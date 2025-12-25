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Adobe Lightroom

Adobe Lightroom
  • Adobe Lightroom графический редактор для работы с изображениями. Позволяет не только ретушировать, но и создавать каталоги снимков. Редактор справляется с RAW, шумоподавлением и точными масками.

СОБЫТИЯ

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25.12.2025 МТС добавила оплату сервисов Adobe

ключает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания порт
21.08.2020 Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Сбой века Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без во
23.04.2015 Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями

вила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые инструменты

19.11.2014 Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7

Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и чер
19.06.2014 Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц

для всех, кто интересуется фотографией, за i299 в месяц предоставляет пользователям Photoshop CC и Lightroom 5 - два инструмента, которые оказали существенное влияние на культуру фотографии и

08.04.2014 Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов

Adobe выпустила Lightroom Mobile для iPad. Мобильная версия самого популярного приложения для фотографов (по

10.06.2013 Adobe выпустил Lightroom 5

Компания Adobe выпустила Lightroom 5 - новую версию приложения для обработки фотографий. В Lightroom 5 появилис
10.06.2013 Lightroom 5 готов создавать шедевры

пустила финальную версию фотопроцессора для сквозной профессионально обработки цифровых изображений Lightroom 5. Среди основных новинок в Lightroom 5 можно отметить опции точечного редак
03.09.2012 Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom

Adobe Systems объявила о намерении выпустить обновления для Photoshop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не получит полноце
07.03.2012 Adobe представила Lightroom 4 по вдвое сниженной цене

Компания Adobe Systems сообщила о выходе Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac OS X. Lightroom - это решение для работы с цифр
11.01.2012 Бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 4 доступна для загрузки

Компания Adobe Systems сообщила о выходе бета-версии приложения Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac. Решение Lightroom предназначено для обустройст
08.06.2010 Adobe выпустила Adobe Photoshop Lightroom 3

Компания Adobe Systems сообщила о доступности программного обеспечения Adobe Photoshop Lightroom 3 для Windows и Macintosh. Это инструмент для работы с цифровыми фо
24.03.2010 Вышла вторая бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 3

Компания Adobe Systems выпустила вторую бета-версию обновления Photoshop Lightroom 3, доступную для загрузки в Adobe Labs. По данным компании, первую версию
15.09.2009 Adobe выпустила новые версии Photoshop Camera и Lightroom

oom 2.5, а также DNG Converter 2.5, которые доступны для загрузки на сайте adobe.com. Новый продукт Adobe Photoshop Lightroom 2 дает возможность значительно ускорить процесс обработки и демонст
17.12.2008 Adobe представила Photoshop Lightroom 2.2

Компания Adobe Systems представила обновление для программы Photoshop Lightroom. Обновление доступно бесплатно для существующих пользователей Lightroom 2. <
31.07.2008 Adobe выпускает Photoshop Lightroom 2

Компания Adobe Systems анонсировала выход Adobe Photoshop Lightroom 2, с помощью которого фотографы могут с легкостью управлять, редакт
03.04.2008 Adobe выпустила Photoshop Lightroom 2.0 beta

Компания Adobe объявила о выпуске бета-версии Photoshop Lightroom 2.0 – программы для организации большого количества цифровых фотографий, создания с
19.11.2007 Adobe обновила Photoshop Lightroom

Компания Adobe Systems выпустила обновление Photoshop Lightroom – программного обеспечения, предназначенного, в первую очередь, для профессиональны
28.06.2007 В Adobe Photoshop Lightroom 1.1 добавлена поддержка Windows Vista

Вышло первое обновление Adobe Photoshop Lightroom – программного обеспечения для импорта и организации большого числа
29.01.2007 Photoshop Lightroom: незаменимый продукт для профессиональных фотографов

e Systems Incorporated анонсировала первую версию своего нового программного продукта под названием Adobe Photoshop Lightroom, предназначенного в первую очередь для использования фотографами в

26.09.2006 Adobe выпустила новую бета-версию Photoshop Lightroom

Выпущенная в понедельник четвертая бета-версия профессионального ПО для обработки фотографий Lightroom, получила название Photoshop Lightroom. В новой версии улучшен пользовательс
11.01.2006 Adobe выпустила бета-версию Lightroom

Adobe представила бета-версию программы Lightroom для работы с цифровыми фотоснимками. Особенности — возможность обработки несжатых изображений с цифровых камер (формат Raw) и модульная среда, ориентированная на определенные зад

Публикаций - 106, упоминаний - 165

Adobe Lightroom и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1597 51
Apple Inc 13156 25
Microsoft Corporation 25775 14
Intel Corporation 12811 13
Nikon 646 12
Canon 1439 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 9
Sony 6739 9
X Corp - Twitter 2938 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Leica Camera 282 7
Nvidia Corp 4002 7
Samsung Electronics 11065 6
Lenovo Group 2447 6
Google LLC 12690 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Olympus 475 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
Dell EMC 5180 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Autodesk 639 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Movavi - Мовавика 36 2
LaCie 75 2
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Pixelmator Team 12 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Qualcomm Technologies 1974 2
HP Inc. 5883 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Seagate Technology 766 2
Red Hat 1378 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
HMD Global - Nokia 144 2
Carl Zeiss AG 307 3
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ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Белый Ветер 365 1
Солидарность 0 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Barclays - Барклайс банк 7 1
Ткач и партнеры 6 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Coursera 65 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Русский стандарт Банк 509 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 57 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 31
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 30
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 29
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 24
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 22
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 20
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 20
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 18
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 15
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 14
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