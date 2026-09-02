Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

На фоне масштабной перестройки российского ИТ-рынка заказчики пересмотрели свои приоритеты при закупках оборудования. Сегодня ключевое значение имеют прогнозируемые сроки поставки, фиксированная стоимость, гибкость подбора конфигураций и прозрачная локальная гарантия. В этих условиях собственная торговая марка дистрибьютора превратилась из бюджетной альтернативы в стратегический выбор ИТ-директора для построения надежной инфраструктуры. Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group, рассказывает, как за последние годы трансформировался подход к созданию техники под собственными брендами.

Трансформация рынка и философия разработки СТМ

За последние несколько лет российский рынок вычислительной техники прошел через кардинальную трансформацию. По данным аналитических отчетов, в серверном сегменте и на рынке персональных компьютеров отечественные бренды и локализованные решения заняли доминирующие позиции. На смену стремлению переплачивать за логотип зарубежного вендора пришел прагматичный подход, ориентированный на доступность склада, предсказуемые сроки логистики и понятный гарантийный сервис.

Подход 3Logic Group к развитию собственных торговых марок опирается на масштаб и экспертизу собственной дистрибьюторской сети. В каждом четвертом ПК, продаваемом в России, используются комплектующие из нашего портфеля. Мы закупаем компоненты напрямую у ведущих мировых производителей, выбирая партнеров по принципу их готовности идти в глубокую кастомизацию оборудования под конкретные проекты заказчика вне зависимости от объема партии.

По данным аналитических отчетов, в серверном сегменте и на рынке персональных компьютеров отечественные бренды и локализованные решения заняли доминирующие позиции

Экономическая модель и удержание конкурентной стоимости

Эффективный баланс между высоким качеством комплектующих и конкурентной итоговой ценой достигается за счет разумного управления складской логистикой. В текущих экономических реалиях хранение больших объемов готовой техники ведет к замораживанию денег, стоимость которых в конечном счете оплачивает заказчик. 3Logic Group держит на складах компонентную базу, собирая устройства под конкретный проект без избыточных наценок на обслуживание готовых SKU.

Параллельно мы закрываем главную боль закупщиков и интеграторов на турбулентном рынке — ценовую неопределенность. При 100% предоплате мы фиксируем стоимость оборудования на складе на период до 30 дней, пока заказчик проходит все этапы согласования и принятия решений. Это позволяет интеграторам защитить проектную маржу, а конечным клиентам — полностью уложить поставку в утвержденный бюджет. Если же бюджет не будет согласован и сделка не состоится, мы возвращаем деньги.

Кастомизация, автоматизация и умный конфигуратор

Мы отказались от навязывания стандартных конфигураций, ориентируясь на гибкую подборку техники под реальные профили нагрузки. Линейки персональных компьютеров и рабочих станций Raskat, а также серверные системы Crusader адаптируются под любые задачи: от компактных мини-ПК для массового перехода на виртуальные рабочие столы (VDI) до высокопроизводительных серверов для работы с искусственным интеллектом.

Инженерная команда 3Logic Group разработала онлайн-конфигуратор, который проверяет техническую совместимость выбранных узлов за 5 минут. Система регулярно обновляется на основе поступающей статистики по браку, обращений в сервис и прямого взаимодействия с производством. Обнаруживая ошибку или инженерную неточность один раз, мы сразу фиксируем ее в алгоритмах, что полностью исключает повторные риски при проектировании следующей техники и сборке новых партий. В ближайшем будущем мы запустим обновленный конфигуратор с алгоритмами искусственного интеллекта. Он сможет автоматически разбирать технические задания партнеров и подбирать оптимальные спецификации без необходимости глубокого погружения менеджеров в детали оборудования.

Тестирование совместимости и единая точка ответственности

Для корпоративных клиентов крайне важна абсолютная предсказуемость работы техники с их программным стеком. По запросу заказчика мы самостоятельно проводим полное тестирование совместимости оборудования с любым специализированным ПО и операционными системами. При использовании отечественного софта наша команда берет на себя взаимодействие с разработчиками и оформляет официальные заключения.

Для ИТ-директоров и руководителей отделов закупок мы выделяем четыре ключевых УТП, которые делают работу с нашей техникой прогнозируемой и безопасной:

гарантированная предсказуемость сроков поставки;

единая точка ответственности за весь жизненный цикл оборудования, включая готовность брать на себя пусконаладочные работы;

возможность фиксации цены на время принятия решений

расширенная сервисная поддержка уровня международных А-брендов.

Сервисная поддержка и расширенные SLA

Передача оборудования не завершает партнерские отношения, а открывает следующий этап долгосрочного сервисного сопровождения. Рынок привык к высочайшим стандартам поддержки вендоров первого эшелона, и мы полностью воспроизвели этот уровень в рамках собственной инфраструктуры. Заказчикам доступны расширенные сервисные пакеты с круглосуточным реагированием и заменой компонентов на следующий рабочий день.

По данным исследований, наличие локального сервисного центра и доступность запчастей являются ключевыми факторами при выборе оборудования. При приобретении пакета расширенной гарантии решение любых нештатных технических проблем на объекте становится нашей прямой задачей. Единый подменный фонд и постоянный запас комплектующих гарантируют бесперебойную работу техники на протяжении всего ее жизненного цикла.

Перспективы развития и продуктовый портфель

Наибольший спрос среди клиентов сейчас демонстрируют мини-ПК для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), а также решения для организации стандартных офисных мест. В ближайшее время мы планируем существенно расширить категории высокопроизводительных рабочих станций, сложных вычислительных систем и специализированных серверов, рассчитанных на нагрузки ИИ.

Наша главная амбиция заключается в том, чтобы через 2–3 года СТМ 3Logic Group (Raskat, Crusader) воспринимались на рынке не как бюджетная альтернатива или запасной вариант на случай дефицита, а как осознанный стратегический выбор ИТ-директора для типовых и кастомных инфраструктур. Опираясь на глубокую экспертизу, автоматизированную сборку и развитый сервис, включая экосистему, которую мы создаем на базе нашего b2b-кабинета, наши бренды формируют новый стандарт надежности для коммерческого и государственного сектора.