МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана

Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети еще 35 малых населенных пунктов Дагестана в рамках программы устранения цифрового неравенства. Впервые доступ к мобильному интернету и цифровым сервисам экосистемы МТС получили более 10 тыс. жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в населенных пунктах с небольшим количеством жителей – от нескольких десятков до 500-600 человек. Сеть заработала и в совсем малочисленных горных селениях. Например, в Старом Сивухе Гумбетовского района и в ауле Бурши Лакского постоянно проживают всего несколько семей.

Создание цифровой инфраструктуры поможет сельским жителям не только быть на связи и получать различные сервисы онлайн, но и развивать в своих населенных пунктах сельское хозяйство, образование и туризм. Так, в Старом Сивухе местные жители открыли гостиничный комплекс «Альпийская деревня Старый Сивух» на высоте 2000 метров с национальной кухней и конюшней. Качественная связь и мобильный интернет помогут комплексу консультировать потенциальных постояльцев, а туристам – бронировать домики в горах онлайн.

Большинство подключенных к сети МТС сел находятся высоко в горах, где пролегают многие туристические маршруты, поэтому улучшение покрытия сети также поспособствует повышению уровня безопасности туристов в походах.

Всего расширение сети охватило 35 населенных пунктов Агульского, Ахвахского, Ахтынского, Гумбетовского, Гунибского, Кайтагского, Кизлярского, Кулинского, Лакского, Ногайского, Табасаранского, Тарумовского, Тляратинского, Цумадинского, Цунтинского, Чародинского, Шамильского районов. Связью и мобильным интернетом в этих территориях обеспечены также некоторые участки дорог и туристические локации.

«Среди населенных пунктов, которые мы подключили к сети есть уникальные селения с интересной историей – аул канатоходцев Цовкра 1, Урух-Сота со старинными годеканами, Дулдуг, в котором находится мавзолей шейха Мухаммада ал-Дулдуки, построенный в ХVII веке. Но многие аулы находятся так высоко в горах, жить там непросто и некоторые переезжают на равнину. Уверена, что устранение цифрового неравенства сделает жизнь в таких селах комфортнее и не позволит им стать очередными “аулами-призраками”», — сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.