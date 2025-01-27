Пономарев Дмитрий
Пономарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Иванов Евгений 42 1
|Черников Алексей 53 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Игошина Елена 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Волис Григорий 7 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Ткаченко Денис 1 1
|Громов Владимир 14 1
|Петухова Елена 3 1
|Борисов Александр 36 1
|Строевская Жанна 3 1
|Ситников Сергей 78 1
|Карпов Роман 60 1
|Васильев Владимир 38 1
|Михальчук Екатерина 1 1
|Михалин Борис 8 1
|Малинин Михаил 1 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Мурадова Зумрат 4 1
|Дудин Сергей 3 1
|Дьяконенко Сергей 2 1
|Весовщук Сергей 2 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Котельникова Людмила 1 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Куканов Алексей 14 1
|Сушин Александр 6 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Григорян Гагик 8 1
|Рабинович Борис 8 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Носов Николай 13 1
|Пушкин Василий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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