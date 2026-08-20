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Индексная книга (каталог) CNews*
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Конституция Российской Федерации

СОБЫТИЯ


20.08.2026 В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи 1
25.09.2025 Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты 1
23.09.2024 Компания «ЛЭВЛ 7» стала членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» 1
05.09.2024 ИТ-система для защиты прав человека и мониторинга соцсетей обойдется властям в полмиллиарда 1
09.12.2022 Производительность труда растет: опыт Счетной палаты по HR-трансформации 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 1
16.09.2021 На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье 1
02.07.2021 Кто запрещает нам записывать звонки на смартфоне 1
28.10.2020 Елена Черникова, «Ростелеком-Солар» -

Усилия государства по сохранности персональных данных разрушает человеческий фактор

 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 1
16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 2
30.12.2019 Сотрудник крупного оператора устроил распродажу персональных данных россиян и избежал тюрьмы 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
06.03.2019 Депутаты в 100 раз повысили штраф за оскорбление властей в интернете 1
25.01.2019 Россиян будут арестовывать за оскорбление власти в интернете 1
24.12.2018 Авторы закона о полностью автономном Рунете хотят больше провайдеров в многоквартирных домах 1
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 1
29.11.2018 «Российский хакер» потребовал от Reuters прекратить продавать его персональные данные 1
15.08.2018 Mail.Ru Group выступила с заявлением по декриминализации действий пользователей в соцсетях 1
24.07.2017 Юридический ликбез: чем грозит злоупотребление доминирующим положением на ИТ-рынке 1
25.05.2017 РАЭК: уже принятая законодательная база реализует 100% задач законопроекта по регулированию онлайн-мессенжеров 1
04.10.2016 Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую 1
28.03.2016 Нужно ли контролировать личные коммуникации на работе 1
31.12.2015 В России обвинили в «пиратстве» легальный книжный сервис 1
24.09.2015 Apple грозит приостановка работы в России и миллионный штраф 1
03.09.2015 Роскомнадзор разрешил россиянам ходить на вредоносные мошеннические сайты 1
31.07.2015 Власти начали блокировать в Сети учебники для школьников и студентов 1
09.07.2015 В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело» 1
24.12.2014 Депутаты Госдумы предлагают отменить 210 ФЗ об электронных госуслугах 2
03.12.2014 В день выхода серии почтовых марок «Выдающиеся юристы России» состоялась церемония памятного гашения 1
25.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный гербу Краснодарского края 1
25.04.2014 Mail.Ru Group отстояла право на неразглашение пользовательской информации в апелляционном суде 1
17.12.2013 Топ-менеджер «Энвижн» стал вице-губернатором Воронежской области 1
09.12.2013 Информатизация медицины: все только начинается 1
23.10.2013 Специалисты Mail.Ru Group считают приказ Минкомсвязи о записи интернет-трафика технически нереализуемым 1
21.10.2013 ФСБ получит полный доступ к трафику пользователей 1
26.06.2013 Существуют ли эффективные интернет-фильтры? 1
03.04.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2013 года 1

Публикаций - 75, упоминаний - 78

Конституция Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3604 6
Yandex - Яндекс 9254 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15816 4
Ростелеком 10965 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 3
Google LLC 12718 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5668 2
МегаФон 10780 2
Microsoft Corporation 25795 2
Apple Inc 13184 2
InfoWatch - Инфовотч 1187 2
9611 2
Yahoo! 3727 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 632 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Google Ireland Limited 15 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
Bookmate 28 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
Agfa Gevaert 68 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 1
Байярд-Славия Коммуникэйшнс 6 1
ЛЭВЛ 7 - LEVEL-SOFT 5 1
Synacor - Technorati 29 1
Dell EMC 5187 1
X Corp - Twitter 2939 1
Xiaomi - Сяоми 2246 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1767 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 184 2
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 2
Почта России ПАО 2374 2
Нэклис-Банк 16 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2435 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
КонсультантПлюс 163 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
Социальные гарантии 41 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Резонанс НПП 407 1
Цифровой регион АНО 1 1
Тройка сталь 3 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 6 1
ICICI Bank - Industrial Credit and Investment Corporation of India - Индийская корпорация промышленного кредитования и инвестиций - АйСиАйСиАй Банк Евразия 9 1
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1258 1
НСПК - Национальная система платежных карт 952 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 918 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 498 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
Assist - Ассист 218 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3696 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13914 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3073 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5979 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5439 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4960 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3657 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 871 7
Конституционный суд РФ 112 6
Судебная власть - Judicial power 2508 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 348 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3318 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3588 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 3
Федеральное казначейство России 1950 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 755 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54069 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9508 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22981 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35160 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26362 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26368 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36335 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5160 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29735 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11842 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13368 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13960 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10227 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13995 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33571 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12877 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13743 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2783 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8332 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25905 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6515 4
Оповещение и уведомление - Notification 5984 4
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9401 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1259 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4568 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1323 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13511 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9942 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10705 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22822 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3045 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2889 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26871 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28339 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5208 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 694 6
Linux OS 11559 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3675 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 2
Google Android 15276 2
Apple iOS 8599 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2526 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 2
Google - Gmail 1024 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 321 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3048 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5258 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
Архивный фонд РФ 115 1
ИС Социум 1 1
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Aladdin Liveoffice 15 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 1
GeoEye IKONOS 127 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
VK - Mail.ru Блоги 33 1
Путин Владимир 3461 6
Клишас Андрей 60 5
Медведев Дмитрий 1665 4
Бокова Людмила 82 4
Левин Леонид 134 3
Наумов Виктор 126 2
Поносов Александр 69 2
Суранов Борис 8 2
Терентьев Савва 36 2
Кудрястев Дамиан 2 2
Лугов Андрей 33 2
Касперская Наталья 319 2
Ампелонский Вадим 31 1
Гайдуков Алексей 23 1
Крашенинников Павел 19 1
Васильев Сергей 70 1
Лебедев Георгий 57 1
Габриелян Владимир 28 1
Гусев Александр 46 1
Гордеев Алексей 16 1
Масалович Андрей 23 1
Климов Андрей 88 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Тевс Михаил 4 1
Хабриева Талия 1 1
Сушкевич Антон 67 1
Мезенцев Дмитрий 21 1
Огородников Дмитрий 27 1
Вяткин Дмитрий 8 1
Пучков Дмитрий 71 1
Денисенко Олег 8 1
Акатов Олег 1 1
Иванов Юрий 33 1
Ходыревский Юрий 1 1
Акимов Евгений 39 1
Боронина Евгения 1 1
Вахонин Сергей 24 1
Жеребков Дмитрий 1 1
Чистяков Иван 1 1
Милонов Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166656 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54815 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19574 7
Европа 24981 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4207 4
Россия - УФО - Свердловская область 1961 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 4
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