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VK Mail.Ru Молоток.ру
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|15.01.2013
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«Молоток.Ру» продал 4,5 млн товаров в 2012 г.
Торговая площадка «Молоток.Ру» зафиксировала годовой рост продаж на 30% - в 2012 г. на ресурсе было продано 4,5 млн лотов. Наиболее продаваемыми товарами оказались предметы искусства и антиквариат (17%) и предмет
|02.08.2012
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Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» начал брать комиссию за выставление лота
Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что вводит комиссию за выставление лотов. Комиссия составит от 10
|29.03.2012
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Пользователи «Молоток.Ру» заказали iPad 3 на сумму более 3,5 млн руб.
16 марта был дан официальный старт продаж новой версии планшета iPad в США и нескольких других странах. Крупнейший в Рунете онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что за первую неделю его пользователи проявили особое внимание к долгожданному гаджету и сделали заказов на сумму более 3,5 млн руб. По словам представителей компании
|05.03.2012
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Игорь Тарасенко назначен гендиректором онлайн-аукциона «Молоток.Ру»
ания «е-коммерс групп», которая занимается развитием наиболее популярного в Рунете онлайн-аукциона «Молоток.Ру», сообщила о том, что с 1 марта текущего года на пост генерального директора был н
|20.12.2011
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«Молоток.Ру»: оборот в 2011 г. составил 2,6 млрд руб.
Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» сообщил о том, что подводит итоги 2011 г. и отмечает свой 12-ый День Рождения. Сегодня эту торговую площадку ежедневно посещают более 250 тыс. уникальных пользователей, ежедневно со
|26.09.2011
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«Молоток.Ру» интегрировался с порталом Mail.Ru
На онлайн-аукционе «Молоток.Ру» появилась возможность регистрации и авторизации пользователей с других доменов. П
|19.05.2011
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«Молоток.Ру» оптимизировал процесс покупок на сайте
Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске новых сервисов для оптимизации процесса покупок. Теперь для все
|22.12.2010
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«Молоток.Ру»: за год посещаемость выросла на 75%
Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» подвел итоги работы за 2010 г. Количество зарегистрированных пользователей сервис
|03.12.2010
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Онлайн-аукцион Molotok.ru попросил пользователей сменить пароли
рых затронула эта проблема, в целях повышения безопасности необходимо изменить пароль для входа на «Молоток.Ру». Информационное письмо об этом было отправлено по электронной почте. Кроме того,
|23.08.2010
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«Молоток.Ру» запустил приложение для Android
Онлайн-аукцион «Молоток.Ру» объявил о том, что мобильное приложение данного сервиса для операционной системы
|08.04.2010
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«Молоток.Ру» запустил приложение для iPhone
Крупнейший в Рунете интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил о запуске собственного приложения для устройства iPhone. Навигация позвол
|26.03.2010
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Внимание Генпрокуратуры обратили на Molotok.ru
раны культурного наследия (Росохранкультуре) получили письмо от группы археологов с жалобой на сайт Molotok.ru, рассказал CNews Виктор Гаврилов, заместитель начальника управления по сохранению
|05.03.2010
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Россия: объем рынка электронной коммерции в 2009 г. составил 150 млрд руб
В рамках совместного мероприятия для прессы Mail.Ru и «Молоток.Ру» обсудили перспективы развития электронной коммерции в России, выход на российский e-commerce рынок крупных международных интернет-игроков, а также проекты обеих компаний в этой сфер
|22.12.2009
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«Молоток.Ру» стал «федеральным клиентом» «EMS Почта России»
«EMS Почта России» (филиал ФГУП «Почта России»), и интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявили о том, что заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора, «Молоток.Ру» получает статус «Федеральный клиент», основными преимуществами которого являются: един
