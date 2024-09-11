«Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами

Компания «Инфосистемы Джет» проиграла суд компании «Профессиональная Коллекторская организация «Сентинел Кредит Менеджмент» (ПКО «СКМ»). Предметом спора стали 32,4 млн руб. за сертификат на услуги техподдержки программного обеспечения.

Договор на техподдержку и несостоявшийся платеж

АО «Инфосистемы Джет» пыталась получить задолженность в размере 32,4 млн руб. с ООО ПКО «СКМ». Эта сумма должна была быть выплачена за сертификат на услуги техподдержки ПО. Также «Инфосистемы Джет» требовала оплатить неустойку в размере 1,6 млн руб. Но 22 августа 2024 г. суд объявил решение в пользу ПКО «СКМ». Расторгнутый ПКО «СКМ» договор с «Инфосистемы Джет» суд признал содержащим элементы договоров оказания услуг и поставки. Суд счел правомерным отказ ПКО «СКМ» от дальнейшего платежа, поскольку услуга оказывавшаяся «Инфосистемы Джет» уже завершена.

Все началось с договора, заключенного между компаниями 24 октября 2023 г., по которому «Инфосистемы Джет» обязалась поставить ПКО «СКМ» сертификат на получение технической поддержки оборудования ПКО «СКМ», общей стоимостью 46,3 млн руб. Оплата должна была проводиться в два приема: 30% стоимости сертификата, что составляет 13907812 руб., должны были быть оплачены до 6 ноября 2023 г., а окончательный платеж в размере 70% стоимости сертификата должен был составить 32451562 руб. и быть произведен до 5 марта 2024 г.

Из двух платежей был оплачен только первый, на сумму 13,9 млн руб.

Photo by AltumCode on Unsplash Предметом судебного спора стала задолженность в размере 32,4 млн рублей за сертификат на услуги техподдержки программного обеспечения

Аргументы сторон

Согласно пояснению «Инфосистемы Джет» сумма долга в размере 32,4 млн руб. была подтверждена ПКО «СКМ» в акте сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2023 г. Возникшая задолженность погашена не была, это стало поводом для обращения в суд.

Исковое заявление о взыскании этой суммы «Инфосистемы Джет» подала в Арбитражный суд г. Москвы 14 февраля 2024 г.

В свою очередь ПКО «СКМ» указала, что 15 марта 2024 г. в адрес «Инфосистемы Джет» было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, в котором ПКО «СКМ», сославшись на статью 782 ГК РФ («Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг»), сообщил «Инфосистемы Джет» об отказе от исполнения договора.

Также ПКО «СКМ» пояснила, что целью приобретения сертификата на техническую поддержку было не приобретение сертификата как документа, а покупка права на получение услуг, предусмотренных сертификатом в течение определенного сторонами времени. Поэтому ПКО «СКМ» считает, что договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг. Также представитель компании на суде пояснил, что принимая во внимание уже уплаченную сумму 13,9 млн руб. (первый из двух платежей), требование «Инфосистемы Джет» несправедливо и нарушает уже произведенный в ходе исполнения договора эквивалент обмена ценностями.

CNews обратился к ПКО «СКМ» с просьбой прокомментировать ситуацию, но компания от комментария отказалась.

Сложности смешанного договора

Суд рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу, что стороны процесса неверно оценили сложившиеся между ними правоотношения.

Согласно приложению к договору, «Инфосистемы Джет» предлагает ПКО «СКМ» комплекс услуг по технической поддержке оборудования по программе «обслуживание локальным ремонтным фондом», который включает в себя услуги «Горячая линия» и «Визит специалиста». Как отмечено в решении суда, конечная цель договора – получение ПКО «СКМ» услуг технической поддержки программного обеспечения.

Суд отмечает, что в сертификате указано принадлежащее только ПКО «СКМ» установленное в строго определенном месте у ПКО «СКМ» конкретное оборудование с конкретными серийными номерами, услуги по поддержке и ремонту которого будет оказывать «Инфосистемы Джет». Назначение сертификата – определить закрытый перечень оборудования ПКО «СКМ», в отношении которого «Инфосистемы Джет» будет оказывать услуги по обслуживанию и ремонту, а также срок, в течение которого будут оказываться эти услуги.

Таким образом, сертификат на техническую поддержку является документом, удостоверяющим право приобретения у производителя оборудования услуг технической поддержки на условиях, определяемых самим производителем.

При этом передача «Инфосистемы Джет» сертификата по товарной накладной в силу статьи 408 ГК РФ («Прекращение обязательства исполнением») не может считаться надлежащим исполнением «Инфосистемы Джет» обязательства с его стороны, так как оказание услуг носило не разовый характер, а было рассчитано на срок действия договора. Обязательство по оказанию услуг, вопреки доводу «Инфосистемы Джет», не было прекращено исполнением в момент предоставления сертификата. Суд пришел к выводу, что «Инфосистемы Джет» взяла на себя обязательства по передаче сертификата и оказания услуг в рамках заключенного договора.

Проанализировав условия договора в соответствии с требованиями статьи 431 ГК РФ («Толкование договора»), суд пришел к выводу о том, что он является смешанным, содержащим элементы договоров оказания услуг и поставки. В связи с этим правоотношения сторон регулируются нормами глав 30 («Купля-продажа») и 39 («Возмездное оказание услуг») ГК РФ.

Услуга оказана – дальше платить не нужно

Суд установил, что 15 марта 2024 г. ПКО «СКМ» в адрес «Инфосистемы Джет» направил уведомление о расторжении, тем самым реализовав свое право, предоставленное пунктом 1 статьи 782 ГК РФ («Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг»). Согласно этому пункту заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Проще говоря, если оказание услуги закончилось, и расходы оказывавшего услугу уже оплачены, то это исключает дальнейшие выплаты.

CNews обратился к «Инфосистемы Джет» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.

Кроме того, исходя из правил части 1 статьи 65 («Обязанность доказывания») Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. При этом, говорится в решении суда, в нарушении статьи 65 АПК РФ, «Инфосистемы Джет» не представила суду доказательства, что оказала услуги ПКО «СКМ» на сумму 32,4 млн руб.

Опираясь на эти обстоятельства, 22 августа 2024 г. суд решил отказать в удовлетворении исковых требований компании «Инфосистемы Джет».