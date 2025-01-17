Холодов Андрей
Холодов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8803 14
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
|Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 1
|Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
|Абрау-Дюрсо 18 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Митькин Максим 33 1
|КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - ВЗФЭИ - Всероссийский заочный финансово-экономический институт 16 1
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