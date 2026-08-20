Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Конституция Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 78
Конституция Российской Федерации и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3461 6
|Клишас Андрей 60 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Бокова Людмила 82 4
|Левин Леонид 134 3
|Наумов Виктор 126 2
|Поносов Александр 69 2
|Суранов Борис 8 2
|Терентьев Савва 36 2
|Кудрястев Дамиан 2 2
|Лугов Андрей 33 2
|Касперская Наталья 319 2
|Ампелонский Вадим 31 1
|Гайдуков Алексей 23 1
|Крашенинников Павел 19 1
|Васильев Сергей 70 1
|Лебедев Георгий 57 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Гусев Александр 46 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Масалович Андрей 23 1
|Климов Андрей 88 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Тевс Михаил 4 1
|Хабриева Талия 1 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Мезенцев Дмитрий 21 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Вяткин Дмитрий 8 1
|Пучков Дмитрий 71 1
|Денисенко Олег 8 1
|Акатов Олег 1 1
|Иванов Юрий 33 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Акимов Евгений 39 1
|Боронина Евгения 1 1
|Вахонин Сергей 24 1
|Жеребков Дмитрий 1 1
|Чистяков Иван 1 1
|Милонов Виталий 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8629 2
|Gartner - Гартнер 3659 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 263 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.