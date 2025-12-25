Adobe Lightroom

МТС добавила оплату сервисов Adobe ключает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания порт

Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно Сбой века Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без во

Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями вила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые инструменты

Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7 Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и чер

Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц для всех, кто интересуется фотографией, за i299 в месяц предоставляет пользователям Photoshop CC и Lightroom 5 - два инструмента, которые оказали существенное влияние на культуру фотографии и

Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов Adobe выпустила Lightroom Mobile для iPad. Мобильная версия самого популярного приложения для фотографов (по

Adobe выпустил Lightroom 5 Компания Adobe выпустила Lightroom 5 - новую версию приложения для обработки фотографий. В Lightroom 5 появилис

Lightroom 5 готов создавать шедевры пустила финальную версию фотопроцессора для сквозной профессионально обработки цифровых изображений Lightroom 5. Среди основных новинок в Lightroom 5 можно отметить опции точечного редак

Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom Adobe Systems объявила о намерении выпустить обновления для Photoshop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не получит полноце

Adobe представила Lightroom 4 по вдвое сниженной цене Компания Adobe Systems сообщила о выходе Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac OS X. Lightroom - это решение для работы с цифр

Бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 4 доступна для загрузки Компания Adobe Systems сообщила о выходе бета-версии приложения Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac. Решение Lightroom предназначено для обустройст

Adobe выпустила Adobe Photoshop Lightroom 3 Компания Adobe Systems сообщила о доступности программного обеспечения Adobe Photoshop Lightroom 3 для Windows и Macintosh. Это инструмент для работы с цифровыми фо

Вышла вторая бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 3 Компания Adobe Systems выпустила вторую бета-версию обновления Photoshop Lightroom 3, доступную для загрузки в Adobe Labs. По данным компании, первую версию

Adobe выпустила новые версии Photoshop Camera и Lightroom oom 2.5, а также DNG Converter 2.5, которые доступны для загрузки на сайте adobe.com. Новый продукт Adobe Photoshop Lightroom 2 дает возможность значительно ускорить процесс обработки и демонст

Adobe представила Photoshop Lightroom 2.2 Компания Adobe Systems представила обновление для программы Photoshop Lightroom. Обновление доступно бесплатно для существующих пользователей Lightroom 2. <

Adobe выпускает Photoshop Lightroom 2 Компания Adobe Systems анонсировала выход Adobe Photoshop Lightroom 2, с помощью которого фотографы могут с легкостью управлять, редакт

Adobe выпустила Photoshop Lightroom 2.0 beta Компания Adobe объявила о выпуске бета-версии Photoshop Lightroom 2.0 – программы для организации большого количества цифровых фотографий, создания с

Adobe обновила Photoshop Lightroom Компания Adobe Systems выпустила обновление Photoshop Lightroom – программного обеспечения, предназначенного, в первую очередь, для профессиональны

В Adobe Photoshop Lightroom 1.1 добавлена поддержка Windows Vista Вышло первое обновление Adobe Photoshop Lightroom – программного обеспечения для импорта и организации большого числа

Photoshop Lightroom: незаменимый продукт для профессиональных фотографов e Systems Incorporated анонсировала первую версию своего нового программного продукта под названием Adobe Photoshop Lightroom, предназначенного в первую очередь для использования фотографами в

Adobe выпустила новую бета-версию Photoshop Lightroom Выпущенная в понедельник четвертая бета-версия профессионального ПО для обработки фотографий Lightroom, получила название Photoshop Lightroom. В новой версии улучшен пользовательс