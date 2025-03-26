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Россия СКФО Дагестан Республика Казбековский район Сулакский каньон
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 6
|МегаФон 9072 4
|Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 173 1
|РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Изиева Карем 26 6
|Насруллаев Магомед 30 2
|Титов Алексей 33 1
|Холодов Андрей 23 1
|Магомедов Тимур 1 1
|Гаджидадаев Мухтар 1 1
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