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VK Mail.Ru Молоток.ру

СОБЫТИЯ

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15.01.2013 «Молоток.Ру» продал 4,5 млн товаров в 2012 г.

Торговая площадка «Молоток.Ру» зафиксировала годовой рост продаж на 30% - в 2012 г. на ресурсе было продано 4,5 млн лотов. Наиболее продаваемыми товарами оказались предметы искусства и антиквариат (17%) и предмет
02.08.2012 Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» начал брать комиссию за выставление лота

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что вводит комиссию за выставление лотов. Комиссия составит от 10

29.03.2012 Пользователи «Молоток.Ру» заказали iPad 3 на сумму более 3,5 млн руб.

16 марта был дан официальный старт продаж новой версии планшета iPad в США и нескольких других странах. Крупнейший в Рунете онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что за первую неделю его пользователи проявили особое внимание к долгожданному гаджету и сделали заказов на сумму более 3,5 млн руб. По словам представителей компании
05.03.2012 Игорь Тарасенко назначен гендиректором онлайн-аукциона «Молоток.Ру»

ания «е-коммерс групп», которая занимается развитием наиболее популярного в Рунете онлайн-аукциона «Молоток.Ру», сообщила о том, что с 1 марта текущего года на пост генерального директора был н
20.12.2011 «Молоток.Ру»: оборот в 2011 г. составил 2,6 млрд руб.

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что подводит итоги 2011 г. и отмечает свой 12-ый День Рождения. Сегодня эту торговую площадку ежедневно посещают более 250 тыс. уникальных пользователей, ежедневно со
26.09.2011 «Молоток.Ру» интегрировался с порталом Mail.Ru

На онлайн-аукционе «Молоток.Ру» появилась возможность регистрации и авторизации пользователей с других доменов. П
19.05.2011 «Молоток.Ру» оптимизировал процесс покупок на сайте

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске новых сервисов для оптимизации процесса покупок. Теперь для все
22.12.2010 «Молоток.Ру»: за год посещаемость выросла на 75%

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» подвел итоги работы за 2010 г. Количество зарегистрированных пользователей сервис
03.12.2010 Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли

рых затронула эта проблема, в целях повышения безопасности необходимо изменить пароль для входа на «Молоток.Ру». Информационное письмо об этом было отправлено по электронной почте. Кроме того,

23.08.2010 «Молоток.Ру» запустил приложение для Android

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что мобильное приложение данного сервиса для операционной системы

08.04.2010 «Молоток.Ру» запустил приложение для iPhone

Крупнейший в Рунете интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Навигация позвол
26.03.2010 Внимание Генпрокуратуры обратили на Molotok.ru

раны культурного наследия (Росохранкультуре) получили письмо от группы археологов с жалобой на сайт Molotok.ru, рассказал CNews Виктор Гаврилов, заместитель начальника управления по сохранению

05.03.2010 Россия: объем рынка электронной коммерции в 2009 г. составил 150 млрд руб

В рамках совместного мероприятия для прессы Mail.Ru и «Молоток.Ру» обсудили перспективы развития электронной коммерции в России, выход на российский e-commerce рынок крупных международных интернет-игроков, а также проекты обеих компаний в этой сфер
22.12.2009 «Молоток.Ру» стал «федеральным клиентом» «EMS Почта России»

«EMS Почта России» (филиал ФГУП «Почта России»), и интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявили о том, что заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора, «Молоток.Ру» получает статус «Федеральный клиент», основными преимуществами которого являются: един
26.05.2009 «Молоток.Ру» открыл партнерскую программу

Крупнейший российский интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил об открытии партнерской программы. Теперь владельцы сайтов и блогов могут зарабатывать на активности новых пользователей аукциона. Для того, чтобы стать участником партнерск
18.12.2007 У Molotok.ru - новый инвестор-иностранец

чурный фонд Florissant и израильский консорциум Izaki, владеющие долями в 15% и 14% соответственно. Molotok.ru получит нового иностранного инвестора 8 октября 2007 г. Tradus завершил сделку по 
09.11.2007 eBay войдет в Рунет с другого фланга

