«Молоток.Ру» продал 4,5 млн товаров в 2012 г. Торговая площадка «Молоток.Ру» зафиксировала годовой рост продаж на 30% - в 2012 г. на ресурсе было продано 4,5 млн лотов. Наиболее продаваемыми товарами оказались предметы искусства и антиквариат (17%) и предмет

Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» начал брать комиссию за выставление лота Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что вводит комиссию за выставление лотов. Комиссия составит от 10

Пользователи «Молоток.Ру» заказали iPad 3 на сумму более 3,5 млн руб. 16 марта был дан официальный старт продаж новой версии планшета iPad в США и нескольких других странах. Крупнейший в Рунете онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что за первую неделю его пользователи проявили особое внимание к долгожданному гаджету и сделали заказов на сумму более 3,5 млн руб. По словам представителей компании

Игорь Тарасенко назначен гендиректором онлайн-аукциона «Молоток.Ру» ания «е-коммерс групп», которая занимается развитием наиболее популярного в Рунете онлайн-аукциона «Молоток.Ру», сообщила о том, что с 1 марта текущего года на пост генерального директора был н

«Молоток.Ру»: оборот в 2011 г. составил 2,6 млрд руб. Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что подводит итоги 2011 г. и отмечает свой 12-ый День Рождения. Сегодня эту торговую площадку ежедневно посещают более 250 тыс. уникальных пользователей, ежедневно со

«Молоток.Ру» интегрировался с порталом Mail.Ru На онлайн-аукционе «Молоток.Ру» появилась возможность регистрации и авторизации пользователей с других доменов. П

«Молоток.Ру» оптимизировал процесс покупок на сайте Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске новых сервисов для оптимизации процесса покупок. Теперь для все

«Молоток.Ру»: за год посещаемость выросла на 75% Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» подвел итоги работы за 2010 г. Количество зарегистрированных пользователей сервис

Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли рых затронула эта проблема, в целях повышения безопасности необходимо изменить пароль для входа на «Молоток.Ру». Информационное письмо об этом было отправлено по электронной почте. Кроме того,

«Молоток.Ру» запустил приложение для Android Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что мобильное приложение данного сервиса для операционной системы

«Молоток.Ру» запустил приложение для iPhone Крупнейший в Рунете интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Навигация позвол

Внимание Генпрокуратуры обратили на Molotok.ru раны культурного наследия (Росохранкультуре) получили письмо от группы археологов с жалобой на сайт Molotok.ru, рассказал CNews Виктор Гаврилов, заместитель начальника управления по сохранению

Россия: объем рынка электронной коммерции в 2009 г. составил 150 млрд руб В рамках совместного мероприятия для прессы Mail.Ru и «Молоток.Ру» обсудили перспективы развития электронной коммерции в России, выход на российский e-commerce рынок крупных международных интернет-игроков, а также проекты обеих компаний в этой сфер

«Молоток.Ру» стал «федеральным клиентом» «EMS Почта России» «EMS Почта России» (филиал ФГУП «Почта России»), и интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявили о том, что заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора, «Молоток.Ру» получает статус «Федеральный клиент», основными преимуществами которого являются: един

«Молоток.Ру» открыл партнерскую программу Крупнейший российский интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил об открытии партнерской программы. Теперь владельцы сайтов и блогов могут зарабатывать на активности новых пользователей аукциона. Для того, чтобы стать участником партнерск

У Molotok.ru - новый инвестор-иностранец чурный фонд Florissant и израильский консорциум Izaki, владеющие долями в 15% и 14% соответственно. Molotok.ru получит нового иностранного инвестора 8 октября 2007 г. Tradus завершил сделку по

eBay войдет в Рунет с другого фланга еющая одной из самых крупных сетей интернет-аукционов в Европе, в том числе 30% российского проекта Molotok.ru, получила предложение о покупке. По мнению аналитиков, в этой роли может выступить

30% Molotok.ru купили англичане cardo, предоставляющая сервисы интернет-аукционов в 12 странах мира. QXL Ricardo приобрела 30% ООО «Молоток.ру» — компании, в которую для совершения сделки был выделен Molotok.ru. Главой проект

Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора пании QXL Ricardo plc. Для совершения сделки интернет-аукцион был выделен в отдельную компанию ООО «Молоток.ру», доли которой распределились среди текущих акционеров Mail.Ru. В этой компании QX

Molotok организует «Весеннюю уборку» C 15 апреля по 15 июня 2007 года на крупнейшем российском интернет-аукционе Molotok.Ru пройдет очередная акция «Весенняя уборка». Второй год подряд Molotok.Ru пом

