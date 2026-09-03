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Кузнецов Константин

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Коллекция Константина Кузнецова станет первым художественным объектом «вечного хранения»: наследие живописца переведут на кварцевые диски 1
13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» 1
13.11.2023 «Группа Астра» и Университетский консорциум исследователей больших данных объявили о сотрудничестве 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
11.03.2012 Агрегатор Enaza и провайдер «Вега-Интернет» запустили онлайн-магазин контента 1
27.11.2009 Tandberg запустила новую услугу «Видео Офис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кузнецов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3125 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 316 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
НИИР-РадиоНет - CCS 3 1
Vkorpe - Вкорпе 4 1
Immerscom 1 1
Реляционное программирование 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5681 1
Softline - Софтлайн 3767 1
АйТи - Аплана Группа компаний 184 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 369 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 489 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 383 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
Cisco Systems - Tandberg 164 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1785 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5456 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1604 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 81 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12262 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54312 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28423 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26055 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 2
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 628 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3292 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9966 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23132 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7528 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13218 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18233 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35370 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7920 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12347 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 722 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36471 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14040 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9356 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5190 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10059 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33679 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7944 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2191 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2244 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4352 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7757 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1381 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2241 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Linux OS 11593 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 368 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 495 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 411 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 383 1
Microsoft Windows 16950 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1375 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
InfoTeCS - ViPNet Client 123 1
Конфидент ЦЗИ - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 126 1
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 28 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
Cisco Codian 27 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 1
Покачалов Павел 1 1
Сергеев Павел 16 1
Сашин Геннадий 10 1
Пойдашев Георгий 2 1
Крупенко Олег 7 1
Гойко Вячеслав 28 1
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
Мылицын Роман 111 1
Кучик Евгений 19 1
Борченко Павел 60 1
Яппаров Тагир 111 1
Романов Дмитрий 69 1
Мельников Иван 16 1
Касимов Игорь 22 1
Соколов Кирилл 40 1
Кочергин Никита 5 1
Гусев Михаил 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 167230 3
Казахстан - Республика 6077 1
Армения - Республика 2459 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Узбекистан - Республика 2021 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 638 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11824 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58040 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5144 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3885 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34006 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3510 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8523 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5768 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3884 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8119 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2782 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6196 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16185 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10934 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1735 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ТГУ - Томский государственный университет 235 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
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