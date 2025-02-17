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Московская Биржа НТБ Национальная товарная биржа



17.02.2025 «Доставка Морем» нарастила закупку через цифровые каналы почти в пять раз 1
08.11.2022 IT_One разработала российский реестр углеродных единиц 1
30.01.2019 Как технологии больших данных меняют сферу обязательной отчетности 1
31.03.2016 Топ-менеджеры Мосбиржи о запуске торговли зерном через облака 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Московская Биржа НТБ и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.Ru Молоток.ру 92 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 3
Мосэнергобиржа - Московская энергетическая биржа 1 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 22 1
eBay Inc 1622 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 19 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 208 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 2
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Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 129 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 310 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 459 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1053 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2272 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 1
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Бухгалтерия - General Ledger - Главная бухгалтерская книга 51 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9212 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2719 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3895 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5397 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 1
Website URL - Uniform Resource Locator 880 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
Neoflex Reporting 24 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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