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Unicode Юникод Стандарт кодирования символов
СОБЫТИЯ
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|09.11.2021
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Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков
и для непосредственных разработчиков. Речь идет в первую очередь о фокусах с управляющими символами Unicode. Авторы исследования продемонстрировали новый вариант атаки на примерах программных п
|22.04.2020
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こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами
йдер и регистратор доменов REG.RU открыл регистрацию интернационализированных доменных имён (IDN) с Unicode — символами нелатинских алфавитов. Теперь пользователи могут регистрировать адреса дл
|06.06.2017
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Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски
учше составлять только из символов кодировки ASCII, в противном случае с этим объектом возникнут проблемы. Дело в том, что APFS не поддерживает нормализацию символов универсальной системы кодирования Unicode. От этого страдают в первую очередь письменные символы различных языков, которые отличаются от букв английского алфавита.APFS была разработана компанией с нуля и ориентирована в первую
|17.06.2014
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В Unicode появился символ рубля и 250 новых «эмодзи»
Unicode Consortium выпустил седьмую версию международного стандарта Unicode, предназначенного для кодирования знаков письменных языков и символов в компьютерных
|21.06.1999
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IBM открыла исходные коды пакета Classes for Unicode
Компания IBM открыла исходные коды своего программного пакета IBM Classes for Unicode. Пакет предназначен для добавления в ПО поддержки различных языков. Этот шаг со стороны IBM упростит многим разработчикам создание мультиязычных приложений.
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