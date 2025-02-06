МТС обновила сеть для жителей самого крупного города Северного Кавказа
Цифровая экосистема МТС провела масштабный рефарминг, или перевод частот 3G на более современный стандарт 4G, на сети в Махачкале. Обновление затронуло более 80% действующей сети сотовой связи в столице республики.
За счет оптимизации использования частот технические специалисты ускорили передачу данных в Махачкале и расширили емкость существующей сети 4G. Это позволит пользоваться высокоскоростным интернетом большему абонентов, чем до проведения работ.
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Всего по программе рефарминга частот МТС планирует обновить сотни базовых станций по всей республике, перенаправляя ресурсы 3G на развитие сети LTE. Компания уже перераспределила частоты в Махачкале, Каспийске, ряде крупных сельских населенных пунктов. В этом году эта работа предстоит еще в нескольких территориях, например, в Дербенте.
«Махачкалинские абоненты – один из самых прогрессивных, они часто меняют гаджеты и используют последние модели смартфонов, для которых нужны преимущественно современные стандарты связи. Доля пользователей 4G в городе – 90%, а устройств, поддерживающих только 3G, – менее процента. Плюсом к этому постоянно растет популярность всевозможных интернет-сервисов, следовательно, растет и потребление мобильного интернета. Именно поэтому мы обновили существующую сеть и постоянно усиливаем ее дополнительным оборудованием», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.