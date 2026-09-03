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Кузнецов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Кузнецов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Покачалов Павел 1 1
|Сергеев Павел 16 1
|Сашин Геннадий 10 1
|Пойдашев Георгий 2 1
|Крупенко Олег 7 1
|Гойко Вячеслав 28 1
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 1
|Мылицын Роман 111 1
|Кучик Евгений 19 1
|Борченко Павел 60 1
|Яппаров Тагир 111 1
|Романов Дмитрий 69 1
|Мельников Иван 16 1
|Касимов Игорь 22 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Кочергин Никита 5 1
|Гусев Михаил 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
Создано именных указателей - 200529.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.