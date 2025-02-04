Россия СКФО Дагестан Республика Дербент
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 4
|Изиева Карем 22 7
|Насруллаев Магомед 27 5
|Ярахмедов Руслан 15 3
|Гамзатов Гамзат 15 3
|Магомедов Авусалитдин 3 2
|Иванов Олег 142 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Шоржин Валерий 58 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Романов Константин 32 1
|Сухотина Ксения 27 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Ласкавый Сергей 20 1
|Прокопьев Иван 13 1
|Емельянов Виктор 6 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Харченко Сергей 5 1
|Шамиль Имам 5 1
|Ибрагимов Танка 1 1
|Ибрагимов Али 2 1
|Акимов Альфред 1 1
|Магомедов Тимур 1 1
|Гаджидадаев Мухтар 1 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 1
|Стальский Сулейман 3 1
|Гончаренко Марина 19 1
|Формальский Илья 5 1
|Абдулмуслимов Абдулмуслим 3 1
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