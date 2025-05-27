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Россия СКФО Дагестан Республика Табасаранский район
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 2
|МегаФон 9269 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
|МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
|Изиева Карем 28 2
|Насруллаев Магомед 34 2
|Стальский Сулейман 4 1
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