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Обновление «Р7-офис»: опции работы с данными, объектами и файлами

Версия 7.3.0 офисных редакторов «Р7» дает в руки пользователям больше возможностей контроля, творчества и работы с информацией. Обновление принесло не косметические изменение, а реальное расширение функциональных возможностей редакторов презентаций, таблиц и текстов. Значительно возросла производительность всех приложений. Об этом CNews сообщили представители «Р7-офис».

Топ-10 изменений одной строкой

Добавление ссылок не только на внешние, но и на локальные файлы. Новая панель быстрого доступа к уравнениям, поддержка синтаксиса Unicode и LaTeX. 13 новых формул для более точной работы с данными. Выбор нескольких объектов в окне просмотра с Ctrl/Shift. Вставка данных из файлов XML. Направляющие и сетка для самостоятельной компоновки слайда. Вращение 3D-диаграмм кликом мыши. Сохранение любых фигур как рисунка. Отображение и сокрытие боковых панелей. Изменение размера диалоговых окон. Настройка интерфейса под себя.

Пространство рабочего экрана ограничено, поэтому пользователи постоянно видоизменяют рабочую среду, чтобы было удобнее. В обновленных редакторах «Р7-офис» можно скрыть правую и левую панели или изменить размер окон диалогов для редактирования диаграмм, OLE-объектов и получателей слияния.

Во всех редакторах добавлена специальная панель для быстрого доступа к уравнениям. Объемные диаграммы теперь имеют настройки поворота 3D-фигур, а редактор OLE-объектов предлагает на выбор различные стили ячеек. Для удобства пользователей приведены к единому виду диалоги в редакторах, контекстных меню и панели инструментов.

Также в списке новшеств вставка объектов Smart Art, пресеты для вставки горизонтальных и вертикальных текстовых блоков, оптимизация подписей кнопок, улучшение отображения комментариев, единая библиотека для чтения и сохранения PDF, которая позволяет оптимизировать работу.

Редактор презентаций: управление под рукой

Создание презентаций - это почти дизайнерская работа, для которой нужны специальные инструменты. С обновлением в контекстное меню добавлены сетка и направляющие, которые помогут разместить объекты SmartArt и элементы на слайде, а также опция сохранения фигуры (графического объекта) как рисунка.

Добавлены шаблоны для вставки надписи и новые опции специальной вставки для слайда. Теперь к отдельному слайду можно применить различные направляющие, конечную тему, а также сохранить исходное форматирование.

Редактор документов: защита от редактирования и статистика

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Безопасность

Первое изменение - добавлена возможность дополнительно защитить документ, установив пароль на редактирование. Второе - кнопка доступа к статистике в статус-баре.

Третье - возможность создавать ссылки на локальные документы, которые хранятся в памяти операционной системы рабочего компьютера. Это важно, потому что позволяет максимально быстро получить доступ к другим документам прямо из файла, в котором работает пользователь. Это безопасно, так как доступ к локальным файлам есть только у пользователей, которые работают на одном устройстве. То есть при отправке документа со ссылками на локальные файлы, внешний получатель не сможет найти эти файлы.

Редактор таблиц: окно контроля и новые формулы

Таблицы нужны для работы с данными и расчетов. В редакторе таблиц появилось окно контрольного значения, в котором можно выбрать несколько элементов из списка. Появилась возможность создавать ссылки между файлами, используя специальную вставку. Реализована поддержка вставки данных из XML (включая XML Spreadsheet 2003).

Для более точной работы с данными добавлены новые полезные функции: TEXTBEFORE, TEXTAFTER, TEXTSPLIT, VSTACK, HSTACK, TOROW, TOCOL, `WRAPROWS, WRAPCOLS, TAKE, DROP, CHOOSEROWS, CHOOSECOLS.

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Цифровизация

Для обновления облачного офиса «Р7» не нужно предпринимать никаких действий. Новые функции появятся автоматически.

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