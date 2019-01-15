Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ARinteg АРинтег Антивирусные Решения
Публикаций - 70, упоминаний - 82
ARinteg упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 156 15
|Слободенюк Дмитрий 8 8
|Конусов Андрей 83 3
|Кукушкин Александр 3 2
|Макаров Денис 5 2
|Григорьева Евгения 57 2
|Андреев Валерий 23 2
|Иванова Светлана 11 1
|Шабанов Алексей 8 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Грезин Ярослав 1 1
|Шувалов Сергей 8 1
|Лаврентьев Дмитрий 9 1
|Назаренко Денис 10 1
|Дурыгин Виктор 9 1
|Ионов Николай 5 1
|Галушка Дмитрий 1 1
|Касрадзе-Панасьян Михаил 3 1
|Агапов Владимир 1 1
|Степанов Николай 10 1
|Русанов Сергей 46 1
|Левцов Вениамин 33 1
|Чачава Александр 78 1
|Смирнов Евгений 28 1
|Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
|Никитин Александр 15 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Полякова Оксана 6 1
|Глухов Владимир 2 1
|Шабанов Илья 57 1
|Поляков Виктор 4 1
|Береговский Геннадий 6 1
|Исанин Антон 1202 1
|Щапов Олег 24 1
|Трояновский Владимир 38 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 1
|Reddit 216 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 323 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5716 1
|IHS Infonetics Research 90 2
|IDC - International Data Corporation 4580 1
|Gartner 3268 1
|IBM X-Force Kassel 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175504, в очереди разбора - 989936.
Создано именных указателей - 70894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175504, в очереди разбора - 989936.
Создано именных указателей - 70894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru