Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182793
ИКТ 14213
Организации 11043
Ведомства 1490
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26190
Персоны 78549
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

АПК РФ Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Россияне отбирают у Intel товарный знак процессоров Celeron 1
19.12.2024 «Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу 2
28.11.2024 «Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности 2
13.09.2024 «Инфосистемы Джет» потеряли 32 миллиона в споре с коллекторами 2
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России 1
27.09.2023 У Xiaomi хитро отбирают товарные знаки. Судьба ее гаджетов в России под большим вопросом 2
30.06.2023 Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными» 2
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 1
24.03.2015 Суд отменил срок давности по радиочастотным спорам 1
27.01.2015 Девять на одного: Как у «Основы Телеком» отбирают LTE-частоты 1
29.01.2014 «МегаФон» организует видеоконференцсвязь для арбитражных судов РФ 1
07.06.2013 «Яндекс»: Новый антипиратский закон опасен 1
06.06.2013 В Госдуму внесен антипиратский законопроект 1
20.06.2012 Власти не помогут «Билайну» компенсировать миллиардные убытки 1
01.07.2011 ВКС в России: рынок жаждет "правильных" решений 1
27.01.2011 В России прошло первое судебное заседание в режиме видеоконференции 1
08.10.2010 Экспертное мнение: ВКС должна стать массовой и дешевой 1
24.02.2009 Telenor продолжит защиту своих инвестиций в «Вымпелком» 1
29.11.2005 СМАРТС оказался под тройным арестом 1
23.04.2004 Госдума отклонила в первом чтении законопроект "Об электронной торговле" 1
23.04.2004 Дума отклонила законопроект об e-торговле 1
27.02.2004 "Альфа-Эко" опровергает сообщения об отклонении иска по соглашению акционеров "МегаФона" 1
29.08.2003 Рассмотрение жалобы МНВК перенесено на неопределенный срок 1
30.07.2003 ЗАО "МНВК" хочет пересмотра решения о ликвидации телекомпании ТВ-6 1
21.05.2003 Московский арбитраж открыл интернет-представительство 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

АПК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9596 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9050 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 2
Основа Телеком 70 2
Microsoft Corporation 25048 2
VideoMost - ВидеоМост 277 2
LifeSize 51 2
Мототелеком 7 2
Газинформсервис - ГИС 354 2
Yandex - Яндекс 8101 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 788 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1194 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Мегаком 8 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Xiaomi 1891 1
Cisco Systems 5183 1
Цифра ГК 2514 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
Polymedia - Полимедиа 145 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1174 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
HP Inc. 5728 1
Sony 6592 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 607 1
Logitech 423 1
Adobe Systems 1563 1
Spirit DSP - Спирит Корп 472 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
ФОРС - Центр разработки 662 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1296 3
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
Альфа-Групп 722 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Farimex - Фэримекс 29 1
Альфа-Эко 55 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
Dyson 129 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 206 1
Фирма Трис 1 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 1
Hyundai Motor Company 409 1
Силовые машины 142 1
Astey 6 1
Дмитровская областная больница 7 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Lidings - Лидингс 6 1
Dineroso Holdings 1 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 15 1
Apax Partners - Weather Investments 30 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 10
Судебная власть - Judicial power 2370 10
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12524 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 80 3
Конституционный суд РФ 109 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 3
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 62 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5677 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 501 2
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 384 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4715 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 352 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 220 1
Районные суды РФ 70 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Единая Россия - Политическая партия 308 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1035 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8646 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9125 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13105 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12683 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21565 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28599 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32986 3
Оповещение и уведомление - Notification 5179 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30411 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8963 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25496 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16768 2
Электронный документ - Electronic document 1512 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9571 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25242 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6199 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14238 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1104 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1286 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21492 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10877 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12704 2
Оцифровка - Digitization 4814 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3044 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3974 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4437 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 970 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1578 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5020 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1173 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5658 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 1
Федеральный закон 228-ФЗ 1 1
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 1
Microsoft Windows 16128 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Microsoft Office 365 966 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 1
Adobe Connect 24 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 13 1
LifeSize Passport 5 1
LifeSize Room 7 1
LifeSize Express 4 1
LifeSize Team 2 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
Intel x86 - архитектура процессора 1950 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
Intel Celeron - Серия процессоров 970 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 1
Intel Pentium II 172 1
Ройтман Евгений 44 2
Кудрястев Дамиан 2 2
Сердюков Анатолий 84 1
Буланча Сергей 26 1
Погадаев Никита 1 1
Прыткова Елена 1 1
Комарова Татьяна 17 1
Минаев Андрей 15 1
Иванов Денис 13 1
Дудкина Ольга 2 1
Пономарева Татьяна 2 1
Бортко Владимир 3 1
Ананьина Елена 1 1
Минаева Наталья 1 1
Некрестьянов Дмитрий 1 1
Марканов Дмитрий 1 1
Муравьева Наталья 4 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 140 1
Самойлов Сергей 3 1
Щербатых Елена 1 1
Борилин Вячеслав 19 1
Туболец Ирина 1 1
Максакова-Ингебергс Мария 3 1
Уточкин Иван 2 1
Койло Александр 5 1
Одинцов Дмитрий 116 1
Хомяк Юрий 38 1
Потапенко Андрей 27 1
Гревцев Владимир 22 1
Герман Андрей 24 1
Плющенков Роман 4 1
Ишеев Игорь 6 1
Флёров Евгений 8 1
Буряков Михаил 3 1
Власов Валерий 1 1
Панин Иван 1 1
Драпеко Елена 4 1
Уточкин Игорь 1 1
Баринов Александр 44 1
Мордашов Алексей 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 4
Украина 7734 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 2
Европа Восточная 3115 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1185 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 801 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Швеция - Королевство 3658 1
Финляндия - Финляндская Республика 3642 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Египет - Арабская Республика 1038 1
Земля - планета Солнечной системы 10567 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Европа 24510 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Сингапур - Республика 1890 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2867 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1079 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14363 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 958 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 500 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Франция - Страсбург 49 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 96 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Центральный район - Невский проспект 75 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3291 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7220 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8406 10
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 370 7
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 454 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4344 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6524 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 5
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 17 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3644 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4852 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 721 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8106 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1593 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4167 2
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 22 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11519 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10443 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2964 2
Конституция Российской Федерации 59 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 358 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 423 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 750 2
Федеральный закон - Об электронной торговле 50 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1323 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 57 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 255 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Аудит - аудиторский услуги 2953 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11363 4
Ведомости 1149 2
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 2
IDC - International Data Corporation 4931 1
Frost & Sullivan 203 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Wainhouse Research 40 1
Juniper Research 539 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3410 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383576, в очереди разбора - 733632.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще