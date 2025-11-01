Разделы

Цифровизация
|

МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

МТС представила предложения по решению экологических проблем Каспия. В частности – создание единого оператора данных, для сбора и исследования информации о состоянии вод Каспия, а также внедрения цифровой платформы, которая будет собранные данные интерпретировать и позволит следить за состоянием экосистемы водоема. Об этом CNews сообщили представители Каспия.

Проблематику экологического состояния Каспийского моря обсудили эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую систему, которая позволит отслеживать изменения в Каспийском море и в дальнейшем разработать эффективные инструменты для противодействия кризису. МТС предложила провести пилот на базе ИT-кластера Дагестана, где есть и площадка, и разработчики с пониманием местной и региональной специфики. В рамках проекта предложено создать лабораторию, вести разработку моделей ИИ для прогнозирования уровня моря и интегрировать различные устройства сбора данных в «облачную» платформу.

По итогу обсуждения были внесены предложения о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта мониторинга Каспия в Республике Дагестан с возможностью дальнейшего масштабирования решений на другие регионы России, омываемые водами Каспийского моря, а в будущем – на международный уровень.

ИИ не взлетит без команды: кого не хватает финансовым организациям
кадры

«У МТС наработана достаточная экспертиза для реализации подобных решений. Наши экологические проекты уже работают в 10 регионах страны. Например, датчики и цифровая платформа следят за чистотой воздуха в крупных промышленных центрах, за паводковой обстановкой и качеством воды на реках. Для внедрения также доступны модули, способные прогнозировать распространение загрязняющих веществ в воде и воздухе. Сбор всех уже доступных данных на Каспии, плюс возможная установка дополнительных точек мониторинга и последующая обработка данных на единой платформе позволит нам ответить на многие незакрытые вопросы о Каспийском бассейне», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Также было подписано соглашение между «MTС Веб Сервисы» и Министерством цифрового развития Дагестана о создании единого оператора данных на базе республики для эффективного обмена этими экологическими данными из разных регионов и источников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Устаревшее западное ПО и «дырявые» отечественные программы — две основные проблемы российского ИБ-рынка

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

CNews Analytics опубликовал топ-10 поставщиков средств резервного копирования

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/