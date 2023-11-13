Мельников Иван
Мельников Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 5
|АйТи 1365 2
|АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
|Softline - Софтлайн 2811 2
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
|МегаФон 8805 1
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Крок - Croc 1777 1
|Базальт СПО - BaseALT 655 1
|TrueConf - ТруКонф 397 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
|Росплатформа - Р-Платформа 83 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
|Google LLC 11775 1
|Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
|Blue Prism 28 1
|UIPath 101 1
|Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
|Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
|Примо РПА 12 1
|Борченко Павел 37 3
|Сергеев Павел 5 2
|Жаров Александр 174 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Миронов Сергей 61 1
|Скоч Андрей 11 1
|Варов Константин 24 1
|Жириновский Владимир 27 1
|Неверов Сергей 8 1
|Путин Владимир 3171 1
|Осипов Юрий 42 1
|Зюганов Геннадий 3 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Яппаров Тагир 102 1
|Касимов Игорь 17 1
|Пойдашев Георгий 2 1
|Кузнецов Константин 5 1
|Крупенко Олег 6 1
|Гусев Михаил 23 1
|Сашин Геннадий 4 1
|Кучик Евгений 18 1
|Соколов Кирилл 29 1
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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