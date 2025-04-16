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МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал в Дагестане

МТС установила отечественное телеком-оборудование «Иртея» в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района. Расширение сети позволило обеспечить ковровое, или непрерывное, покрытие LTE на территории населенного пункта.

Теперь скоростной мобильный интернет работает на территории всего населенного пункта, а также в популярных туристических местах. Например, возле недавно реконструированной территории отдыха «Родники Пуд баллах», возле столетнего дерева ореха. Еще село привлекает гостей производством лимонада и традициям ковроткачества.

Улучшенная сеть поможет местным жителям с доступом к различным онлайн-сервисам – госуслугам, банкам, развлекательным платформам и мессенджерам. А гости района смогут уточнят детали по путешествию и делиться своими впечатлениями от посещения села Орта-Стал онлайн.

«В ближайших планах по развитию сети у нас еще несколько запусков оборудования для мобильного интернета в соседних селах – Ашага-Стал и Казмаляр, что позволит еще больше расширить покрытие. Кроме этого, есть планы по обновлению сети еще в нескольких десятках населенных пунктов Южного Дагестана», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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