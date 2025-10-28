Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС поднялась еще в пять горных сел Дагестана

МТС запустила сеть в пяти горных селах – Аялизимахи, Новое Каракюре, Хвартикуни, Хонох, Цухдыг. Мобильной связью и интернетом МТС теперь могут пользоваться почти четыре тысячи жителей этих населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самое высокогорное село, в котором заработала связь МТС в 2025 г., находится на высоте 1909 метров. Это село Хонох Цумадинского района. Оно расположено у подножия одного из четырехтысячников Дагестана и третьей по высоте вершины республики горы Аддала-Шухгельмеэр. Это место востребовано для восхождений у альпинистов. Связь у подножия горы обеспечит безопасность и цифровой комфорт не только жителей села, но и спортсменов, отправляющихся на восхождение.

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события
Спецпроект

Также связь МТС заработала в популярных туристических местах возле села Хвартикуни. Здесь расположены Гергебильское водохранилище, плотина Гергебильской ГЭС, кафе и гостиницы для туристов, которые приезжают посмотреть на водную гладь, горы и вереницу дагестанских гидроэлектростанций.

«Название горы Аддала-Шухгельмеэр переводится как «гора, на которой не встретить человека». В нем кроется определенный вызов, как для тех, кто живет в таких местах, и для тех компаний, которые стараются обеспечить горные села инфраструктурой – связью, электричеством, газом, водой. В этом году мы покорили еще несколько вершин, построив там сеть сотовой связи, и продолжим этот непростой путь в горы Дагестана в будущем», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Власти передумали продавать частоты для 5G. Операторам это не интересно

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/