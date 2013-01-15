Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.Ru Молоток.ру
Публикаций - 83, упоминаний - 142
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Amazon Inc - Amazon.com 2562 3
|Microsoft Corporation 21987 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 1
|Intel Corporation 11004 1
|Oracle Corporation 5889 1
|Google LLC 9734 1
|Apple Inc 10350 1
|IBM - International Business Machines Corp 8800 1
|eBay Inc 1571 11
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5004 3
|Почта России ПАО 1821 2
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 1
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 1
|Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7318 2
|VK - Mail.ru Одноклассники 1118 2
|Microsoft SQL Server 1302 1
|Microsoft Windows 10 11181 1
|Superjob 203 1
|Английский язык 602 1
|Русский язык 3793 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2069 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru