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МТС подключила к своей сети село Бурдеки

МТС запустила сеть сотовой связи в селе Бурдеки Сергокалинского района Дагестана. Связью и быстрым мобильным интернетом смогут пользоваться около 600 жителей населенного пункта и гости села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь в любой точке села абоненты МТС смогут быть на связи с родными и близкими, а также пользоваться сервисам цифровой экосистемы, онлайн-банками, госуслугами. Продавцы товаров и услуг смогут проводить оплату онлайн через мобильные сети.

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Интернет

Село расположено в центре Дешлагарского заказника на реке Гамриозень. В заповеднике обитают редкие виды птиц и животных. Например, кавказская лесная кошка, беркут, сапсан. Мобильный интернет можно использовать для установки видеонаблюдения за животными и датчиков для помощи в сохранении биологического разнообразия.

«Качественная связь сегодня перестала быть прихотью, это базовая потребность, как электричество или вода. Мы стараемся охватывать все больше населенных пунктов, даже отдаленных и труднодоступных, чтобы у дагестанцев был доступ к связи. В дополнение к закрытию потребностей жителей связь дает возможность запускать бизнес, различные проекты для заповедников и туризма. Например, у нас есть опыт внедрения умного видеонаблюдения для выявления возгораний, это позволяет вовремя замечать и останавливать пожары», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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