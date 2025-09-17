Разделы

Сбер BI.Zone Nano Security Нано Секьюрити

Сбер - BI.Zone - Nano Security - Нано Секьюрити

NANO Security — российский разработчик, в портфель которого входит антивирусное ПО для конечных пользователей и малого и среднего бизнеса, SDK для интеграции решения с другими средствами защиты и ряд других продуктов.  

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Bi.Zone приобрела активы Nano Security для усиления платформы endpoint security и выхода в сегмент B2C 1
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз 1
24.04.2017 «Nano Антивирус Pro» включен в Единый реестр российских программ 1
03.04.2017 «Нано Секьюрити» объявила о совместимости NANO Антивирус Pro и Windows 10 Creators Update 1
07.12.2015 Nano Security выпустила финальную версию «Nano Антивируса Pro» 1
06.10.2015 «Nano Антивирус» получил сертификат OPSWAT 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

8741 3
Intel Corporation 12428 3
Microsoft Corporation 25054 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 251 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1408 1
Dell Technologies - Dell Computer 2145 1
Citrix Systems 831 1
HP Inc. 5728 1
Dell EMC 5060 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13339 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7656 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3214 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2312 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3084 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5369 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 650 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30460 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17614 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21500 1
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 104 1
Nano Антивирус 7 5
Microsoft Windows 16136 3
Microsoft Windows 10 1849 3
Microsoft Windows XP 2412 2
Linux OS 10642 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 129 1
JavaScript - JS - язык программирования 1291 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 30 1
Positive Technologies - PT Sandbox 95 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2302 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 415 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Осипов Сергей 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 2
Металлы - Золото - Gold 1182 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 1
Juniper Research 539 1
