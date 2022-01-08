Индексная книга CNews*
Digital Legacy System унаследованная система цифровое наследство цифровой наследник технологический наследник
- Легаси-системы (унаследованные системы, Legacy Systems) – это устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые используются до сих пор
- Устаревшая система — это любая система, которая препятствует дальнейшему развитию, не позволяет легко интегрировать новые функции и замедляет повседневную деятельность бизнеса
- Унаследованную систему трудно поддерживать, поддерживать и расширять
Публикаций - 366, упоминаний - 394
Digital Legacy System упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андрианов Павел 68 7
|Мураховский Эдуард 13 6
|Макаров Станислав 117 6
|Босенко Павел 16 5
|Киселёв Алексей 52 5
|Коптелов Андрей 103 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Чаркин Евгений 242 5
|Лоран Анна 6 5
|Дорожко Алексей 6 4
|Григорьев Максим 15 4
|Дроздов Константин 6 4
|Лессар Георгий 8 4
|Копысов Виталий 43 4
|Сотин Денис 150 4
|Казак Максим 161 4
|Белоусов Максим 94 4
|Абакумов Евгений 141 4
|Поляков Сергей 68 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Сирота Юрий 57 4
|Антонов Александр 76 4
|Егоров Владимир 65 4
|Шевченко Владимир 143 4
|Сыкулев Андрей 69 4
|Батай Илья 26 4
|Мылицын Роман 101 4
|Пятигорский Александр 24 3
|Иванова Елена 79 3
|Мельников Григорий 7 3
|Шадаев Максут 672 3
|Савцов Игорь 29 3
|Каюмов Шамиль 38 3
|Гребенщиков Дмитрий 28 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Валчев Стоян 48 3
|Казарин Станислав 132 3
|Путятинский Сергей 73 3
|Смирнов Максим 31 3
|Кабаков Ярослав 45 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230165, в очереди разбора - 866969.
Создано именных указателей - 116461.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1230165, в очереди разбора - 866969.
Создано именных указателей - 116461.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.