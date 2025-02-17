Тугалева Наталья
Тугалева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 15
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 15
|БИС - ITQuick - Jumse 39 15
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 632 6
|Рустамов Рустам 416 15
|Демидов Сергей 127 15
|Натрусов Артем 284 15
|Шадаев Максут 1015 15
|Сотин Денис 205 15
|Сергеев Сергей 138 15
|Колесов Александр 58 15
|Семенов Александр 146 15
|Федоров Алексей 118 15
|Мельникова Алиса 91 15
|Леонов Алексей 79 15
|Гузовский Денис 68 15
|Катамадзе Анна 101 15
|Чурсин Дмитрий 61 15
|Уткин Владислав 20 15
|Добровинский Александр 35 15
|Бурилов Андрей 105 15
|Климов Андрей 72 15
|Ульянов Николай 112 15
|Меркулов Сергей 32 15
|Киселев Сергей 61 15
|Сивцев Илья 140 15
|Евдокимов Игорь 50 15
|Легостаева Светлана 84 15
|Александров Александр 70 15
|Булгаков Кирилл 104 15
|Спирин Антон 61 15
|Стоянов Алексей 41 15
|Кусеров Олег 18 15
|Луганцев Александр 51 15
|Лобанов Максим 45 15
|Гаврилов Евгений 43 15
|Карпов Роман 62 15
|Маркова Светлана 32 15
|Ульянычев Матвей 36 15
|Тятюшев Максим 99 15
|Григоренко Вадим 40 15
|Долгов Александр 33 15
|Сергеева Наталья 39 15
|Сазонов Максим 29 15
|Россия - РФ - Российская федерация 145163 16
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 15
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2954 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341177, в очереди разбора - 768212.
Создано именных указателей - 168780.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.