еющая одной из самых крупных сетей интернет-аукционов в Европе, в том числе 30% российского проекта Molotok.ru, получила предложение о покупке. По мнению аналитиков, в этой роли может выступить
01.09.2007 30% Molotok.ru купили англичане

cardo, предоставляющая сервисы интернет-аукционов в 12 странах мира. QXL Ricardo приобрела 30% ООО «Молоток.ру» — компании, в которую для совершения сделки был выделен Molotok.ru. Главой проект
01.09.2007 Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора

пании QXL Ricardo plc. Для совершения сделки интернет-аукцион был выделен в отдельную компанию ООО «Молоток.ру», доли которой распределились среди текущих акционеров Mail.Ru. В этой компании QX
18.04.2007 Molotok организует «Весеннюю уборку»

C 15 апреля по 15 июня 2007 года на крупнейшем российском интернет-аукционе Molotok.Ru пройдет очередная акция «Весенняя уборка». Второй год подряд Molotok.Ru пом
05.04.2006 Реквизит российских сериалов пойдет с Molotok.ru

Компании «Амедиа» (производитель сериалов) и Mail.Ru (владелец Molotok.ru) объявляют о проведении интернет-аукциона вещей, задействованных в съемках некоторых российских сериалов. На торги выставляются вещи из сериала «Моя прекрасная няня». Предметы интерь
28.03.2006 Molotok.ru подключился к "СпринтНет"

Пользователи интернет-аукциона Molotok.ru получили возможность пополнять свои счета при помощи терминалов моментальной оплат
06.03.2006 Molotok.Ru продает вещи за "молоточки"

Крупнейший российский интернет-аукцион Molotok.ru объявляет о начале проведения призовых аукционов для своих активных участников. Пр
24.11.2004 Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru

Professional при поддержке интернет-холдинга Mail.ru проводит благотворительный интернет-аукцион на Molotok.ru. У пользователей интернета есть возможность стать обладателем экспонатов уникально
08.09.2004 Molotok.ru проводит интернет-аукцион в помощь жертвам теракта в Осетии

тельный аукцион в помощь пострадавшим от теракта в Беслане. С 8 по 15 сентября на интернет-аукционе Molotok.ru в качестве лотов будет выставлена продукция компании Furland - меховые шапки. День
26.06.2002 "Серебряная Калоша" пошла с молотка

На прошлой неделе на аукционе "Молоток.ру" была продана статуэтка "Серебряная Калоша". За пять дней цена "Калоши" подскочила в несколько раз и составила $1968. "Серебряная Калоша" существует шесть лет, ею награждают артистов
17.04.2002 Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer

Популярный онлайн-аукцион "Молоток.Ру" объявил о том, что теперь услуги аукциона можно при помощи электронного кошелька в системе WebMoney Transfer, что позволяет любому пользователю Сети осуществлять безопасные наличные
12.02.2002 "Молоток.Ру" представил результаты 2001 г.

Интернет-аукцион "Молоток.Ру" объявил результаты операционной деятельности в 2001 г. Маркетинговая служба интер
29.12.2001 Неделя в Сети: Новый год, новая экономика, новые надежды и подведение итогов

или просто в неопределенном будущем - посмотрим. А наш отечественный аналог eBay, интернет-аукцион Molotok.ru, не так давно с шумом отпраздновал свое двухлетие. Но если главный источник дохода
09.08.2001 Платежная система EACCESS облегчит доступ к платным сервисам аукциона Molotok.ru

Интернет-аукцион Molotok.ru компании Port.ru подписал договор с компанией "Аксесс Ком", благодаря которому пол
19.03.2001 В Рунете появилась новая баннерная сеть

вой тематики. Сегодня в сеть входят такие ресурсы как сайт Авторского Телевидения, интернет-аукцион Молоток.ру, Форекс, List.Бизнес, Библиотека Мошкова, Torg.ru, Погода от Фобос, Грамота.ру, ма
15.12.2000 "Молоток.Ру" подключился к PayCash

