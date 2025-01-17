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Холодов Андрей



17.01.2025 «МегаФон» обеспечил связью спасателей в зоне ЧС на Кубани 1
20.09.2024 Автомагистрали Юга на связи: установлены новые скорости курортных направлений 1
09.09.2024 «МегаФон»: сельчане Кубани старшего поколения стали на 19 % активнее в Сети 1
05.09.2024 «МегаФон» прокачал сеть в Новороссийске 1
05.08.2024 «МегаФон» разогнал интернет в центре энотуризма на Кубани 1
01.08.2024 «МегаФон» прокачал связь в Армавире 1
27.05.2024 «МегаФон»: у россиян вырос интерес к новостройкам Краснодара 1
11.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «рыбной Мекке» на Кубани 1
19.02.2024 «МегаФон» назвал города, популярные у туристов Краснодарского края 1
25.01.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE на Кубани 1
18.01.2023 «Мегафон» улучшил связь на новороссийском направлении 1
15.12.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в горах Адыгеи 1
24.11.2022 «Мегафон» ускорил интернет на Черноморском побережье 1
08.11.2022 «Мегафон» вдвое ускорил интернет в Майкопе 1
19.08.2015 Tele2 запустила сеть 4G в Сочи 1
29.11.2013 Андрей Холодов назначен гендиректором макрорегиона «Юг» в «Tele2 Россия» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Холодов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
Абрау-Дюрсо 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Митькин Максим 33 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 15
Россия - РФ - Российская федерация 144186 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 4
Россия - Кубань 198 4
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 3
Россия - ПФО - Саратовская область 726 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 3
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 284 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 165 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 127 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 366 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 88 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Азовское море - Азовское побережье 34 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Сулакский каньон 10 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 84 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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