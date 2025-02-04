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Абдулмуслимов Абдулмуслим



04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 1
24.09.2024 Чтобы удобнее воровать электроэнергию, в России начали строить майнинг-фермы под землей 1
17.11.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с правительством Дагестана 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абдулмуслимов Абдулмуслим и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 2
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
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Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5260 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5015 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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