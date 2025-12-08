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ARinteg АРинтег Антивирусные Решения

ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения

Компания ARinteg – один из интеграторов на российском рынке информационной безопасности. Предоставляет комплекс услуг в области защиты информационных ресурсов и IT, имеет собственные разработки и «железные» решения.

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в качестве ответчика (2) на сумму 450 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.12.2025 ARinteg укрепила цифровой периметр экосистемы недвижимости М2

к защите персональных данных (за повторную утечку ПДн теперь предусмотрены оборотные штрафы), экосистема недвижимости М2 провела оценку своих систем защиты данных. Она обратилась к экспертам компании ARinteg за независимым аудитом с тем, чтобы минимизировать репутационные риски и предпринять все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПДн, как того требует от отв
04.12.2025 ARinteg вывела на рынок систему управления киберрисками «Конструктор-У»

Компания ARinteg выпустила на рынок собственный программный продукт «Конструктор-У», который помогает компаниям формировать модели угроз (в среднем за 1 день вместо недели) для информационных систем с у
26.11.2025 ARinteg подтвердила соответствие стандартам качества в сфере ИТ

Компания ARinteg успешно прошла ресертификацию системы менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Полученны
27.10.2025 Запатентованная ARinteg разработка избавляет ИБ-специалистов от недельной работы

Компания ARinteg получила патент на программный продукт «Конструктор–У» для автоматизированного формирования моделей угроз безопасности информации, следует из данных Роспатента. Об этом CNews сообщили п
23.01.2025 Архиватор ARZip от ARinteg совместим с операционной системой «Ред ОС»

а доступен инструмент для архивации, который при интеграции с DLP позволяет автоматизировать проверку запароленных архивов и предупредить утечку данных через них. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Специалисты компаний «Ред Софт» и ARinteg провели испытания на стенде под управлением операционной системой «Ред ОС» с установленным в среду данной ОС программным продуктом – ар
27.11.2024 ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе?

Команда разработчиков ARinteg наладила процесс регулярного выпуска релизов своего продукта – архиватора ARZip, единственного в Реестре отечественного ПО решения (№15721), которое сочетает в себе возможности для рабо
17.09.2024 Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно

кты, выходят новые игроки, идут слияния/поглощения. Нам приходится помогать клиентам проводить многочисленные пилотные тестирования, как говорят на западе, proof of concept (POC). Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Бизнес стал больше инвестировать в построение эшелонированных систем защиты CNews: За 2023 год количество инцидентов, несущих критические риски для атакованных компаний, снизилось в ср
12.03.2024 SAVA от ARinteg защищает ИТ-ресурсы ГК «Гранель»

Компания ARinteg обеспечила создание центра мониторинга событий информационной безопасности в ГК «Гранель», который позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать развитие нежелательных инцидентов

20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений

Эксперты системного интегратора в сфере информационной безопасности ARinteg рассказали, как необъявленная кибервойна меняет жизнь людей и компаний, на что способны отечественные решения по защите информации. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

09.02.2024 Hack не пройдет

стемы компании или отдельных ее элементов считается пентест, который позволяет оценить безопасность систем или сетей путем моделирования реальной хакерской атаки. Об этом CNews сообщили представители ARinteg. Правда, как показывает практика проведения пентестов компании ARinteg, к тестированию на проникновение, иначе говоря, пентестам, компании прибегают, чаще всего, в двух случаях:

13.12.2023 Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь

В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове. «Мы открыты к сотрудниче
17.11.2023 НСГ автоматизировала учет персональных данных с решением от ARinteg

Компания «Независимая страховая группа» совместно с российским системным интегратором на рынке информационной безопасности ARinteg реализовала проект по внедрению ПО «Учет персональных данных» для платформы «1С: ЗУП», который значительно упростил работу сотрудников по документообороту в рамках 152-ФЗ. Об этом CNews
15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity

ассивного мониторинга для выявления аномалий и обнаружения вторжений в промышленную сеть. На начальных этапах реализации проекта сотрудники компании «Лаборатория Касперского» и системного интегратора Arinteg провели детальный анализ инфраструктуры «Мосгаза». Комплексная экспертная оценка позволила составить четкий поэтапный план модернизации систем киберзащиты АСУ ТП предприятия. Выбранное

20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов

я корпоративной сети и утечки важных данных.Пример отчета спам-фильтра Kaspersky Security Источник: ARinteg, 2017 Kaspersky Security позволяет автоматически проводить интеллектуальную фильтраци
19.09.2017 ARinteg внедрила защиту персональных данных в Медцентре управления делами мэра и правительства Москвы

ния служит безопасность пациентов. Этот подход распространяется на информационные системы Центра и обрабатываемые с их помощью персональные данные.При реализации проекта по защите персональных данных ARinteg проанализировал состояние эксплуатируемых заказчиком информационных систем персональных данных (ИСПДн) и предложил стратегию их дальнейшего развития; ·       для упреждения возможных уг
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия

