Россия ЮФО Краснодарский край Славянск-на-Кубани Славянский район

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район

СОБЫТИЯ


15.01.2026 Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ 1
17.09.2025 Западные границы Кубани получили новые скорости мобильного интернета 1
12.03.2025 Группа компаний IBS помогла «Славянск ЭКО» выстроить управление НСИ 2
14.02.2025 T2 модернизировал 50% оборудования в Краснодарском крае в 2024 году 1
04.12.2024 МТС модернизировала транспортную сеть на Черноморском побережье с помощью отечественного оборудования 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
23.05.2024 «Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
13.04.2018 «Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края 3
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 2
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
28.02.2017 Разработчики «Моего офиса» с помощью властей отменили госзакупку ПО Microsoft 2
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
27.08.2015 «Мегафон» модернизировал сеть 4G в Анапе и Туапсе 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
23.07.2014 Новым партнером «Золотой Короны» стал столичный «Нефтепромбанк» 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный» 1
28.01.2008 «Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г. 1
15.05.2007 «Компит» управляет торговлей вместе с «1С»: переход на 8-ю версию 1
14.12.2000 ЗАО "Кубань-GSM" исполнилось три года 1

Публикаций - 26, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9985 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 3
Microsoft Corporation 25285 3
9053 3
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Cisco Systems 5229 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 2
Комтел 17 1
Лугаком - Lugacom 12 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
МТС - Кубань GSM 116 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
Портал-Юг 10 1
Системы документооборота 511 1
Dell EMC 5101 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Huawei 4239 1
Intel Corporation 12561 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 557 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Укртелеком 242 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Шахты 0 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Астелит 135 1
Тримоб 34 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Unilever - Юнилевер Русь 165 1
Фаберлик - Faberlic 98 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 4
ДНР - Почта Донбасса 9 2
СБУ - Служба безопасности Украины 96 2
Администрация Славянского района 1 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Администрация Краснодарского края 63 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2261 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9391 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Пропускная способность - Bandwidth 1832 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6712 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1667 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1284 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5173 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 830 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Linux OS 10962 2
Microsoft Windows 16384 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5878 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1540 2
Asterisk 88 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 253 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
GFG - Lamoda LM Express 11 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 40 1
Redmine 20 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 142 1
МТС 3G-сеть 121 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 244 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 35 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Microsoft Windows 7 1995 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Oracle Java - язык программирования 3338 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1725 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 321 1
Microsoft Outlook 1425 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Microsoft Windows PowerShell 229 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 263 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
OpenVPN 75 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 257 1
Артемьев Денис 14 2
Яковлева Елена 20 2
Захарченко Александр 2 2
Яценко Виктор 22 2
Суслов Сергей 3 1
Федорова Олеся 63 1
Никифорова Елена 3 1
Пертенава Лилиана 8 1
Ласкавый Сергей 20 1
Тютин Алексей 14 1
Антропов Евгений 2 1
Кондраков Денис 11 1
Холодов Андрей 45 1
Носивской Дмитрий 3 1
Метлов Константин 3 1
Жейкаре Татьяна 1 1
Безлер Игорь 1 1
Стрелков Игорь 1 1
Синяговский Роман 1 1
Перов Виктор 3 1
Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 1
Шонкин Петр 1 1
Путин Владимир 3370 1
Кузнецов Сергей 161 1
Смирнов Алексей 254 1
Ахметов Ринат 56 1
Ушацкий Андрей 105 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 20
Россия - РФ - Российская федерация 157671 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2220 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 180 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 455 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 97 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск 14 6
Россия - Кубань 218 6
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белореченск 14 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 98 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1453 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Кущёвский район 10 3
Украина 7802 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 3
Донбасс 63 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 2
Украина - Одесса 196 2
Азовское море - Азовское побережье 45 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Архипо-Осиповка 5 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Приморско-Ахтарск 8 2
ДНР - Горловка 5 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 2
Казахстан - Республика 5817 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Турция - Турецкая республика 2499 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 5
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Английский язык 6880 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Паспорт - Паспортные данные 2735 1
Экзамены 484 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
Juniper Research 551 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 263 2
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Украина - Евромайдан 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
