Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

Россия СКФО Дагестан Республика Табасаранский район

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Более 2 млрд руб. получит малый бизнес СКФО в рамках инвестсоглашений с «Корпорацией МСП» 1
19.04.2024 МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана 1
09.04.2024 В «дагестанской Швейцарии» увеличили территорию 4G-покрытия 3
26.02.2024 МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана 1
25.01.2024 В Табасаранском районе Дагестана интернет «МегаФона» стал быстрее 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 2
МегаФон 9269 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8111 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2900 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7507 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8619 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6871 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1826 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7448 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1037 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3650 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
Изиева Карем 28 2
Насруллаев Магомед 34 2
Стальский Сулейман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 612 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Сергокалинский район - Сергокала 9 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Цумадинский район 6 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 10 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Карабудахкент 8 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Рутульский район - Рутул 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 19 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хивский район 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ахтынский район - Ахты 4 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 6 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Избербаш 16 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кулинский район - Вачи 4 1
Беларусь - Белоруссия 5831 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2504 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 520 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 328 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 531 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 238 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6544 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1729 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2491 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52547 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1127 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2183 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5895 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153