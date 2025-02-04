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Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон Наши люди



04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 1
Почему вам надо прочитать книгу «Бизнес в условиях перемен» 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» -

Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям

1
15.02.2019 Максим Белоусов, «Уралсиб»: Благодаря ИТ клиенты приходят к нам из других банков 1
17.12.2018 КРОК разработал ИТ-решение для промбезопасности и охраны труда 1
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом 1
14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд 1
21.07.2017 Райффайзенбанк «виртуализирует» отделения. Заменит ли робот операциониста? 1
27.04.2017 «Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком» 1
03.04.2017 «Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей 1
09.11.2016 «Мегафон»: Челябинский бизнес лидирует в MNP портациях на Урале 1
20.10.2016 «Мегафон» завершил модернизацию мобильной сети на территории «Уралвагонзавода» 1
22.04.2016 В 2015 г. корпоративными клиентами «МегаФона» в Нижегородской области стали еще 700 компаний 1
11.04.2016 «МегаФон» фиксирует рекордный всплеск мобильной миграции предприятий на Урале 1
24.02.2016 Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон» 1
10.02.2016 «МегаФон» предоставил связь прокуратуре Ростовской области 1
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью «Нижегородскую ГЭС» 1
21.09.2015 «МегаФон» обеспечит связью «Уралвагонзавод» 1
24.08.2015 «Мегафон» обеспечит сотрудников «Акадо Телеком» услугами мобильной связи 1
20.07.2015 «МегаФон» обеспечил связью сотрудников Борского силикатного завода 1
24.06.2015 «Мегафон» обеспечил связью Управление Федерального казначейства Рязанской области 1
26.01.2015 «Мосгортранс» обеспечен связью от «МегаФона» 1
26.01.2015 По итогам 2014 г. Кавказский «МегаФон» заключил с госклиентами контракты на 300 млн руб. 1
16.04.2014 Медведев: с национальной платежной системой граждане будут чувствовать себя защищёнными 1
25.04.2013 «МегаФон» предоставил услуги связи Управлению ФНС по Челябинской области 1
02.04.2013 Пожарные машины Курганской области подключили к системе ГЛОНАСС/GPS 1
07.03.2013 Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics 1
16.07.2012 Imagine Cup 2013 в России: готовимся к главной олимпиаде ИТ-идей 1
02.04.2012 Греф рассказал Путину о развитии ИТ в «Сбербанке» 1
13.01.2012 Путин ищет коррупцию в тысячах поставщиков «Ростелекома» 1
13.01.2012 Разбираем подарки: самая удивительная и нелепая техника по версии ZOOM.CNews 1
15.07.2011 Стираем за бешеные деньги! Самые дорогие стиральные машины страны: TOP-3 1
27.01.2011 Московский «МегаФон» предлагает объединить на одной SIM-карте два телефонных номера 1
22.06.2009 Сотовая связь по спецпропускам 1
02.06.2009 Виктор Иванников: Развивая СПО, нужно думать на 10 лет вперед 1
26.09.2007 Perpetual Entertainment увольняет людей 1
29.03.2007 Буш обратился за поддержкой к блогам 1
19.10.2006 Наиль Гималиев: Brother выступает за автономию рабочей группы 1

Публикаций - 47, упоминаний - 47

МегаФон Наши люди и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8867 20
МегаФон Центральный филиал 91 4
Microsoft Corporation 24643 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
Meta Platforms - Facebook 4441 3
Ростелеком 9716 3
SAP SE 5280 3
Oracle Corporation 6698 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 3
Парус Корпорация 552 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Крок - Croc 1777 2
Softline - Софтлайн 2826 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
HP Inc. 5689 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1048 2
8241 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
LG Electronics 3616 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1302 1
NovaCard - НоваКард 20 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 1
Intel Corporation 12203 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Red Hat 1306 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 196 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 1
AT&T Inc 1680 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 56 1
Diasoft - Диасофт 876 1
X Corp - Twitter 2847 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 2
Газпром ПАО 1342 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 2
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 2
Россети Ленэнерго 1701 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 5 1
Miele - Миле 134 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Альфа-Банк 1774 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
LEGO 244 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Транснефть 300 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
БКО - Боровичский комбинат огнеупоров 4 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
НСПК - Национальная система платежных карт 815 1
РусГидро - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций 1 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 2
Федеральное казначейство России 1780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 2
Мосгортранс ГУП 120 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 679 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2508 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 101 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1213 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 76 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 441 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
Linux Foundation 187 1
National Cattlemen’s Beef Association - Национальная ассоциация мясных животноводов 1 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24508 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4777 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13949 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6974 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1900 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5058 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4177 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12548 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5786 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8577 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8017 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9789 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Linux OS 9977 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
Microsoft Windows 15689 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
МегаФон SIM-карты 15 1
Apple iOS 7822 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Google Android 14022 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1423 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Office 3739 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 1
Microsoft Azure 1409 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Apache OpenOffice 472 1
Apple Pay 490 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Itanium 628 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 52 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Daewoo Electronics DWD 4 1
Гудвин Концерн - Гудвин Бородино DECT 6 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 57 1
Иванов Евгений 43 3
Путин Владимир 3180 3
Булыгин Александр 5 2
Луценович Константин 2 2
Перминов Анатолий 130 2
Твердохлебов Сергей 7 2
Рожкин Александр 6 2
Громов Олег 8 2
Кучейко Алексей 22 2
Яблоков Анатолий 2 2
Решетин Игорь 7 2
Талдыкина Наталья 40 1
Суворов Владимир 18 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Туровский Михаил 19 1
Нурмухометов Артур 12 1
Зайцев Владимир 55 1
Рычка Денис 17 1
Сысоева Светлана 6 1
Амарян Михаил 8 1
Остатюк Игорь 6 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Обухов Александр 21 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Греф Герман 420 1
Меденцев Константин 98 1
Юрченко Евгений 132 1
Татаринов Виктор 1 1
Кохановская Елена 20 1
Ананьев Алексей 110 1
Рудычева Наталья 95 1
Шакуров Виталий 1 1
Ершова Элеонора 67 1
Малофеев Константин 115 1
Сундуков Олег 8 1
Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
Асабин Алексей 1 1
Мирошников Борис 63 1
Гришпун Ефим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 6
Германия - Федеративная Республика 12694 6
Европа 21784 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 4
Россия - УФО - Челябинская область 1216 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 3
Япония 13294 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14207 3
Украина 7619 3
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