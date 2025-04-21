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Microsoft OLE Object Linking and Embedding Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты



21.04.2025 После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP 1
10.06.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за май 2
02.04.2024 Как «Аэрофлот» генерирует 500 файлов отчетов из баз данных за минуту 1
24.11.2023 Сервис проверки по индикаторам компрометации в PT Sandbox позволяет проверять ссылки и повышать точность обнаружения угроз 1
13.03.2023 Обновление «Р7-офис»: опции работы с данными, объектами и файлами 1
18.07.2022 Шифровальщик на основе кода смертельно больного хакера набрасывается на жертв прямо из почтового ящика 1
30.01.2019 «Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure 1
17.10.2018 Эксплойты для Microsoft Word научились проникать через антивирусы 2
05.06.2018 Digital Security представила исследование безопасности компонентов Microsoft Office 1
18.12.2017 В Word отключили функцию, через которую с 1990-х распространялись трояны 2
16.11.2017 В Microsoft Office закрыта опасная «дыра», существовавшая с 2000 года. Видео 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
09.11.2015 Kingsoft Office выступает партнером «CNews Forum 2015: Информационные технологии завтра» 1
23.07.2013 Сеть “Киномакс” ищет директора департамента АСУ 1
29.10.2010 ZyXEL начала поставки на российский рынок универсальной коммуникационной системы IP-телефонии X8004 1
15.06.2010 Обзор за неделю: новинки автоматизации зданий и будущее городов 1
26.07.2007 Echochrome: Видео 1
04.06.2007 Антивирус ClamAV «излечили» от уязвимостей: DoS-атаки, произвольный код 1
21.07.2006 Эксперты: вирусописатели взяли паузу 1
06.06.2005 "Исток" автоматизировал учет по МСФО 1
22.07.2003 Инвесторы предъявили Telefonica иск на $7,9 млрд. 1
25.11.2002 "Прайм Груп" получила лицензию от Intergraph 1
18.11.2002 "ИНЭК-страховщик" 5.0 - новинка рынка автоматизации бизнеса 1
30.07.2002 Microsoft интегрирует базы данных Oracle и SQL Server на основе .Net 1
28.10.1999 Компании Cognitive Technologies и FCENTER представили совместное решение на выставке в Совете Федерации РФ 1
18.06.1999 DiasoftClient 4x4 сертифицирован на совместимость с системой программ "1С:Предприятие" 1
10.06.1999 "АСКОН" запустила маркетинговую программу по замене ранних версий пакета "Компас-График" на новую версию 5.7 1
26.05.1999 Сompaq представила стратегию NonStop eBusiness 1
10.03.1999 IBM и Dassault Systemes объявили о выходе пакета разработки CATIA 5 версии 1 и CATIA 4 версии 2.1 1
15.02.1999 ICL Retail Systems предложила новую версию среды разработки торговых систем ICL GlobalSTORE 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Microsoft OLE и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24785 10
8393 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1479 3
Oracle Corporation 6750 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 2
1С-Рарус 894 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1258 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 1
Cisco Talos 43 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Монолит-Инфо 123 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 8 1
Крок - Croc 1782 1
SAP SE 5319 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Астор ВЦ 110 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Softline - Софтлайн 2929 1
Yahoo! 3699 1
ZyXEL Communications 299 1
Novardis - Новардис Консалтинг 61 1
Intel Corporation 12271 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 104 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 1
Компас 20 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 80 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Ф-Центр 26 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Dassault Systemes 221 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Галактика - Корпорация 1474 1
Tuxedo Computers 16 1
FIN7 - CombiSecurity - хакерская группировка 9 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 556 1
Siemens AG - Siemens Group 2600 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
Carlsberg Group 25 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Tesla Motors 401 1
Инфостарт - Infostart 8 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Киномакс - сеть кинотеатров 12 1
Meta Group 54 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 809 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ARTS - Association for Retail Technology Standards - Ассоциация стандартов технологий розничной торговли 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 9
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Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4660 3
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Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
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