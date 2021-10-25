Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании

Microsoft хочет прекратить правовую охрану товарного знака «sntex.ru», принадлежащего столичной компании «Точка ру». Она намерена добиться этого через Суд по интеллектуальным правам. Предварительное заседание назначено на 29 ноября 2021 г. Причины интереса Microsoft к этому товарному знаку не установлены.

Товарный знак как камень преткновения

Корпорация Microsoft подала иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «sntex.ru». С этой целью софтверный гигант обратился в российский Суд по интеллектуальным правам.

Права на товарный знак «sntex.ru» на момент публикации материала принадлежали ООО «Точка ру». Это небольшая московская компания, зарегистрированная в 2012 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. и выручкой в пределах 30 тыс. руб. (данные «Контур.фокус» на конец 2020 г.).

Следует отметить, что товарный знак, к которому Microsoft проявляет столь активный интерес, по своему названию выглядит как URL-адрес. На момент публикации материала доменное имя sntex.ru было свободно для регистрации.

Чего добивается Microsoft

Зачем именно Microsoft так срочно понадобился товарный знак «sntex.ru», На момент публикации материала не было доподлинно известно. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в российское представительство Microsoft и ожидает ответа.

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Сам знак очень схож по своему названию и его звучанию с названием сервиса SharePoint Syntex. Это детище Microsoft, ориентированное на корпоративных клиентов. Данный сервис позволяет компаниям использовать машинное обучение, в том числе для упрощения и автоматизации имеющихся бизнес-процессов.

Точная дата обращения Microsoft в Суд по интеллектуальным правам с иском против «Точка ру» не установлена. Известно лишь, что исковое заявление было принято к производству 21 октября 2021 г. по решению судьи Никиты Погадаева.

В своем заявлении Microsoft требует прекращения правовой охраны знака «sntex.ru» в отношении товаров 9 класса (аппараты и инструменты научные или исследовательские) и услуг 42 класса (разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения). В данном случае имеются в виду группы товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Государство будет участвовать

Согласно картотеке суда, к рассмотрению дела будет привлечена третья сторона – в данном случае государство. Его будет представлять Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФСИС).

Роль ФСИС в этом деле пока не определена. По информации РАПСИ, служба будет привлечена в качестве третьего лица, «не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора».

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Предварительное судебное заседание назначено на 29 ноября 2021 г. «При неявке в судебное заседание надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле, заседание в соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса может быть проведено в их отсутствие. Предварительным судебным заседанием завершается подготовка дела к судебному разбирательству. При наличии возражений по поводу готовности дела к судебному разбирательству лица, участвующие в деле, вправе до начала судебного заседания заявить свои возражения на рассмотрение спора по существу», – говорится в постановлении судьи Погадаева.

Что известно об ответчике

По данным «Контур.фокус», на конец 2020 г. выручка компании «Точка ру» составляла 30 тыс. руб. Чистый убыток находился на отметке 13 тыс. руб. Компания на 100% принадлежит ее нынешнему гендиректору Елене Прытковой (вступила в должность в ноябре 2014 г.). До этого единоличным владельцем компании был Денис Иванов.

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Согласно ЕГРЮЛ, к компании приписано восемь видов деятельности. Основной из них – это «деятельность рекламная (код ОКВЭД – 73.1).

В список дополнительных видов деятельности компании «Точка ру» входят: «деятельность рекламная» (73.1), «деятельность в области радиовещания» (60.10), «деятельность в области телевизионного вещания» (60.20), «деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая» (61.10.9), «разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (62.0), «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09,), а также «деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет» (

63.1) и «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» (63.11.1).

Для сравнения, за один только IV квартал финансового 2021 г. завершившийся для Microsoft 30 июня 2021 г., корпорация получила $46,2 млрд выручки, что больше на 21% год к году. Операционная прибыль за год увеличилась на 42% до $19,1 млрд. Чистая прибыль показала еще более существенный рост – 49%. Она достигла $16,5.

Годовая выручка Microsoft по сравнению с 2020 финансовым г. увеличилась на 18% и составила $168,1 млрд. Операционная прибыль показала рост 32% и остановилась на отметке почти $53 млрд. Чистая прибыль подскочила на 38%, до $61,3 млрд.