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СКМ ПКО Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация «
СОБЫТИЯ
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СКМ ПКО и организации, системы, технологии, персоны:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
|Пашенцев Виталий 11 11
|Кадыков Роман 15 5
|Журютин Михаил 9 5
|Носов Николай 13 4
|Мехришвили Александр 11 4
|Мананников Дмитрий 7 4
|Плешков Алексей 68 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Алексин Михаил 18 4
|Хрусталев Александр 33 4
|Сафронов Юрий 68 4
|Алябьев Андрей 27 4
|Яшин Леонид 21 4
|Дюгаев Евгений 13 3
|Пашнин Роман 10 3
|Бугаев Леонид 13 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Макаренков Сергей 4 3
|Кошкин Сергей 14 3
|Вагнер Виктор 6 3
|Чаркин Евгений 317 3
|Бойко Елена 152 3
|Михалев Евгений 98 3
|Нестеров Алексей 174 3
|Сабынин Андрей 37 3
|Шушкин Дмитрий 95 3
|Беляев Владислав 103 3
|Евраев Михаил 265 3
|Определенов Владимир 20 3
|Рахтеенко Владимир 42 3
|Гусев Дмитрий 91 3
|Гузовский Денис 79 3
|Меньшов Кирилл 138 3
|Размахаев Сергей 49 3
|Фридман Илья 42 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Пярн Артур 13 3
|Ходаков Сергей 42 3
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|Standish Group International - Standish Group 10 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 282 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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