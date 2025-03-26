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Россия СКФО Дагестан Республика Казбековский район Сулакский каньон


26.03.2025 «МегаФон»: Куршская коса и контрастный Стамбул: куда москвичи поедут на майские праздники 1
21.11.2024 МТС ускорила интернет на берегах реки Сулак в селе Миатли 1
11.09.2024 МТС расширила сеть LTE в абрикосовой столице Дагестана 1
11.09.2024 «МегаФон» придал ускорение мобильному интернету на Сулакском каньоне 1
30.05.2024 МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону 1
15.02.2024 МТС развивает сеть в горах Дагестана 1
30.01.2024 По следам «Бременских музыкантов»: туристические маршруты привлекают гостей в Дагестан 1
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане 2
15.12.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в горах Адыгеи 1
14.11.2022 МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне 3
24.10.2022 «Мегафон» построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 6
МегаФон 9072 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 173 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 8 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7924 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8415 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3538 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1059 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20869 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2798 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24423 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2553 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2540 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 665 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5423 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7443 1
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Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4833 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5327 2
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
Apple - App Store 2913 1
МТС Big Data 282 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 76 1
Изиева Карем 26 6
Насруллаев Магомед 30 2
Титов Алексей 33 1
Холодов Андрей 23 1
Магомедов Тимур 1 1
Гаджидадаев Мухтар 1 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 593 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 235 4
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 5 1
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Россия - СКФО - Кавказский заповедник - Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова 4 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса - Куршский залив 19 1
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