SL Soft FabricaONE.AI обновила BPM-движок платформы Robin

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) обновила процессный движок Robin — ядро платформы, которое отвечает за гиперавтоматизацию сквозных бизнес-процессов. Новая версия делает работу с процессами быстрее и гибче: сценарии проще переносить между средами, роботами легче управлять, а регламентные операции можно запускать по расписанию. Разработка собственного ПО, включая решения для автоматизации бизнес-процессов у игроков enterprise-сегмента, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline.

Новая функциональность касается возможностей модуля «Конструктор процессов» по использованию роботов, обработке данных и импорту процессов.

В процессный движок добавлены расширенные настройки среды исполнения роботов. Теперь можно заранее определить, где будут запускаться операции: на машине инициатора – процесс выполняется на компьютере сотрудника, который его запустил; на заданной машине – администратор закрепляет конкретную рабочую станцию и учетную запись; на любой доступной машине – движок автоматически выбирает подходящий ресурс из имеющихся.

Такая гибкость повышает устойчивость процессов и позволяет равномерно распределять нагрузку, что особенно важно при большом количестве программных роботов.

Появилась возможность быстро переносить процессы между средами с помощью экспорта и импорта схем. BPM-движок автоматически подтягивает вложенные объекты, например, экранные формы, что ускоряет тиражирование решений и снижает объем ручной работы команд автоматизации.

Новый блок «Обработка значений» расширяет возможности работы с данными. В нем реализованы операции объединения, текстовые преобразования, конвертация дат, арифметические действия и другие функции. Благодаря этому схемы процессов становятся проще, а количество вспомогательных шагов при разработке сокращается. Также движок теперь может автоматически передавать параметры инициатора: например, ФИО, должность, логин или почту между задачами внутри одного процесса. Это упрощает построение персонализированных маршрутов и гибкое назначение исполнителей, выбор ответственного теперь может зависеть от отдела, роли или контекста задачи.

Реализован новый раздел «Условия запуска» для автоматизации плановых операций. Процессы можно запускать по расписанию — ежедневно, еженедельно или по любому другому регламенту. Настройка доступна как администраторам, так и владельцам процессов. Функциональность востребована для исполнения регламентов, регулярных сверок, формирования отчетов и задач, требующих запуска по фиксированным интервалам.

«Наша задача — сделать процессный движок Robin удобным инструментом оркестрации всех компонентов платформы. Обновления модуля „Конструктор процессов“ упрощают перенос сценариев и дают больше контроля над роботами. Появилась возможность запускать процессы по расписанию с помощью простых настроек. Ранее это было доступно только для отдельных программных роботов, сейчас механизм работает на уровне всей платформы. Эти изменения повышают зрелость и масштабируемость Robin и расширяют возможности его использования в сложных корпоративных контурах», – сказал Иван Мельников, директор по гиперавтоматизации и ИИ-агентам направления SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

Продукты Robin входят в кластер SL Soft AI.