соблюдения бдительности и важность планомерных мер по защите АСУ ТП, упреждающих действия злоумышленников и опасность реализации возникающих угроз», — сказал Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор ARinteg.
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами

Solar Security сообщила о подписании партнерского соглашения с компанией ARinteg, интегратором российского рынка ИТ и ИБ. Как рассказали CNews в компании, основным направлением сотрудничества станет продвижение сервисов Solar JSOC по мониторингу и реагированию на ин
04.08.2015 ARinteg внедрила Avanpost IDM 4.0 в российском онлайн-ритейлере Lamoda.ru

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания ARinteg, работающая в сфере информационной безопасности в России, объявили о завершении масштабного проекта по внедрению системы управления правами доступа и учетными записями пользователей кла
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken

Компании ARinteg и «Аладдин Р.Д.» сообщили об успешном внедрении электронных ключей eToken в ИБ-инфраструктуру Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Как рассказали CNews в «Ала
21.10.2011 ARinteg и Microsoft проводят совместную акцию для СМБ

lue и Microsoft Open Value Subscription предоставляется возможность воспользоваться услугой бесплатного экспресс аудита антивирусной защиты своего предприятия. В течение 3-х дней специалисты компании ARinteg проведут экспресс обследование уровня информационной безопасности инфраструктуры предприятия от вредоносного программного обеспечения (ПО) и спама, выявят уязвимости системы. На основе

05.06.2007 «Антивирусные Решения» стали Gold Partner Corel

Компания «Антивирусные Решения» — системный интегратор и ведущий российский поставщик программных решений и услуг в сфере защиты информации, входящая в состав ГК «Антивирусный Центр», объявляет о по
30.10.2006 "Антивирусные Решения" получили статус Microsoft Gold Certified Partner

Компания «Антивирусные Решения» — системный интегратор и российский поставщик программных решений и услуг в сфере защиты информации, входящая в состав группы компаний «Антивирусный Центр», объявила

06.03.2006 InfoWatch и "Антивирусные решения" заключили соглашение о сотрудничестве

Компания InfoWatch, разработчик систем защиты предприятий от внутренних ИТ-угроз, и компания «Антивирусные решения» — поставщик системного и антивирусного программного обеспечения, входящая в состав группы компаний «Антивирусный Центр», заключили соглашения о сотрудничестве. По ито

Публикаций - 278, упоминаний - 284

ARinteg и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 86
ESET - ESET Software 1161 76
Dr.Web - Доктор Веб 1294 37
Microsoft Corporation 25775 35
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 21
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 16
9594 14
Trend Micro 651 14
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Bitdefender 171 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Google LLC 12688 8
Антивирусный Центр 44 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
InfoWatch - Инфовотч 1185 7
Softline - Софтлайн 3743 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Информзащита 941 7
Gen Digital - Avast Software 184 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 6
Ростелеком 10948 5
Broadcom - VMware 2610 5
Cisco Systems 5372 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 5
Sophos - SophosLabs 436 5
F-Secure 216 5
Leta Group - Лета Групп 282 5
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 4
Rentsoft - Рентсофт 39 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Сбер - BI.Zone - Nano Security - Нано Секьюрити 8 3
Forcepoint - Websense 140 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 3
Форус НПФ 4 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Гранель ГК 12 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Совкомбанк Совесть 279 3
МОСГАЗ 45 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
НСГ СК - Независимая страховая группа Страховая компания 4 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Альфа-Банк 1979 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Airbnb 101 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Barclays 122 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
Пробизнесбанк АКБ 135 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 1
Гознак МПФ - Московская печатная фабрика - Московская типография 13 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Резонанс НПП 407 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Faber-Castell 1 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Белнефтехим - Белорусский государственный концерн по нефти и химии 4 1
Агропромкредит 20 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
The Home Depot Inc 66 1
Д2 Страхование 3 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 1
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 1
Федеральная полиция Бразилии - Federal Police of Brazil - Polícia Federal 11 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 170
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 155
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 150
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 71
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 53
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 46
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 38
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 20
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 14
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 13
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Microsoft Windows 16882 44
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 43
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 29
Linux OS 11533 28
ARinteg - ARZip 18 16
Kaspersky Internet Security 497 16
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 16
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 15
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 12
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Google Android 15243 8
Microsoft Windows 10 1938 8
Apple macOS 2419 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 8
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 8
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 7
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 7
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 6
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 6
Dr.Web AV-Desk 148 6
Kaspersky Enterprise Space Security 45 5
Microsoft Windows XP 2431 5
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Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
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Nano Антивирус 7 3
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Левцов Вениамин 41 6
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