Российский интернет-аукцион "Молоток.Ру", принадлежащий компании netBridge, подключился к платежной интернет-системе "PayCash". Благодаря сотрудничеству компаний, пользователи интернет-аукциона получили возможность произво
10.11.2000 Интернет-инкубатор идет против рынка

аибольшей популярностью. Поэтому в качестве конкурентов Stavka рассматривает скорее Ruki.Ru, нежели Molotok. На данный момент в системе открыто около 40 партнерских аукционов, и среди них такой
02.11.2000 На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты Lufthansa

На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты компании Lufthansa, торги начнутся в ноябре 2000 года и будут проводиться каждую пятницу с 17.00 до 18.00. Торги на авиабилеты по маршрутам из городов С
03.10.2000 Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя

5 октября в 17:00 посетители интернет-аукциона "Молоток.Ру" встретятся в чате с Эдуардом Тополем. Эдуард Тополь - автор скандальных политических детективов ( достаточно назвать "Журналист для Брежнева", "Красная Площадь", "Завтра в России").
21.09.2000 Мария Цигаль выставила свою последнюю коллекцию на Молоток.Ру

netBridge специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Среди них интернет-аукцион Молоток.Ру, интернет-магазин 24X7.ru, сайт бесплатного хостинга BOOM.ru, виртуальные открытки
18.09.2000 Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей

Вслед за открытием Клуба Молоток интернет-аукцион вводит новые платные услуги, которые позволят продавцам привлечь внимание большего числа покупателей, чтобы максимально выгодно продать свой товар на Молоток.Ру. Количество лотов на интернет-аукционе Молоток.Ру за период с мая по сентябрь 2000 года увеличилось практически вдвое, с 9 до 17 тысяч. Сегодня только различных мобильных теле
29.08.2000 "Молоток.ру" открыл Клуб Молоток

У посетителей интернет-аукциона Молоток.Ру появились дополнительные возможности. На сайте введена новая платная услуга - Клуб Молоток. Отныне любой зарегистрированный пользователь интернет-аукциона может стать членом Клуба Мо
06.06.2000 Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy

Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов, фирменный значок члена команды 1994 года (
09.03.2000 Компания netBridge и компания Comptek обменялись пакетами акций в проектах Molotok.Ru и Narod.Ru.

Компания netBrigde и компания Comptek подписали соглашение, по которому проект Molotok.Ru переходит в единоличную собственность компании netBridge, а проект Narod.Ru перехо

Публикаций - 95, упоминаний - 150

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 23
Yandex - Яндекс 9216 10
Tradus - QXL Ricardo 20 6
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ланит - Comptek - Комптек 215 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Microsoft Corporation 25775 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
VK - Mail.ru Allegro eCommerce Group 4 3
Alibaba Group 473 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Yahoo! 3726 3
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
X Corp - Twitter 2938 2
Apple Inc 13156 2
Oracle Corporation 7074 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Google LLC 12690 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 2
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 1
АСис Софт 1 1
HTS - Hosser Telecom Solutions - Эйч Ти Эс 4 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 46 1
Oktogo - Октого 23 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк - MPSTATS - МПСТАТС 14 1
ГлобалЛаб - GlobalLab - Глобальная школьная лаборатория 6 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Эдванс Сетевое Видео - Advance Network Video 4 1
Nikta AI - Звено 1 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 30 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 20
eBay Inc 1640 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Naspers 85 4
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Visa International 1993 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
Assist - Ассист 218 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Crocus Group - Крокус Групп 15 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Tiu.ru торговая площадка 8 2
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Selecty - Селекти 22 1
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 5 1
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Менатеп - Menatep 39 1
Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова 1 1
Трансэлектромонтаж 1 1
РАО ЕЭС России ПАО - ЭСИХ - Энергостройинвест Холдинг - СевЗап НТЦ - Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр 7 1
Миэль ГК 38 1
Гипротрубопровод 2 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Eurasia Foundation - Евразия Фонд 3 1
Furland - Фурланд 1 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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