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Компания «ЛЭВЛ 7» стала членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт»

Компания «ЛЭВЛ 7» вступила в ряды Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП). Аккредитованная отечественная ИT-компания ведет деятельность по разработке и внедрению собственных проектов и программных продуктов, а также созданию программного обеспечения для образования, бизнеса и частных клиентов. «ЛЭВЛ 7» имеет Свидетельство на товарный знак №754017, а для образовательных проектов получена лицензия СМИ ЭЛ № ФС77-83028, выданное Роскомнадзором 12 мая 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7».

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», учрежденная в 2009 г., объединяет отечественных производителей тиражируемого ПО. В настоящий момент АРПП насчитывает 290 членов. Ее деятельность направлена на оказание поддержки отечественным производителям ПО, стимулирование спроса, продвижение российских программных продуктов на внутреннем и внешних рынках, а также развитие цифровой трансформации, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Также инициативы АРПП «Отечественный софт» отражены в обновленной Конституции РФ, Реестре отечественного ПО, основных законах и распоряжениях Правительства России в сфере ИТ.

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Членами Ассоциации могут быть юридические лица, зарегистрированные в России в соответствии с текущим законодательством, осуществляющие свою деятельность в сфере разработки программного обеспечения и получающие более 50% годового дохода от разработки, продажи прав использования и/или технической поддержки (внедрения, сопровождения) собственных тиражируемых программных продуктов. Участие в АРПП позволяет компаниям обмениваться мнениями с ее членами, вести диалог с регуляторами и совместно влиять на вектор развития всей российской ИТ-отрасли.

«Вступление в АРПП — это еще один показатель признания ценности наших разработок. Сегодня решения «ЛЭВЛ 7» широко используются в сфере образования, государственном секторе и бизнесе», — сказал руководитель ИТ-компании «ЛЭВЛ 7», Кузьмичев Денис Романович.

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