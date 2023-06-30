Dr.Web отстоял право ограничивать доступ к сайтам микрофинансовых фирм и называть услуги МФО «кабальными»

Победа доктора

Как выяснил CNews, микрофинансовой организации «Честное слово» не удалось защитить свою «деловую репутацию» по иску к российской антивирусной компании «Доктор веб» (Dr.Web). Данные об этом можно найти в картотеке арбитражных судов.

По определению Роспотребнадзора, микрофинансовая организация (МФО) — это некредитная финансовая структура, которая в качестве основной деятельности предоставляет займы на сумму не более 1 млн руб. (микрозаймы). С ее помощью граждане могут занять деньги, не прибегая к услугам банков.

Иск «Честного слова» к «Доктору вебу» был подан 24 апреля 2023 г. МФО не понравилось, что антивирусная компания включила ее сайт 4slovo.ru в свою базу нерекомендуемых интернет-ресурсов. Истец указал, что при посещении этого сайта с компьютеров, на которых установлен антивирус Dr.Web, у пользователей отсутствует возможность перейти на страницу организации непосредственно в браузере.

Ограничения для пользователей в данном случае заключаются в том, что они получают предупреждение о том, что данный сайт предлагает «кабальные (невыгодные) условия сотрудничества». Сама возможность все же зайти на этот сайт у пользователя сохраняется. При этом антивирус предоставляет ему инструкции о способах отключения подобных информационных предупреждений в будущем.

По итогам разбирательства служители встали на сторону «Доктора веба». «Честному слову» в удовлетворении иска было полностью отказано.

Редакция CNews ожидает от «Честного слова» ответов на заданные компании вопросы относительно того, удовлетворена ли она аргументацией суда, и не планирует ли оспаривать его решение.

Аргументация сторон

«По утверждению истца, представленные на сайте ответчика критерии отнесения сайтов к нерекомендуемым не содержат никакой информации об организациях, которые занимаются микрофинансовой деятельностью, однако, никаких мотивированных объяснений о причинах внесения сайта в список, нерекомендуемых к посещению истец так и не получил, — говорится в заключении суда. — Ответчик отказался исключать сайт из указанного списка. Истец ссылается на то, что переход пользователей программных продуктов марки Dr.Web на сайт истца стал затруднителен, подобное занесение официального сайта истца в базу нерекомендуемых сайтов, также формирует отрицательный имидж истца как у текущих, так и у потенциальных клиентов».

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Как можно заключить из судебных документов, вынося свое решение, судьи исходили из прямого юридического толкования законодательных норм, касающихся защиты деловой репутации.

«Истец в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не привел каких-либо доказательств того, что ответчик где-либо упоминал ООО “МФК Честное слово” или распространял о данном юридическом лице какие-либо сведения вообще, — сообщается в решении суда. — При демонстрировании пользователям антивирусных программ семейства Dr.Web информационных сообщений о нерекомендуемости посещения тех или иных сайтов, ответчик не упоминает владельцев данных сайтов, не высказывает оценочные или иные суждения относительно юридических лиц».

Ограничения в антивирусах Dr.Web

На сайте разработчика продуктов Dr.Web подчеркивается, что «Доктор веб» не блокирует сайты. «У нас нет для этого возможностей, — заверяет компания. — Мы только предупреждаем наших пользователей о нежелательности посещения подобных ресурсов и о том, что стоит быть бдительными, если все же вы решили их посетить».

Помимо сайтов МФО, по мнению экспертов «Доктора веба», нерекомендуемыми в интернете также являются сайты онлайн-казино, сайты финансовых пирамид (или ресурсы с их признаками), сайты, предлагающие сомнительные способы заработка, сайты, на которых осуществляется продажа товаров/услуг/программ, которые на самом деле являются бесплатными.

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При обсуждении аспектов разбирательства представитель «Доктора веба» отметил в разговоре с CNews, что на сайте компании имеется список конкретных критериев отнесения сайтов к нерекомендуемым. Начинается он с упоминания указания на сайты, «которые по данным из открытых источников или из обращений пользователей не исполняют взятые на себя обязательства, не оказывают/не предоставляют (либо некачественно предоставляют) оплаченные услуги/товары программы/иные права, отказываются возвращать деньги за некачественные услуги/товары/программы/иные права, а также сайты, на которые по данным из открытых источников или из обращений пользователей были зафиксированы жалобы».

Из других критериев можно отметить указание на сайты, «содержащие предложения о купле/продаже «чудодейственных» лекарственных средств, биологических добавок, талисманов, средств для похудения, диетах и проч., а также распространяющие информацию о них», а также сайты, «распространяющие спам-рассылки, инструкции для их осуществления, а также ПО для этих целей».