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VK
Mail.Ru Молоток.ру



15.01.2013 «Молоток.Ру» продал 4,5 млн товаров в 2012 г.
02.08.2012 Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» начал брать комиссию за выставление лота
29.03.2012 Пользователи «Молоток.Ру» заказали iPad 3 на сумму более 3,5 млн руб.
05.03.2012 Игорь Тарасенко назначен гендиректором онлайн-аукциона «Молоток.Ру»
20.12.2011 «Молоток.Ру»: оборот в 2011 г. составил 2,6 млрд руб.
26.09.2011 «Молоток.Ру» интегрировался с порталом Mail.Ru
19.05.2011 «Молоток.Ру» оптимизировал процесс покупок на сайте
22.12.2010 «Молоток.Ру»: за год посещаемость выросла на 75%
03.12.2010 Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли
23.08.2010 «Молоток.Ру» запустил приложение для Android
08.04.2010 «Молоток.Ру» запустил приложение для iPhone
26.03.2010 Внимание Генпрокуратуры обратили на Molotok.ru
05.03.2010 Россия: объем рынка электронной коммерции в 2009 г. составил 150 млрд руб
22.12.2009 «Молоток.Ру» стал «федеральным клиентом» «EMS Почта России»
26.05.2009 «Молоток.Ру» открыл партнерскую программу
18.12.2007 У Molotok.ru - новый инвестор-иностранец
09.11.2007 eBay войдет в Рунет с другого фланга
01.09.2007 30% Molotok.ru купили англичане
01.09.2007 Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора
18.04.2007 Molotok организует «Весеннюю уборку»
05.04.2006 Реквизит российских сериалов пойдет с Molotok.ru
28.03.2006 Molotok.ru подключился к "СпринтНет"
06.03.2006 Molotok.Ru продает вещи за "молоточки"
24.11.2004 Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru
08.09.2004 Molotok.ru проводит интернет-аукцион в помощь жертвам теракта в Осетии
26.06.2002 "Серебряная Калоша" пошла с молотка
17.04.2002 Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer
12.02.2002 "Молоток.Ру" представил результаты 2001 г.
29.12.2001 Неделя в Сети: Новый год, новая экономика, новые надежды и подведение итогов
09.08.2001 Платежная система EACCESS облегчит доступ к платным сервисам аукциона Molotok.ru
19.03.2001 В Рунете появилась новая баннерная сеть
15.12.2000 "Молоток.Ру" подключился к PayCash
10.11.2000 Интернет-инкубатор идет против рынка
02.11.2000 На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты Lufthansa
03.10.2000 Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя
21.09.2000 Мария Цигаль выставила свою последнюю коллекцию на Молоток.Ру
18.09.2000 Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей
29.08.2000 "Молоток.ру" открыл Клуб Молоток
06.06.2000 Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy
09.03.2000 Компания netBridge и компания Comptek обменялись пакетами акций в проектах Molotok.Ru и Narod.Ru.

Публикаций - 83, упоминаний - 142

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Amazon Inc - Amazon.com 2562 3
Microsoft Corporation 21987 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 1
Intel Corporation 11004 1
Oracle Corporation 5889 1
Google LLC 9734 1
Apple Inc 10350 1
IBM - International Business Machines Corp 8800 1
eBay Inc 1571 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5004 3
Почта России ПАО 1821 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7318 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1118 2
Microsoft SQL Server 1302 1
Microsoft Windows 10 11181 1
Superjob 203 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 882 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31450 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42425 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12312 6
Украина 5819 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12214 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10663 4
Великобритания - Лондон 1932 2
Дания - Королевство 890 1
Узбекистан - Республика 1266 1
Ирак - Республика 654 1
Английский язык 602 1
Русский язык 3793 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2069 1
Thomson Reuters - Рейтер 5709 2
Коммерсантъ - Издательский дом 815 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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