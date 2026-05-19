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Digital Legacy System унаследованная система цифровое наследство цифровой наследник технологический наследник
- Легаси-системы (унаследованные системы, Legacy Systems) – это устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые используются до сих пор
- Устаревшая система — это любая система, которая препятствует дальнейшему развитию, не позволяет легко интегрировать новые функции и замедляет повседневную деятельность бизнеса
- Унаследованную систему трудно поддерживать, поддерживать и расширять
"От legacy к цифровым платформам" Сергей Загарский, ИТ-директор, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.05.2026
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«РТК-Сервис»: работа с legacy-системами западных вендоров требует прагматичного подхода, от изоляции до планомерной миграции
ытых уязвимостей. По оценке экспертов «РТК-Сервис», сегодня отрасль находится на пике проблемы: все legacy-системы фактически превратились в непредсказуемые «чёрные ящики». По данным из открыты
|20.02.2026
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M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем
-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предпри
|26.09.2023
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Какими должны быть новые финтех-продукты
Что делать с legacy-системами В банках сформировалась новая парадигма создания ИТ-архитектуры. Раньше в ее
|08.01.2022
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Что такое цифровое наследство в iOS и как его настроить
вления операционной системы iOS 15.2. В этом апдейте появилась функция «Цифровое наследие» (Digital Legacy), позволяющая назначить до пяти «наследников», которые получат доступ к учетной записи
|14.01.2020
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Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike
Реальные деньги в виртуальные соревнования Инвестиционная компания Freedom International Group создаст в России новый киберспортивный клуб Cyber Legacy в рамках инвестиционного контракта с киберспортивной организацией ZAGaming. Сумма контракта составила $5,5 млн. По задумке Freedom International Group, Cyber Legacy будет занимать
|17.04.2013
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Might & Magic X Legacy. Скриншоты
Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из десятой части популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic X Legacy разрабатывается немецкой студией Limbic Entertainment и увидит свет уже в этом году.События в ролевой игре Might & Magic X Legacy будут разворачиваться после событий, описанных в
|22.03.2013
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Might & Magic X Legacy анонсирована
Компания Ubisoft анонсировала десятую часть популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic X Legacy разрабатывается немецкой студией Limbic Entertainment и увидит свет уже в этом году.События в ролевой игре Might & Magic X Legacy будут разворачиваться после событий, описанных в
|30.01.2009
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Гид разработчика: наследуем ИТ-систему
Развитие унаследованных систем (legacy systems) – особая область деятельности аутсорсинговых компаний-разработчиков программн
|03.06.2008
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Игроки Everquest встречают Living Legacy
летия Everquest, компания Sony Online Entertainment решила сделать подарок всем ветеранам первой и второй частей этой популярной MMORPG. Начиная с сегодняшнего дня, стартует промоушен кампания Living Legacy. Все игроки с неактивными аккаунтами, которые в свое время уделили достаточно много времени любимой игре, смогут вернуться и до конца июля поиграть бесплатно. Кроме того, их Everquest ак
Digital Legacy System и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 14
|Тятюшев Максим 215 9
|Андрианов Павел 86 9
|Ульянов Николай 176 9
|Сотин Денис 216 8
|Макаров Станислав 118 8
|Натрусов Артем 313 7
|Глазков Александр 151 7
|Мураховский Эдуард 38 6
|Коптелов Андрей 134 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Киселёв Алексей 90 6
|Бурилов Андрей 117 6
|Курьянов Сергей 162 6
|Сивцев Илья 174 6
|Александров Александр 86 6
|Тульчинский Станислав 93 5
|Ульянычев Матвей 47 5
|Лоран Анна 7 5
|Босенко Павел 18 5
|Щепалин Олег 23 5
|Сельдемиров Александр 56 5
|Чаркин Евгений 317 5
|Семенов Александр 166 5
|Шевченко Владимир 153 5
|Чурсин Дмитрий 87 5
|Кабаков Ярослав 66 5
|Копысов Виталий 64 5
|Булгаков Кирилл 133 5
|Гаврилов Евгений 55 5
|Тятенкова Елена 26 5
|Дроздов Константин 6 4
|Карпов Роман 80 4
|Маркова Светлана 43 4
|Дорожко Алексей 6 4
|Лессар Георгий 8 4
|Долгов Александр 44 4
|Чудинов Дмитрий 103 4
|Тихомиров Олег 30 4
|Сергеева Наталья 50 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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