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Индексная книга CNews*
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Digital Legacy System унаследованная система цифровое наследство цифровой наследник технологический наследник


  • Легаси-системы (унаследованные системы, Legacy Systems) – это устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые используются до сих пор
  • Устаревшая система — это любая система, которая препятствует дальнейшему развитию, не позволяет легко интегрировать новые функции и замедляет повседневную деятельность бизнеса
  • Унаследованную систему трудно поддерживать, поддерживать и расширять

08.01.2022 Что такое цифровое наследство в iOS и как его настроить
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike
17.04.2013 Might & Magic X Legacy. Скриншоты
22.03.2013 Might & Magic X Legacy анонсирована
30.01.2009 Гид разработчика: наследуем ИТ-систему
03.06.2008 Игроки Everquest встречают Living Legacy

Публикаций - 366, упоминаний - 394

Digital Legacy System упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23661 63
Oracle Corporation 6366 54
SAP SE 4950 47
IBM - International Business Machines Corp 9229 47
7130 31
1С-ИжТиСи 6443 30
Intel Corporation 11718 25
Google LLC 11060 18
VMware 2164 17
HP Inc. 5577 17
Apple Inc 11310 16
Dell EMC 4944 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6356 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 905 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4255 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 13
Крок - Croc 1721 13
Red Hat 1239 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10200 13
Amazon Inc - Amazon.com 2827 12
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 379 10
Samsung Electronics 9795 9
AMD - Advanced Micro Devices 3894 9
Nvidia Corp 3233 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 729 9
Цифра ГК 2173 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1852 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9702 8
IBM Rational Software 172 8
Siemens AG - Siemens Group 2550 8
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 321 8
АйТи 1298 8
Yandex - Яндекс 5857 8
InterTrust - ИнтерТраст 326 8
Oracle Siebel Systems 503 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1124 8
Прогноз 1672 7
Oracle - Sun Microsystems 2207 7
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 107 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1364 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5981 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2456 17
РЖД - Российские железные дороги 1656 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 579 10
ГПБ - Газпромбанк 955 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 216 9
МКБ - Московский кредитный банк 441 8
Газпром нефть 516 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6273 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 518 8
Альфа-Банк 1613 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 135 8
НСПК - Национальная система платежных карт 626 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1221 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 7
X5 Group 840 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 255 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 915 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1879 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 300 6
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 16 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 289 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 334 5
Лента - Сеть розничной торговли 1748 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 719 5
Росморпорт ФГУП 55 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 5
Газпром ПАО 1177 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 150 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 448 4
Ингосстрах СПАО 347 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 404 4
Visa International 1880 4
Почта России ПАО 2026 4
Абсолют Банк 185 4
Qiwi 933 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1026 4
Почта Банк 373 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 95 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18316 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9384 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10537 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3804 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1587 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2988 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2751 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1914 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2456 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2482 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4633 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1215 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2464 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1445 5
Федеральное казначейство России 1574 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3090 5
Президент Российской Федерации 3785 5
Правительство Москвы 2072 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 160 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1693 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1193 3
Администрация Президента РФ 984 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1609 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 286 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1339 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 407 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2044 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1928 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 2
МВД РФ Управление К 118 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 2
АФТ - Ассоциация Финтех 61 4
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 1800 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 452 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 12 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 259 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 151 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 159 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
Linux Foundation 174 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 564 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54479 245
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26442 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26264 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40036 108
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80013 105
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17665 93
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12563 87
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13465 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17561 78
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8158 77
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6037 69
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22314 68
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20513 63
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11081 58
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10215 58
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11096 58
