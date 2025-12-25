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Adobe Lightroom
- Adobe Lightroom – графический редактор для работы с изображениями. Позволяет не только ретушировать, но и создавать каталоги снимков. Редактор справляется с RAW, шумоподавлением и точными масками.
СОБЫТИЯ
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|25.12.2025
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МТС добавила оплату сервисов Adobe
ключает основные приложения для фотографов: Photoshop, Lightroom (для управления и синхронизации) и Lightroom Classic (для профессиональной обработки), а также Adobe Portfolio для создания порт
|21.08.2020
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Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно
Сбой века Обновленный облачный фоторедактор Lightroom в версии для Apple iPhone и iPad внезапно удалил все пользовательские снимки без во
|23.04.2015
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Adobe обновила Creative Cloud для работы с фотографиями
вила о крупном обновлении Creative Cloud для работы с фотографиями с выходом нового Adobe Photoshop Lightroom CC, который обеспечивает высокую производительность и предлагает новые инструменты
|19.11.2014
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Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7
Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и чер
|19.06.2014
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Adobe представила подписку Creative Cloud для фотографов за 299 руб. в месяц
для всех, кто интересуется фотографией, за i299 в месяц предоставляет пользователям Photoshop CC и Lightroom 5 - два инструмента, которые оказали существенное влияние на культуру фотографии и
|08.04.2014
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Выпущена iPad-версия самой популярной программы для фотографов
Adobe выпустила Lightroom Mobile для iPad. Мобильная версия самого популярного приложения для фотографов (по
|10.06.2013
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Adobe выпустил Lightroom 5
Компания Adobe выпустила Lightroom 5 - новую версию приложения для обработки фотографий. В Lightroom 5 появилис
|10.06.2013
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Lightroom 5 готов создавать шедевры
пустила финальную версию фотопроцессора для сквозной профессионально обработки цифровых изображений Lightroom 5. Среди основных новинок в Lightroom 5 можно отметить опции точечного редак
|03.09.2012
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Adobe добавит поддержку дисплея Apple Retina в Photoshop и Lightroom
Adobe Systems объявила о намерении выпустить обновления для Photoshop CS6 и Lightroom 4 осенью 2012 г., которые добавят в указанные продукты поддержку дисплея Apple Retina от нового MacBook Pro. В блоге разработчика уточняется, что Photoshop Elements не получит полноце
|07.03.2012
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Adobe представила Lightroom 4 по вдвое сниженной цене
Компания Adobe Systems сообщила о выходе Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac OS X. Lightroom - это решение для работы с цифр
|11.01.2012
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Бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 4 доступна для загрузки
Компания Adobe Systems сообщила о выходе бета-версии приложения Adobe Photoshop Lightroom 4 для Windows и Mac. Решение Lightroom предназначено для обустройст
|08.06.2010
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Adobe выпустила Adobe Photoshop Lightroom 3
Компания Adobe Systems сообщила о доступности программного обеспечения Adobe Photoshop Lightroom 3 для Windows и Macintosh. Это инструмент для работы с цифровыми фо
|24.03.2010
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Вышла вторая бета-версия Adobe Photoshop Lightroom 3
Компания Adobe Systems выпустила вторую бета-версию обновления Photoshop Lightroom 3, доступную для загрузки в Adobe Labs. По данным компании, первую версию
|15.09.2009
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Adobe выпустила новые версии Photoshop Camera и Lightroom
oom 2.5, а также DNG Converter 2.5, которые доступны для загрузки на сайте adobe.com. Новый продукт Adobe Photoshop Lightroom 2 дает возможность значительно ускорить процесс обработки и демонст
|17.12.2008
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Adobe представила Photoshop Lightroom 2.2
Компания Adobe Systems представила обновление для программы Photoshop Lightroom. Обновление доступно бесплатно для существующих пользователей Lightroom 2. <
|31.07.2008
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Adobe выпускает Photoshop Lightroom 2
Компания Adobe Systems анонсировала выход Adobe Photoshop Lightroom 2, с помощью которого фотографы могут с легкостью управлять, редакт
|03.04.2008
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Adobe выпустила Photoshop Lightroom 2.0 beta
Компания Adobe объявила о выпуске бета-версии Photoshop Lightroom 2.0 – программы для организации большого количества цифровых фотографий, создания с
|19.11.2007
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Adobe обновила Photoshop Lightroom
Компания Adobe Systems выпустила обновление Photoshop Lightroom – программного обеспечения, предназначенного, в первую очередь, для профессиональны
|28.06.2007
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В Adobe Photoshop Lightroom 1.1 добавлена поддержка Windows Vista
Вышло первое обновление Adobe Photoshop Lightroom – программного обеспечения для импорта и организации большого числа
|29.01.2007
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Photoshop Lightroom: незаменимый продукт для профессиональных фотографов
e Systems Incorporated анонсировала первую версию своего нового программного продукта под названием Adobe Photoshop Lightroom, предназначенного в первую очередь для использования фотографами в
|26.09.2006
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Adobe выпустила новую бета-версию Photoshop Lightroom
Выпущенная в понедельник четвертая бета-версия профессионального ПО для обработки фотографий Lightroom, получила название Photoshop Lightroom. В новой версии улучшен пользовательс
|11.01.2006
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Adobe выпустила бета-версию Lightroom
Adobe представила бета-версию программы Lightroom для работы с цифровыми фотоснимками. Особенности — возможность обработки несжатых изображений с цифровых камер (формат Raw) и модульная среда, ориентированная на определенные зад
Adobe Lightroom и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
|ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
|HFS Research 49 1
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