Реквизит российских сериалов пойдет с Molotok.ru Компании «Амедиа» (производитель сериалов) и Mail.Ru (владелец Molotok.ru) объявляют о проведении интернет-аукциона вещей, задействованных в съемках некоторых российских сериалов. На торги выставляются вещи из сериала «Моя прекрасная няня». Предметы интерь

Molotok.ru подключился к "СпринтНет" Пользователи интернет-аукциона Molotok.ru получили возможность пополнять свои счета при помощи терминалов моментальной оплат

Molotok.Ru продает вещи за "молоточки" Крупнейший российский интернет-аукцион Molotok.ru объявляет о начале проведения призовых аукционов для своих активных участников. Пр

Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru Professional при поддержке интернет-холдинга Mail.ru проводит благотворительный интернет-аукцион на Molotok.ru. У пользователей интернета есть возможность стать обладателем экспонатов уникально

Molotok.ru проводит интернет-аукцион в помощь жертвам теракта в Осетии тельный аукцион в помощь пострадавшим от теракта в Беслане. С 8 по 15 сентября на интернет-аукционе Molotok.ru в качестве лотов будет выставлена продукция компании Furland - меховые шапки. День

"Серебряная Калоша" пошла с молотка На прошлой неделе на аукционе "Молоток.ру" была продана статуэтка "Серебряная Калоша". За пять дней цена "Калоши" подскочила в несколько раз и составила $1968. "Серебряная Калоша" существует шесть лет, ею награждают артистов

Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer Популярный онлайн-аукцион "Молоток.Ру" объявил о том, что теперь услуги аукциона можно при помощи электронного кошелька в системе WebMoney Transfer, что позволяет любому пользователю Сети осуществлять безопасные наличные

"Молоток.Ру" представил результаты 2001 г. Интернет-аукцион "Молоток.Ру" объявил результаты операционной деятельности в 2001 г. Маркетинговая служба интер

Неделя в Сети: Новый год, новая экономика, новые надежды и подведение итогов или просто в неопределенном будущем - посмотрим. А наш отечественный аналог eBay, интернет-аукцион Molotok.ru, не так давно с шумом отпраздновал свое двухлетие. Но если главный источник дохода

Платежная система EACCESS облегчит доступ к платным сервисам аукциона Molotok.ru Интернет-аукцион Molotok.ru компании Port.ru подписал договор с компанией "Аксесс Ком", благодаря которому пол

В Рунете появилась новая баннерная сеть вой тематики. Сегодня в сеть входят такие ресурсы как сайт Авторского Телевидения, интернет-аукцион Молоток.ру, Форекс, List.Бизнес, Библиотека Мошкова, Torg.ru, Погода от Фобос, Грамота.ру, ма

"Молоток.Ру" подключился к PayCash Российский интернет-аукцион "Молоток.Ру", принадлежащий компании netBridge, подключился к платежной интернет-системе "PayCash". Благодаря сотрудничеству компаний, пользователи интернет-аукциона получили возможность произво

Интернет-инкубатор идет против рынка аибольшей популярностью. Поэтому в качестве конкурентов Stavka рассматривает скорее Ruki.Ru, нежели Molotok. На данный момент в системе открыто около 40 партнерских аукционов, и среди них такой

На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты Lufthansa На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты компании Lufthansa, торги начнутся в ноябре 2000 года и будут проводиться каждую пятницу с 17.00 до 18.00. Торги на авиабилеты по маршрутам из городов С

Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя 5 октября в 17:00 посетители интернет-аукциона "Молоток.Ру" встретятся в чате с Эдуардом Тополем. Эдуард Тополь - автор скандальных политических детективов ( достаточно назвать "Журналист для Брежнева", "Красная Площадь", "Завтра в России").

Мария Цигаль выставила свою последнюю коллекцию на Молоток.Ру netBridge специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Среди них интернет-аукцион Молоток.Ру, интернет-магазин 24X7.ru, сайт бесплатного хостинга BOOM.ru, виртуальные открытки

Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей Вслед за открытием Клуба Молоток интернет-аукцион вводит новые платные услуги, которые позволят продавцам привлечь внимание большего числа покупателей, чтобы максимально выгодно продать свой товар на Молоток.Ру. Количество лотов на интернет-аукционе Молоток.Ру за период с мая по сентябрь 2000 года увеличилось практически вдвое, с 9 до 17 тысяч. Сегодня только различных мобильных теле

"Молоток.ру" открыл Клуб Молоток У посетителей интернет-аукциона Молоток.Ру появились дополнительные возможности. На сайте введена новая платная услуга - Клуб Молоток. Отныне любой зарегистрированный пользователь интернет-аукциона может стать членом Клуба Мо

Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов, фирменный значок члена команды 1994 года (