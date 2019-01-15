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ARinteg АРинтег Антивирусные Решения



15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов
19.09.2017 ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken
21.10.2011 ARinteg и Microsoft проводят совместную акцию для СМБ
05.06.2007 «Антивирусные Решения» стали Gold Partner Corel
30.10.2006 "Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner
06.03.2006 InfoWatch и "Антивирусные решения" заключили соглашение о сотрудничестве

Публикаций - 70, упоминаний - 82

ARinteg упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3834 32
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1078 11
Microsoft Corporation 22058 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1630 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 149 3
Google LLC 9865 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 569 3
Dr.Web - Доктор Веб 1179 3
Amazon Inc - Amazon.com 2575 3
ИВК - Информационная внедренческая компания 143 2
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 107 2
InfoWatch - Инфовотч 830 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 2
Информзащита 634 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 376 2
Trend Micro 565 2
Cybonet - PineApp Archive-SeCure 4 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7935 2
Siemens AG - Siemens Group 2272 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 2
IBM - International Business Machines Corp 8823 2
Cisco Systems 4684 2
ДиалогНаука 191 1
Perimetrix 273 1
Arbor Networks 50 1
F-Secure 202 1
Элвис-Плюс - Элвис+ 126 1
Associates Distribution 11 1
Leta Group 263 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 71 1
Qualys 48 1
HID Global 91 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 488 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
Программный продукт ГК 3683 1
1С-ИжТиСи 4948 1
1С-Битрикс - Bitrix 5299 1
Apple Inc 10414 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2300 1
Форус НПФ 4 3
Ригла - аптечная сеть 48 2
Пробизнесбанк АКБ 122 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 286 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 1
Русский стандарт Банк 364 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
UPS 102 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 424 1
Газпромтранс - Транспортная компания 12 1
Home Depot - сеть магазинов 56 1
Банк Оранжевый 78 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 87 1
АТАК - сеть магазинов 678 1
Магнит - Сеть магазинов 361 1
Бинбанк 190 1
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 10 1
Газпром ПАО 879 1
МОСГАЗ 11 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 1
РЖД - Российские железные дороги 1408 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
Мосэнергосбыт АО 87 1
eBay Inc 1571 1
Национальный банк Траст 124 1
GFG - Lamoda 88 1
Qiwi 854 1
Протек - Фармацевтическая компания 44 1
Открытие ФК - Росгосстрах 262 1
Почта Банк 310 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 1
HeadHunter Group - HH Group 400 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2121 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1554 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7445 2
ПФР Департамент информационных технологий 126 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1382 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 171 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 384 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
Гознак - Московская типография 10 1
Правительство Москвы 1501 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 64 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7802 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13765 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1536 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2546 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7082 5
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 32 3
Website - Вебсайт 3229 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1840 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31323 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1096 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2399 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 946 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 139 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 328 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 511 2
Холодильник 252 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1181 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 47 1
Microsoft Windows API 140 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 243 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 888 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 639 1
Сервер - Серверные платформы 2601 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 671 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 1395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3575 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3144 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 264 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 774 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 155 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 644 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 575 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 746 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 924 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 62 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 300 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1246 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5015 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 194 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 11
ESET NOD32 - Антивирусная программа 427 10
Kaspersky Internet Security 352 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 6
Microsoft Exchange 1178 5
Kaspersky Total Space Security 43 4
Linux OS 7466 4
Kaspersky Anti-Spam 54 3
Sendmail 62 3
Kaspersky Security Center - KCS 50 3
Postfix - mail transfer agent 43 3
Microsoft Windows 10 11233 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2588 2
Kaspersky Security for Mail Server 8 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 2
Kaspersky Work Space Security - KWSS 43 2
ESET Remote Administrator 56 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 264 1
Microsoft Azure Government 7 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
Google Maven 20 1
Microsoft Hololens 65 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5146 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
JavaScript - Язык программирования 945 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 8 1
Broadcom - NortonLifeLock Symantec DLP - Symantec Data Loss Prevention 20 1
Aladdin eToken Management System 102 1
Kerio Mail Server 4 1
Intel Security McAfee Data Loss Prevention 3 1
Forcepoint - Websense Data Security Suite (DSS) 2 1
Forcepoint - Websense Web Security Suite (WSS) 3 1
Veritas - Symantec Altiris 58 1
Kaspersky Hosted Security 15 1
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 17 1
Dr.Web Office Shield 17 1
Kerio WinRoute Firewall 14 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1326 1
VMware Ready 27 1
Apple macOS 1377 1
Земков Сергей 156 15
Слободенюк Дмитрий 8 8
Конусов Андрей 83 3
Кукушкин Александр 3 2
Макаров Денис 5 2
Григорьева Евгения 57 2
Андреев Валерий 23 2
Иванова Светлана 11 1
Шабанов Алексей 8 1
Чимиричкина Мария 30 1
Грезин Ярослав 1 1
Шувалов Сергей 8 1
Лаврентьев Дмитрий 9 1
Назаренко Денис 10 1
Дурыгин Виктор 9 1
Ионов Николай 5 1
Галушка Дмитрий 1 1
Касрадзе-Панасьян Михаил 3 1
Агапов Владимир 1 1
Степанов Николай 10 1
Русанов Сергей 46 1
Левцов Вениамин 33 1
Чачава Александр 78 1
Смирнов Евгений 28 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Никитин Александр 15 1
Смирнов Андрей 28 1
Вышлов Андрей 23 1
Полякова Оксана 6 1
Глухов Владимир 2 1
Шабанов Илья 57 1
Поляков Виктор 4 1
Береговский Геннадий 6 1
Исанин Антон 1202 1
Щапов Олег 24 1
Трояновский Владимир 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 101994 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31962 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2933 3
Германия - Федеративная Республика 8284 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 729 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44480 2
Закавказье 116 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10902 2
Израиль 1713 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 190 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 999 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12284 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5082 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 693 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Финляндия - Финляндская Республика 1674 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12552 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 1
Иран - Исламская Республика Иран 940 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12521 1
Япония 9533 1
Украина 5878 1
Азия - Азиатский регион 3528 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5712 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 812 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5355 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2815 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1071 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1747 2
Антитеррор 151 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 83 1
White list - Белый список 60 1
Банковский сектор экономики 2092 1
Страхование - Страховое дело 455 1
Русский язык 3955 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4975 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 347 1
Торговля розничная 471 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 263 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 151 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
Reddit 216 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 323 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Thomson Reuters - Рейтер 5716 1
IHS Infonetics Research 90 2
IDC - International Data Corporation 4580 1
Gartner 3268 1
IBM X-Force Kassel 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 88 1
ESET Road Show 8 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
100+ Forum Russia 870 1
Infosecurity Moscow 32 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 75 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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