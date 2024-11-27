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ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе?

Команда разработчиков ARinteg наладила процесс регулярного выпуска релизов своего продукта – архиватора ARZip, единственного в Реестре отечественного ПО решения (№15721), которое сочетает в себе возможности для работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных. ARZip позволяет устранить прежде неразрешимую проблему утечек конфиденциальной информации через защищенные паролем архивы. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого архивов, отправляемых за пределы ИБ-периметра организации. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

В ходе проведения пилотов по интеграции архиватора ARZip с DLP компания получила пожелания от заказчиков, которые учла в новой версии продукта, что отразилось на улучшении совместимости, интерфейса и функциональности. В частности, в архиваторе ARZip появились прогресс-бар, с которым проще и удобнее отслеживать процесс создания и раскрытия объемных архивов, при создании/открытии архива автоматически появляется целевая папка, в которую выложен архив, поддержка татарского языка, поддержка форматов .TAR, .CAB.

В архиваторе ARZip также можно брендировать программу, работать с архивами на разных языках, т.к. ARZip стал мультиязычен с добавлением поддержки английского, грузинского, армянского, арабского и других языков. Благодаря современным алгоритмам ARZip обеспечивает высокую эффективность сжатия данных на уровне лучших мировых решений. Позволяет работать c разными форматами архивов, запускать программы из архива, сжимать без потерь файлы в единый файл-архив для удобства переноса и хранения данных. При создании архивов в нем достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

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Безопасность

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