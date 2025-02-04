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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СКФО Дагестан Республика Дербент

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент


04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 1
17.12.2024 Аналитика Bronevik.com: в 2024 г. количество туристического жилья на онлайн-витринах выросло в полтора раза 1
11.12.2024 «МегаФон» обновил сеть в крупнейших городах Дагестана 1
21.11.2024 МТС ускорила интернет на берегах реки Сулак в селе Миатли 1
23.10.2024 «Яндекс Путешествия» назвали регионы, куда выгодно поехать отдохнуть на ноябрьских выходных 1
04.09.2024 К Mango Office присоединились 19 новых городов 1
24.07.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на побережье Каспийского моря 1
06.05.2024 «Первый Бит» обновил комплексную систему учёта на Дербентском заводе игристых вин 1
02.04.2024 В Махачкале ускорили мобильный интернет 1
05.02.2024 Мобильный интернет «МегаФона» в Каспийске стал быстрее 1
18.01.2024 «МегаФон» нарастил скорость мобильного интернета в Махачкале 1
06.12.2023 МТС расширила сеть сотовой связи в Карабудахкентском районе 1
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации 1
29.08.2023 Автомобильный гид от МТС будет сопровождать туристов в Дагестане 1
17.05.2023 В дагестанской строительной компании начал работать секретарь с искусственным интеллектом 1
21.04.2022 МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей 1
09.12.2021 «Билайн» увеличил инвестиции и расширил сеть в Дагестане 2
02.06.2021 «Позитроника» открыла самый большой магазин в своей истории 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 1
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 2
10.11.2016 «Ростелеком» завершил модернизацию стационарной сети связи в Дагестане 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 1
17.08.2016 «Ростелеком» переключил абонентов стационарной связи в Дагестане на новое оборудование 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
21.09.2015 МТС оцифровала историю древнего Дербента 2
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 2
05.09.2014 МТС расширила сеть 4G в республике Дагестан 1
30.07.2014 «МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале 1
26.03.2014 «Балтбет» доверил Maykor обслуживание контрольно-кассовой техники более чем в 190 городах России 1
24.05.2013 В Дагестане дан старт цифровому вещанию 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 1
13.02.2013 «Сумма Телеком» расширяет свое присутствие в Дагестане 2
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале 1
30.05.2011 МТС ввела в эксплуатацию магистральную сеть протяженностью 800 км между Дагестаном и соседними регионами 1
27.07.2010 В зоне «.РФ» зарегистрировано уже более 15 тыс. доменов 1
19.11.2008 «МегаФон» обеспечил 3G-связью все крупные города Дагестана 1
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8867 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 6
Ростелеком 9716 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2901 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Yandex - Яндекс 7373 1
8241 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Telegram Group 2008 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Promobot - Промобот 139 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 121 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
МТС Юг макрорегион 3 1
Ceragon Networks 8 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
Телрос 36 1
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1951 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 14 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 13 1
Холдинг Аква 6 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 131 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Парк Зарядье 40 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Музеон - парк искусств 19 1
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 14
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МегаФон 3G-сеть 23 1
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