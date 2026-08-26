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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Дагестан Республика Унцукульский район Унцукуль

СОБЫТИЯ


26.08.2026 На выезде из Гимринского тоннеля дагестанцев будет встречать связь МТС 1
09.04.2025 МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций 1
20.12.2023 МТС ускорила интернет в дагестанском селе мастеров Унцукуле 3
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
30.06.2010 В Дагестане выявлены пять больных с вероятным диагнозом "сибирская язва" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 6
МТС Юг макрорегион 4 1
МТС - Иртея 149 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 150 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9568 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10223 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18104 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4469 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13001 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2748 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24515 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3286 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 243 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11566 1
Пропускная способность - Bandwidth 1914 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6509 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16356 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13523 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7551 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4900 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4998 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26911 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 82 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 95 1
МТС Big Data 325 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 383 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6307 1
Apple - App Store 3123 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3566 1
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Стальский Сулейман 4 1
Ласкавый Сергей 23 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 782 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 69 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 272 3
Россия - РФ - Российская федерация 166858 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 12 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 16 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ахтынский район - Ахты 7 2
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 36 1
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Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 9 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10917 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 1
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