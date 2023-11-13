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Мельников Иван



Market.CNews. Платформы роботизации RPA 2024 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
22.06.2023 Чем интеллектуальные цифровые сотрудники ROBIN лучше программных роботов 1
12.09.2022 Robin выпустила новую версию своей RPA-платформы 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
26.04.2022 Путь с нуля до лидеров рынка: Иван Мельников — о платформе роботизации Robin RPA 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
28.08.2013 В Госдуму внесен законопроект об отмене «антипиратского закона» 1
17.12.2007 Руководство КПРФ призвало членов партии вести блоги 1
16.03.2005 Новые коммунисты вооружаются интернетом и SMS 1
14.03.2005 Российские коммунисты развернут агитацию посредством SMS 1
20.03.2002 К 2010 году Россия может остаться без науки 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Мельников Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 5
АйТи 1365 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
МегаФон 8805 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Крок - Croc 1777 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Google LLC 11775 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
Blue Prism 28 1
UIPath 101 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Примо РПА 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 5
ЛДПР 105 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
ВЛКСМ - Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодежи - Союз коммунистической молодежи - Комсомол 3 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Softline - Sl Soft - Robin RPA 35 4
Linux OS 9937 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Python - высокоуровневый язык программирования 928 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Softline - Sl Soft - Robin OCR 4 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Softline - Sl Soft - Robin Cloud 3 1
Softline - Sl Soft - Robin AI 4 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 1
Примо РПА - Primo RPA 31 1
Softline - Sl Soft - Robin Ассистент 5 1
Борченко Павел 37 3
Сергеев Павел 5 2
Жаров Александр 174 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Ротенберг Игорь 37 1
Стрелков Сергей 14 1
Рубанов Владимир 75 1
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Одинцов Дмитрий 113 1
Володин Вячеслав 83 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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Латинский алфавит 189 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
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Blacklist - Чёрный список 617 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
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РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
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РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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