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Изиева Карем



26.12.2024 МТС усилила покрытие LTE еще в 23 селах Дагестана 1
21.11.2024 МТС ускорила интернет на берегах реки Сулак в селе Миатли 1
25.09.2024 МТС расширила покрытие LTE в местах добычи горной соли в Дагестане 1
18.09.2024 МТС прокачала мобильный интернет к золотой осени в Гунибе 1
11.09.2024 МТС расширила сеть LTE в абрикосовой столице Дагестана 1
04.07.2024 МТС оцифровала высокогорное футбольное поле и более десяти сел в Цунтинском районе 1
30.05.2024 МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону 1
22.04.2024 МТС обеспечила связью и интернетом Чиркейское водохранилище к новому туристическому сезону 1
19.04.2024 МТС пришла еще в 35 малых населенных пунктов Дагестана 1
26.02.2024 МТС расширила свою сеть на 30 малых населенных пунктов в горах Дагестана 1
15.02.2024 МТС развивает сеть в горах Дагестана 1
20.12.2023 МТС ускорила интернет в дагестанском селе мастеров Унцукуле 1
15.12.2023 МТС ускорила интернет в Хунзахе перед горным чемпионатом по хоккею 1
06.12.2023 МТС расширила сеть сотовой связи в Карабудахкентском районе 1
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане 1
14.11.2022 МТС обеспечила связью туристический маршрут в Сулакском каньоне 1
07.06.2022 МТС обеспечила связью самое высокогорное село Европы 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
02.09.2016 МТС внедряет современные технологии для развития социокультурной сферы Дагестана 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 1
21.09.2015 МТС оцифровала историю древнего Дербента 1
05.09.2014 МТС расширила сеть 4G в республике Дагестан 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Изиева Карем и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 22
ИКС - Цитадель ГК 95 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 463 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Россети Ленэнерго 1700 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
РусГидро Дагестанский филиал - Сулакский каскад ГЭС - Чиркейская ГЭС - Миатлинская ГЭС - Чирюртская ГЭС - Гельбахская ГЭС - Бавтугайская ГЭС 6 1
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник 1 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 6
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 6
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
МТС Big Data 265 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
МТС Дети в интернете 15 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 1
Ибрагимов Али 2 1
Шахов Шахабас 1 1
Магомедов Тимур 1 1
Леонов Петр 1 1
Гаджидадаев Мухтар 1 1
Стальский Сулейман 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 22
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Чиркейское водохранилище - Сулак река 12 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 44 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Армения - Республика 2280 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Сулакский каньон 10 4
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 367 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хасавюрт 23 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизляр 16 3
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Россия - СКФО - Ставропольский край 867 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Казбековский район - Дылым 9 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Карабудахкент 7 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Табасаранский район 4 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 18 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Ахтынский район - Ахты 3 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хунзахский район - Хунзах 6 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дагестанские Огни 3 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 16 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Хивский район 4 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 5
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Спорт - Хоккей 249 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
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Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
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