Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Unicode Юникод Стандарт кодирования символов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.11.2021 Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков

и для непосредственных разработчиков. Речь идет в первую очередь о фокусах с управляющими символами Unicode. Авторы исследования продемонстрировали новый вариант атаки на примерах программных п
22.04.2020 こんにちは.TECH: в REG.RU появилась возможность регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами

йдер и регистратор доменов REG.RU открыл регистрацию интернационализированных доменных имён (IDN) с Unicode — символами нелатинских алфавитов. Теперь пользователи могут регистрировать адреса дл
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски

учше составлять только из символов кодировки ASCII, в противном случае с этим объектом возникнут проблемы. Дело в том, что APFS не поддерживает нормализацию символов универсальной системы кодирования Unicode. От этого страдают в первую очередь письменные символы различных языков, которые отличаются от букв английского алфавита.APFS была разработана компанией с нуля и ориентирована в первую

17.06.2014 В Unicode появился символ рубля и 250 новых «эмодзи»

Unicode Consortium выпустил седьмую версию международного стандарта Unicode, предназначенного для кодирования знаков письменных языков и символов в компьютерных

21.06.1999 IBM открыла исходные коды пакета Classes for Unicode

Компания IBM открыла исходные коды своего программного пакета IBM Classes for Unicode. Пакет предназначен для добавления в ПО поддержки различных языков. Этот шаг со стороны IBM упростит многим разработчикам создание мультиязычных приложений.

Публикаций - 185, упоминаний - 207

Unicode и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Google LLC 12690 11
Apple Inc 13156 8
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 7
Oracle Corporation 7074 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
SAP SE 5601 5
Samsung Electronics 11065 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
9594 4
Telegram Group 2940 4
Sony 6739 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 4
Lenovo Motorola 3566 4
Quark 23 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 2
Imperva 41 2
Vertu 119 2
Otello Corporation - Opera Software 340 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Embarcadero 67 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Likasoft - Лайксофт 3 2
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ESET - ESET Software 1161 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Белый Ветер 365 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Global Security 23 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
UPS 216 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Евросеть 1421 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
OpenJDK Community 11 1
Unicode Consortium 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 28
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 19
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 18
ASCII - American standard code for information interchange 63 18
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 14
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 8
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 7
Microsoft Windows 16882 50
Linux OS 11533 18
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Microsoft Windows 2000 8678 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Apple macOS 2419 11
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Microsoft Outlook 1506 9
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Microsoft Office 4170 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Opera Browser - Браузер 1050 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Microsoft Windows 98 452 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Поддерживаю.РФ 10 6
Microsoft Windows 95 429 6
Microsoft Windows NT 890 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 5
Apple iOS 8583 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 4
IBM DB2 396 4
Google Android 15244 4
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
WordPress Foundation - WordPress 255 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Колесникова Мария 8 5
Демидов Михаил 134 4
Мельникова Анастасия 440 3
Симонов Игорь 103 2
Лиенко Светлана 2 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Демидова Надежда 11 1
Сорокоумов Александр 19 1
Фирш Алексей 6 1
Власов Алексей 20 1
Болотюк Дмитрий 16 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Слепов Олег 7 1
Кравцов Сергей 64 1
Тюрин Вадим 2 1
Михайлов Вадим 4 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Cerf Vint - Серф Винт 36 1
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 1
Макаров Станислав 118 1
Самойленко Максим 67 1
Ксенин Алекс 311 1
Клинаичев Андрей 33 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Оржевская Наталия 10 1
Маилян Роман 8 1
Янко Виталий 12 1
Hawkins Jeffrey - Hawkins Jeff - - Хокинс Джеффри - Хоукинс Джефф - Хаввкинс Джефф 27 1
Усов Михаил 11 1
Николаев Григорий 10 1
Худякова Наталья 7 1
Мишко Сергей 5 1
Павлов Никита 146 1
Голубев Николай 1 1
Лебедев Арсений 3 1
Ясиновский Виктор 3 1
Зюлькорнеев Ильхам 1 1
Царев Дмитрий 52 1
Лугинец Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Япония 13807 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Европа 24964 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Норвегия - Королевство 1858 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5870 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Украина 7928 4
Казахстан - Республика 6048 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Польша - Республика 2031 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Европа Западная 1496 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Греция - Греческая Республика 1017 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Европа Центральная 278 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Франция - Канны 114 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Английский язык 7030 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Латинский алфавит 198 4
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Экономический эффект 1342 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 159 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 4
heise online - heise security 122 3
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
Something Awful 2 1
WABetaInfo 10 1
Webetainfo 3 1
9to5Mac 70 1
IBT - International Business Times 14 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Computer Weekly 376 1
Newsbytes News Network 379 1
Cellular News 234 1
CMS Magazine 20 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
Security Affairs 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
РИА Новости 1033 1
BleepingComputer - Издание 458 1
9to5Google 60 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
HFS Research 49 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Gujarat Technological University - Гуджаратский технологический университет 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Microsoft Build - конференция 39 1
CNews Баттл 69 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще