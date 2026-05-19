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Digital Legacy System унаследованная система цифровое наследство цифровой наследник технологический наследник

  • Легаси-системы (унаследованные системы, Legacy Systems) – это устаревшие методы, технологии, вычислительные системы или приложения, которые используются до сих пор
  • Устаревшая система — это любая система, которая препятствует дальнейшему развитию, не позволяет легко интегрировать новые функции и замедляет повседневную деятельность бизнеса
  • Унаследованную систему трудно поддерживать, поддерживать и расширять

 

 

 

"От legacy к цифровым платформам"  Сергей Загарский, ИТ-директор, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


19.05.2026 «РТК-Сервис»: работа с legacy-системами западных вендоров требует прагматичного подхода, от изоляции до планомерной миграции

ытых уязвимостей. По оценке экспертов «РТК-Сервис», сегодня отрасль находится на пике проблемы: все legacy-системы фактически превратились в непредсказуемые «чёрные ящики». По данным из открыты
20.02.2026 M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем

-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предпри
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты

Что делать с legacy-системами В банках сформировалась новая парадигма создания ИТ-архитектуры. Раньше в ее
08.01.2022 Что такое цифровое наследство в iOS и как его настроить

вления операционной системы iOS 15.2. В этом апдейте появилась функция «Цифровое наследие» (Digital Legacy), позволяющая назначить до пяти «наследников», которые получат доступ к учетной записи
14.01.2020 Выходец из «Росатома» вложил $5,5 млн в российские команды по Fortnite, Dota 2 и Counter Strike

Реальные деньги в виртуальные соревнования Инвестиционная компания Freedom International Group создаст в России новый киберспортивный клуб Cyber Legacy в рамках инвестиционного контракта с киберспортивной организацией ZAGaming. Сумма контракта составила $5,5 млн. По задумке Freedom International Group, Cyber Legacy будет занимать
17.04.2013 Might & Magic X Legacy. Скриншоты

Компания Ubisoft опубликовала новые скриншоты из десятой части популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic X Legacy разрабатывается немецкой студией Limbic Entertainment и увидит свет уже в этом году.События в ролевой игре Might & Magic X Legacy будут разворачиваться после событий, описанных в

22.03.2013 Might & Magic X Legacy анонсирована

Компания Ubisoft анонсировала десятую часть популярной ролевой серии Might & Magic, последняя часть которой была выпущена 11 лет назад. Игра Might & Magic X Legacy разрабатывается немецкой студией Limbic Entertainment и увидит свет уже в этом году.События в ролевой игре Might & Magic X Legacy будут разворачиваться после событий, описанных в

30.01.2009 Гид разработчика: наследуем ИТ-систему

Развитие унаследованных систем (legacy systems) – особая область деятельности аутсорсинговых компаний-разработчиков программн
03.06.2008 Игроки Everquest встречают Living Legacy

летия Everquest, компания Sony Online Entertainment решила сделать подарок всем ветеранам первой и второй частей этой популярной MMORPG. Начиная с сегодняшнего дня, стартует промоушен кампания Living Legacy. Все игроки с неактивными аккаунтами, которые в свое время уделили достаточно много времени любимой игре, смогут вернуться и до конца июля поиграть бесплатно. Кроме того, их Everquest ак

Публикаций - 619, упоминаний - 691

Digital Legacy System и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 92
Oracle Corporation 7074 90
SAP SE 5601 69
9594 68
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
Intel Corporation 12811 29
Google LLC 12688 29
Ростелеком 10948 27
Broadcom - VMware 2610 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
Apple Inc 13154 23
Крок - Croc 1964 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
HP Inc. 5883 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 22
Dell EMC 5180 20
Yandex - Яндекс 9216 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
Nvidia Corp 4002 16
Red Hat 1378 15
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Samsung Electronics 11064 14
Softline - Софтлайн 3743 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 13
Cisco Systems 5372 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Telegram Group 2940 12
Selectel - Селектел 544 12
МегаФон 10742 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Альфа-Банк 1979 13
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Газпром нефть 725 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 13
Почта России ПАО 2370 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
Газпром ПАО 1493 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Visa International 1993 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 8
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 8
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 8
ВТБ - Почта Банк 514 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Силовые машины 166 7
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 6
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Федеральное казначейство России 1949 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Правительство Челябинской области 78 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Apache Software Foundation - ASF 231 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
ГосИнформСистемы 160 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 360
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 223
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 205
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 180
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 167
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 161
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 161
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 138
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 138
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 132
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 116
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 113
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 113
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 91
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 90
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 88
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 83
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 82
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 80
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 74
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 74
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 73
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 73
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 72
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 68
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 66
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 63
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 58
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 56
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 56
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 54
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 49
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 49
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 48
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 45
Microsoft Windows 16882 81
Linux OS 11533 73
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 41
Oracle Java - язык программирования 3469 37
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 28
Microsoft Office 4170 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 21
Google Android 15243 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 21
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 20
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Microsoft Azure 1526 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 17
Apple iOS 8583 17
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 16
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 15
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Docker - Платформа распределённых приложений 543 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
Apple - App Store 3109 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 10
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Microsoft Windows 7 2007 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 9
Шадаев Максут 1210 14
Тятюшев Максим 215 9
Андрианов Павел 86 9
Ульянов Николай 176 9
Сотин Денис 216 8
Макаров Станислав 118 8
Натрусов Артем 313 7
Глазков Александр 151 7
Мураховский Эдуард 38 6
Коптелов Андрей 134 6
Сергеев Сергей 179 6
Киселёв Алексей 90 6
Бурилов Андрей 117 6
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Сергеева Наталья 50 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 40
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НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
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University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UCE - Universidad Central del Ecuador - Central University of Ecuador - Центральный университет Эквадора 1 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 26
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
CNews FORUM Кейсы 313 15
CNews AWARDS - награда 571 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День молодёжи - 27 июня 1087 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Oracle OpenWorld 65 2
CeBIT 614 2
CNews Баттл 69 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
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РусКрипто 26 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
VMworld 29 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
MacWorld Expo 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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