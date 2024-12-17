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СКМ ПКО Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация «

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.12.2024 ИТ-компания отсудила у коллекторов 2 миллиона, хотя требовала 32 8
13.09.2024 «Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами 18
20.02.2017 «Сентинел Кредит Менеджмент» построил систему ИБ за $1 млн 2
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
18.11.2016 Цифровая революция породила новые угрозы 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
20.09.2016 Тренды российских облаков: экономия не главное, уникальный сервис, рост финансовой ответственности провайдеров 2
05.09.2016 Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
11.08.2016 Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
27.07.2016 Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису» 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
17.06.2016 Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру? 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 44

СКМ ПКО и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 4
9471 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15496 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3083 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1404 3
ОТР ГК - ОТР 2000 226 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 3
HERE Technologies 113 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
Инвитро ИТ - Инвитро Информационные Технологии 6 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
Western Digital Corporation - WDC 587 2
Commvault 186 2
IBM - International Business Machines Corp 9671 2
Крок - Croc 1955 2
Росплатформа - Р-Платформа 96 2
Basis - Tionix - Тионикс - 85 2
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 2
ITERBI - Айтерби 14 2
Телеком-защита 53 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 18 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 44 1
Простые решения 1 1
К2Тех - K2Tech 332 1
Амикон 19 1
Финам ИК - Финам Технология 6 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1675 1
SAP SE 5571 1
Amazon Inc - Amazon.com 3243 1
Microsoft Corporation 25677 1
Huawei 4493 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 621 1
InfoWatch - Инфовотч 1164 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 6
Инвитро - Invitro 81 5
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 4
ГПБ - Газпромбанк 1259 4
Adidas - Адидас 170 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 4
Русагро Группа Компаний 364 4
ПСБ - Промсвязьбанк 953 4
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 4
Глобэкс банк 47 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Rietumu Banka 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
РЖД - Российские железные дороги 2080 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2889 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 3
Unilever - Юнилевер Русь 171 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
ВТБ - ВТБ24 672 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Mascotte 22 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 9 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
InCity - Модный континент 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1692 1
Независимость СК 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 30 1
Почта России ПАО 2334 1
Газпром ПАО 1479 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 5
Федеральное казначейство России 1938 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13590 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5574 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5525 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6492 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63950 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24076 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17908 6
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1245 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3266 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9250 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12693 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12671 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1239 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7042 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35628 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13457 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25073 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3557 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12772 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12035 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33073 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7711 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26085 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2260 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6563 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8086 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7777 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17793 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12042 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4987 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5556 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1173 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2723 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13601 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1351 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 939 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1363 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 589 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5911 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2999 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 4
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Arbor Networks Pravail APS 1 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 163 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5601 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 719 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Commvault Data Platform 35 1
Федеральное казначейство России ЦОД 2 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Salesforce - Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 3 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
Пашенцев Виталий 11 11
Кадыков Роман 15 5
Журютин Михаил 9 5
Носов Николай 13 4
Мехришвили Александр 11 4
Мананников Дмитрий 7 4
Плешков Алексей 68 4
Бутенко Юрий 65 4
Скородумов Анатолий 65 4
Алексин Михаил 18 4
Хрусталев Александр 33 4
Сафронов Юрий 68 4
Алябьев Андрей 27 4
Яшин Леонид 21 4
Дюгаев Евгений 13 3
Пашнин Роман 10 3
Бугаев Леонид 13 3
Соловьев Игорь 53 3
Адмиральский Сергей 39 3
Макаренков Сергей 4 3
Кошкин Сергей 14 3
Вагнер Виктор 6 3
Чаркин Евгений 317 3
Бойко Елена 152 3
Михалев Евгений 98 3
Нестеров Алексей 174 3
Сабынин Андрей 37 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Беляев Владислав 103 3
Евраев Михаил 265 3
Определенов Владимир 20 3
Рахтеенко Владимир 42 3
Гусев Дмитрий 91 3
Гузовский Денис 79 3
Меньшов Кирилл 138 3
Размахаев Сергей 49 3
Фридман Илья 42 3
Кастильо Игорь 24 3
Пярн Артур 13 3
Ходаков Сергей 42 3
Россия - РФ - Российская федерация 164175 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14749 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Германия - Федеративная Республика 13140 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 1
Украина 7903 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6515 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52883 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8426 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26953 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8152 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2286 3
Черкизон - Черкизовский рынок 177 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15814 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8711 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8739 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11164 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1641 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6101 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6435 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6056 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3534 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1306 2
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 49 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17971 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5535 1
Энергетика - Energy - Energetically 5774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Аренда 2651 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1709 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 205 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 968 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1870 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 474 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6983 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7688 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12147 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3651 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
IDC - International Data Corporation 4966 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8533 2
Standish Group International - Standish Group 10 1
Gartner - Гартнер 3647 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1267 3
CNews AWARDS - награда 568 3
CNews APPWards 36 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451433, в очереди разбора - 728095.
Создано именных указателей - 196360.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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