Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft OLE Object Linking and Embedding Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты
Microsoft OLE и организации, системы, технологии, персоны:
|Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
|Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
|Лагода Георгий 60 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 201 1
|Андреев Максим 38 1
|Коршунова Мария 8 1
|Натрусов Артем 284 1
|Жуков Михаил 39 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Пасеков Владимир 24 1
|Аношин Антон 13 1
|Гостев Александр 82 1
|Зверев Андрей 59 1
|Филиппов Олег 13 1
|Низник Александр 20 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Галушкин Олег 182 1
|Соколов Денис 2 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Villalonga Juan - Виллалонга Хуан 5 1
|Осипов Сергей 42 1
|Зайнутдинов Ренат 1 1
|Ушков Андрей 1 1
|Микшанский Альберт 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 404 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
|The Verge - Издание 567 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354699, в очереди разбора - 759507.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.