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9663 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9349 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8493 55
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8258 51
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9341 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5283 45
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13705 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4950 43
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5617 40
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19386 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8438 38
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5239 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3736 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15197 33
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10382 32
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2522 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4028 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9094 31
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3039 30
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11777 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17916 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3369 28
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3345 28
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3619 28
Microsoft Windows 14598 57
Linux OS 8413 48
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6665 31
Oracle Java - язык программирования 2792 18
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3358 16
Intel x86 - архитектура процессора 1629 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4220 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1090 14
Microsoft Windows 2000 12767 13
Microsoft Office 3483 13
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 12
Microsoft Azure 1328 12
Apple iPhone 6 6245 12
Intel Core - Семейство процессоров 1764 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1989 11
Microsoft SQL Server 1489 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 810 10
Google Android 12752 10
Microsoft Windows XP 2367 9
Ред ОС 480 9
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 410 8
Age of Kings 3456 8
Microsoft Windows 7 1889 8
Docker - Платформа распределённых приложений 219 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 827 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1288 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 563 7
Apple iPad 3754 7
Python - высокоуровневый язык программирования 606 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1234 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6679 7
Oracle СУБД 594 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 7
Apple iOS 6928 7
Microsoft Skype 1985 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 201 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1344 6
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 555 6
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 97 6
Андрианов Павел 68 7
Мураховский Эдуард 13 6
Макаров Станислав 117 6
Босенко Павел 16 5
Киселёв Алексей 52 5
Коптелов Андрей 103 5
Курьянов Сергей 162 5
Чаркин Евгений 242 5
Лоран Анна 6 5
Дорожко Алексей 6 4
Григорьев Максим 15 4
Дроздов Константин 6 4
Лессар Георгий 8 4
Копысов Виталий 43 4
Сотин Денис 150 4
Казак Максим 161 4
Белоусов Максим 94 4
Абакумов Евгений 141 4
Поляков Сергей 68 4
Никифоров Николай 1172 4
Сирота Юрий 57 4
Антонов Александр 76 4
Егоров Владимир 65 4
Шевченко Владимир 143 4
Сыкулев Андрей 69 4
Батай Илья 26 4
Мылицын Роман 101 4
Пятигорский Александр 24 3
Иванова Елена 79 3
Мельников Григорий 7 3
Шадаев Максут 672 3
Савцов Игорь 29 3
Каюмов Шамиль 38 3
Гребенщиков Дмитрий 28 3
Бейлезон Олег 32 3
Валчев Стоян 48 3
Казарин Станислав 132 3
Путятинский Сергей 73 3
Смирнов Максим 31 3
Кабаков Ярослав 45 3
Россия - РФ - Российская федерация 125031 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39872 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50483 56
Европа 21460 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17217 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13283 28
Германия - Федеративная Республика 12141 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15300 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15371 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13037 17
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2688 13
Казахстан - Республика 4952 13
Япония 13017 12
Азия - Азиатский регион 5085 11
Индия - Республика 5115 11
Европа Восточная 3005 10
Земля - планета Солнечной системы 9836 9
Канада 4726 8
Европа Западная 1417 8
Южная Корея - Республика 6320 8
Беларусь - Белоруссия 4410 8
Нидерланды 3331 7
Израиль 2622 7
Америка Латинская 1699 7
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 914 6
Африка - Африканский регион 3297 6
Ближний Восток 2678 6
Франция - Французская Республика 7105 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1139 5
Украина 7339 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1059 4
Испания - Королевство 3617 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6386 4
Бразилия - Федеративная Республика 2246 4
Дания - Королевство 1233 4
Россия - СЗФО - Псковская область 559 4
Россия - УФО - Свердловская область 1198 3
Китай - Тайвань 3787 3
Швеция - Королевство 3542 3
Норвегия - Королевство 1772 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42772 108
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42571 99
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10751 87
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10991 79
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4748 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21022 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24639 45
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4374 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9424 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5012 35
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6211 35
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2764 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6964 28
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3279 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15369 27
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3511 26
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НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 677 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
РАН ДВО ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 23 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина 21 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 441 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 1
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 258 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 248 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2108 8
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1030 1
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CSTB Telecom & Media 59 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 1
Oracle OpenWorld 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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