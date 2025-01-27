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Пономарев Дмитрий



27.01.2025 Россияне обнаружили сотни дефектов в ПО для виртуализации. Многие из них останутся без исправлений 1
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
24.02.2016 Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон» 1
19.08.2011 «СМС-Автоматизация» выбрала решения Acronis для резервного копирования виртуальных машин 1
16.10.2000 Интернет-трейдинг - шанс для начинающих частных инвесторов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Пономарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8831 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Softline - Софтлайн 2817 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
Acronis - Акронис 448 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Navicon - Навикон 286 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
АТК Консультационная группа 53 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
InCity - Модный континент 14 1
Ренессанс Страхование 160 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Силовые машины 111 1
Почта России ПАО 2114 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Adidas - Адидас 160 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
УК Полюс 5 1
ВТБ Страхование 61 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Независимость СК 1 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25369 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27870 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2655 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1010 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4679 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8152 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24476 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2710 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24145 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12527 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5715 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6092 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20806 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7385 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12616 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11366 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13124 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5040 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5782 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3406 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 28 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 250 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 2
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
BellSoft - LiberCat 47 1
Oracle Java Development Kit - JDK 153 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
МегаФон Наши люди 46 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Norton Ghost 14 1
Linux OS 9957 1
Иванов Евгений 42 1
Черников Алексей 53 1
Пешехонов Константин 22 1
Румянцев Михаил 3 1
Игошина Елена 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Волис Григорий 7 1
Терентьев Алексей 23 1
Ткаченко Денис 1 1
Громов Владимир 14 1
Петухова Елена 3 1
Борисов Александр 36 1
Строевская Жанна 3 1
Ситников Сергей 78 1
Карпов Роман 60 1
Васильев Владимир 38 1
Михальчук Екатерина 1 1
Михалин Борис 8 1
Малинин Михаил 1 1
Тюренков Алексей 6 1
Мурадова Зумрат 4 1
Дудин Сергей 3 1
Дьяконенко Сергей 2 1
Весовщук Сергей 2 1
Журавлев Сергей 16 1
Первухин Дмитрий 10 1
Пашенцев Виталий 11 1
Котельникова Людмила 1 1
Суровец Дмитрий 76 1
Куканов Алексей 14 1
Сушин Александр 6 1
Селиванов Юрий 5 1
Жаданов Михаил 2 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Портнягин Сергей 5 1
Григорян Гагик 8 1
Рабинович Борис 8 1
Краснопольский Андрей 8 1
Носов Николай 13 1
Пушкин Василий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13319 1
Россия - СФО - Новосибирск 4295 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3945 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14193 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Европа 21773 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 1
Россия - УФО - Свердловская область 1497 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16307 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 925 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4817 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 2
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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