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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гаврилов Евгений



25.12.2024 vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
20.05.2024 Состоялся релиз гиперконвергентной платформы vStack 2.3 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
20.12.2023 Выпущена новая версия платформы виртуализации vStack 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
20.02.2023 vStack начала сотрудничество с Fd-telecom 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы vStack и серверов GAGAR>N 1
08.12.2022 ICL заключила партнерство с vStack 1
02.12.2022 «Т1 интеграция» предложит клиентам гиперконвергенцию от vStack 1
24.11.2022 Российская платформа vStack стала партнером ИТ-компании «Инфосистемы джет» 1
26.10.2022 На CNews FORUM 2022 представят российский аналог VMware 1
14.09.2016 «Промтрактор» автоматизирует производство на базе ПП «Парус» 1
23.10.2014 Конференция CNews. «СЭД: особенности российского рынка» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Гаврилов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 29
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
8213 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 29
Ред Софт - Red Soft 700 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Broadcom - VMware 2359 7
Microsoft Corporation 24625 5
Yandex - Яндекс 7340 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
ICL ГК 381 2
Telegram Group 1983 2
Cisco Systems 5114 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Red Hat 1305 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
2domains 4 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
АйТи 1365 1
Парус Корпорация 552 1
OpenText 207 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Kofax 54 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Силовые машины 111 25
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Восток-Сервис ГК 52 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Газпром бурение 30 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Агроэко ГК 22 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 6
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 29
Федеральное казначейство России 1772 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Правительство Чеченской Республики 27 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 33
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ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 17
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 16
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 15
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 29
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Linux OS 9937 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Microsoft Windows 15657 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Microsoft Office 3734 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 2
2Test Профишкаф 1 2
ВТБ API Платформа 9 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 126 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 57 1
Google Android 13994 1
Microsoft Outlook 1390 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 14 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
Microsoft Office Excel 1197 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Шадаев Максут 1008 29
Булгаков Кирилл 104 29
Натрусов Артем 284 29
Ульянычев Матвей 36 29
Сивцев Илья 140 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Карпов Роман 60 29
Тятюшев Максим 97 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Спирин Антон 61 26
Гуренков Михаил 30 23
Александров Александр 70 22
Семенов Александр 145 17
Григоренко Вадим 40 16
Легостаева Светлана 82 15
Уткин Владислав 20 15
Тугалева Наталья 15 15
Челидзе Джимшер 30 15
Демидов Сергей 127 15
Попушой Александр 15 15
Старостин Георгий 23 15
Мельникова Алиса 90 15
Кудашев Михаил 26 15
Будник Иван 19 15
Замаруев Владимир 40 15
Киселев Сергей 59 15
Кусеров Олег 18 15
Кисленко Михаил 15 15
Сотин Денис 205 13
Чурсин Дмитрий 61 13
Бурилов Андрей 105 13
Стоянов Алексей 41 13
Климов Андрей 72 13
Сергеева Наталья 39 13
Сазонов Максим 29 13
Гузовский Денис 68 13
Россия - РФ - Российская федерация 144213 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 19
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Индия - Bharat 5434 1
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Азия - Азиатский регион 5528 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
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Европа Восточная 3075 1
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Казахстан - Республика 5526 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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