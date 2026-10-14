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Microsoft под прицелом. Программист в одиночку выпустил бесплатных «убийц» Word, Excel и PowerPoint. Они неотличимы от оригинала

Создатель бесплатных аналогов Adobe Photoshop и Premiere, написанных на Rust при помощи ИИ, взялся за создание клонов ПО из пакета Microsoft Office. Из-под его пера вышли WordCraft, GridCarft и DeckCraft на замену Word, Excel и PowerPoint соответственно. Программы бесплатны и никак не связаны с экосистемой Microsoft. Они доступны для скачивания под Windows, macOS, Linux и даже BSD.

Платить не нужно

Разработчик-вайбкодер под ником storytold на GitHub создал полностью бесплатные клоны программ из пакета Microsoft Office, пишет портал TechSpot. Они написаны на языке программирования Rust, и при их разработке активно использовалась американская нейросеть Claude.

TechSpot указывает в качестве автора всех проектов программиста Брэндона Томаса (Brandon Thomas). Инструментом ему служила ИИ-модель Anthropic Claude Opus 5.5.

К моменту выхода материала в профиле storytold на GitHub были доступны клоны всех основных приложений Microsoft Office, а именно – Word, Excel и PowerPoint. Они получили названия WordCraft, GridCraft и DeckCraft соответственно и доступны для скачивания под лицензиями MIT или Apache 2.0.

Ваша операционка подходит

Разработчик опубликовал скриншоты каждой из своих новых программ, и визуально они очень похожи на те, что предлагает Microsoft. К моменту выхода материала софтверный гигант никак не комментировал появление в Сети бесплатных аналогов его собственных утилит, за которые он просит деньги.

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github.com/storytold/wordcraft
WordCraft

Чтобы опробовать бесплатные аналоги программ Microsoft Office, пользователям не придется менять операционную систему. Разработчик постарался выпустить их версии для всех популярных настольных ОС. Они были доступны для macOS, 64-битной Windows (установщик и портативная версии), а также под Linux в пакетах deb и rpm. Также есть поддержка BSD.

Что примечательно, автор проекта постарался реализовать поддержку еще и разных процессорных архитектур. В наличии – RISC-V, ARM и классическая х86.

На момент выпуска материала все программы были в статусе бета-версии. Номер сборки у каждой из них – 0.6.1 от 12 октября 2026 г.

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github.com/storytold/gridcraft
GridCraft

Также нельзя не отметить иронию – GitHub, на котором размещены дистрибутивы WordCraft, GridCraft и DeckCraft, принадлежит Microsoft с 2018 г.

От первого бита до последнего

В описании к WordCraft на GitHub автор пишет, что это «переработанная с нуля версия Microsoft Word с открытым исходным кодом» (open-source, clean-room reimplementation of Microsoft Word). Программу также можно запускать в браузере через WebAssembly. Приложение использует единый код на Rust для всех платформ, не прибегая к использованию фреймворков Electron или Tauri.

off63.jpg

github.com/storytold/deckcraft
DeckCraft

WordCraft – это полноценный редактор текстовых документов .docx, .odt, .rtf, .html, .md и .txt, а также .doc. Он умеет может экспортировать PDF-файлы, у него есть проверка орфографии и другие базовые функции. Автор подчеркивает, что все это работает автономно, без подключения не только к облаку, но и в целом к интернету (кроме веб-версий). В программе реализовано 88% команд Word, расположенных на ленте инструментов.

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WordCraft визуально практически идентичен Microsoft Word, равно как и GridCraft почти полностью копирует Excel. Этот редактор таблиц, по словам разработчика, даже на этапе бета-тестирования вобрал в себя 89% команд ленты и меню Excel, а также около 98% функций электронных таблиц. Есть поддержка файлов .xlsx.

wo6.jpg

Microsoft
Microsoft пока не предприняла никаких действий

DeckCraft, программа для работы с презентациями, сохраняет их в стандартном формате .pptx. Автор стремится к полной функциональной ее совместимости с PowerPoint и к тому, чтобы она была «лучше и быстрее» (better and faster), чем оригинал. На странице GitHub утверждается, что программа обеспечивает 79% «функциональной совместимости» (feature parity) по 191 функции PowerPoint, включая расширенное форматирование и экспорт в PDF.

Пройтись по всем корпорациям

Созданием бесплатных копий одних только программ Microsoft Office владелец профиля storytold на GitHub не ограничивается. Как сообщал CNews, в начале октября 2026 г. он разместил на GitHub свои полнофункциональные альтернативы софту корпорации Adobe – Photoshop, Premiere, Acrobat, InDesign, Lightroom и многих других.

Как и в случае с клонами утилит Microsoft, заменители ПО Adobe написаны на Rust с использованием нейросети Claude, Они тоже находятся на этапе бета-тестирования. Что важно, упоминания этих программ очень оперативно исчезают с Reddit, но пока нет информации, стоит ли за этими удалениями сама Adobe, дистрибутивы программ к 14 октября 2026 г. были доступны на GitHub в полном объеме – для Windows, macOS, Linux, BSD и под разные архитектуры процессоров.

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github.com/storytold/cadcraft
CADCraft

Также автор работает над бесплатной альтернативой всемирно известной программы для проектирования AutoCAD. Его проект носит название CADCraft, 12 октября 2026 г. он обновился до версии 0.6.2, и он, как и клоны Microsoft Office и программ Adobe, доступен для всех основных настольных ОС. К примеру, инсталлятор CADCraft для Windows «весит» около 17 МБ.

Геннадий Ефремов

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