий российский поставщик программных решений и услуг в сфере защиты информации, входящая в состав ГК «Антивирусный Центр», объявляет о по

"Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner Компания «Антивирусные Решения» — системный интегратор и российский поставщик программных решений и услуг в сфере защиты информации, входящая в состав группы компаний «Антивирусный Центр», объявила