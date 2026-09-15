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Россия СКФО Дагестан Республика Кулинский район Вачи

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кулинский район - Вачи

СОБЫТИЯ


15.09.2026 «МегаФон» модернизировал сеть в селах Дагестана 1
05.09.2024 Малые населенные пункты Дагестана получили новые скорости мобильного интернета 2
19.04.2024 МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10890 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 2
МТС Юг макрорегион 4 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18206 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9646 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1769 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10792 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16527 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 1
Пропускная способность - Bandwidth 1925 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11603 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3751 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 298 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4525 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10300 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6513 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5011 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10271 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1781 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2309 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2753 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13071 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
Насруллаев Магомед 58 2
Изиева Карем 47 1
Ласкавый Сергей 23 1
Ярахмедов Руслан 17 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 791 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 8 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 29 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 274 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 16 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 71 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 12 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Бабаюрт 9 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 5 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 24 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ахтынский район - Ахты 7 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Унцукульский район - Унцукуль 7 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш 16 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Беларусь - Белоруссия 6331 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1103 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1118 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ногайский район - Терекли-Мектеб 3 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7647 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2150 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
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