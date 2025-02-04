МегаФон Наши люди
МегаФон Наши люди и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Евгений 43 3
|Путин Владимир 3180 3
|Булыгин Александр 5 2
|Луценович Константин 2 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Твердохлебов Сергей 7 2
|Рожкин Александр 6 2
|Громов Олег 8 2
|Кучейко Алексей 22 2
|Яблоков Анатолий 2 2
|Решетин Игорь 7 2
|Талдыкина Наталья 40 1
|Суворов Владимир 18 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Туровский Михаил 19 1
|Нурмухометов Артур 12 1
|Зайцев Владимир 55 1
|Рычка Денис 17 1
|Сысоева Светлана 6 1
|Амарян Михаил 8 1
|Остатюк Игорь 6 1
|Bush George - Буш Джордж 304 1
|Обухов Александр 21 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 119 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Греф Герман 420 1
|Меденцев Константин 98 1
|Юрченко Евгений 132 1
|Татаринов Виктор 1 1
|Кохановская Елена 20 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Шакуров Виталий 1 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Малофеев Константин 115 1
|Сундуков Олег 8 1
|Goldratt Eliyahu - Голдратт Элияху 2 1
|Асабин Алексей 1 1
|Мирошников Борис 63 1
|Гришпун Ефим 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 3
|AP - Associated Press 2004 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 2
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8139 2
|Gartner - Гартнер 3558 2
|Fortune Global 500 286 1
|CNews Облачные сервисы 23 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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