|26.05.2009
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«Молоток.Ру» открыл партнерскую программу
Крупнейший российский интернет-аукцион «Молоток.Ру» объявил об открытии партнерской программы. Теперь владельцы сайтов и блогов могут зарабатывать на активности новых пользователей аукциона. Для того, чтобы стать участником партнерск
|18.12.2007
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У Molotok.ru - новый инвестор-иностранец
чурный фонд Florissant и израильский консорциум Izaki, владеющие долями в 15% и 14% соответственно. Molotok.ru получит нового иностранного инвестора 8 октября 2007 г. Tradus завершил сделку по
|09.11.2007
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eBay войдет в Рунет с другого фланга
еющая одной из самых крупных сетей интернет-аукционов в Европе, в том числе 30% российского проекта Molotok.ru, получила предложение о покупке. По мнению аналитиков, в этой роли может выступить
|01.09.2007
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30% Molotok.ru купили англичане
cardo, предоставляющая сервисы интернет-аукционов в 12 странах мира. QXL Ricardo приобрела 30% ООО «Молоток.ру» — компании, в которую для совершения сделки был выделен Molotok.ru. Главой проект
|01.09.2007
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Крупнейший российский интернет-аукцион нашел инвестора
пании QXL Ricardo plc. Для совершения сделки интернет-аукцион был выделен в отдельную компанию ООО «Молоток.ру», доли которой распределились среди текущих акционеров Mail.Ru. В этой компании QX
|18.04.2007
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Molotok организует «Весеннюю уборку»
C 15 апреля по 15 июня 2007 года на крупнейшем российском интернет-аукционе Molotok.Ru пройдет очередная акция «Весенняя уборка». Второй год подряд Molotok.Ru пом
|05.04.2006
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Реквизит российских сериалов пойдет с Molotok.ru
Компании «Амедиа» (производитель сериалов) и Mail.Ru (владелец Molotok.ru) объявляют о проведении интернет-аукциона вещей, задействованных в съемках некоторых российских сериалов. На торги выставляются вещи из сериала «Моя прекрасная няня». Предметы интерь
|28.03.2006
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Molotok.ru подключился к "СпринтНет"
Пользователи интернет-аукциона Molotok.ru получили возможность пополнять свои счета при помощи терминалов моментальной оплат
|06.03.2006
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Molotok.Ru продает вещи за "молоточки"
Крупнейший российский интернет-аукцион Molotok.ru объявляет о начале проведения призовых аукционов для своих активных участников. Пр
|24.11.2004
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Пуанты Анастасии Волочковой идут с Molotok.ru
Professional при поддержке интернет-холдинга Mail.ru проводит благотворительный интернет-аукцион на Molotok.ru. У пользователей интернета есть возможность стать обладателем экспонатов уникально
|08.09.2004
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Molotok.ru проводит интернет-аукцион в помощь жертвам теракта в Осетии
тельный аукцион в помощь пострадавшим от теракта в Беслане. С 8 по 15 сентября на интернет-аукционе Molotok.ru в качестве лотов будет выставлена продукция компании Furland - меховые шапки. День
|26.06.2002
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"Серебряная Калоша" пошла с молотка
На прошлой неделе на аукционе "Молоток.ру" была продана статуэтка "Серебряная Калоша". За пять дней цена "Калоши" подскочила в несколько раз и составила $1968. "Серебряная Калоша" существует шесть лет, ею награждают артистов
|17.04.2002
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Интернет-аукцион "Молоток.Ру" подключен к платежной системе WebMoney Transfer
Популярный онлайн-аукцион "Молоток.Ру" объявил о том, что теперь услуги аукциона можно при помощи электронного кошелька в системе WebMoney Transfer, что позволяет любому пользователю Сети осуществлять безопасные наличные
|12.02.2002
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"Молоток.Ру" представил результаты 2001 г.
Интернет-аукцион "Молоток.Ру" объявил результаты операционной деятельности в 2001 г. Маркетинговая служба интер
|29.12.2001
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Неделя в Сети: Новый год, новая экономика, новые надежды и подведение итогов
или просто в неопределенном будущем - посмотрим. А наш отечественный аналог eBay, интернет-аукцион Molotok.ru, не так давно с шумом отпраздновал свое двухлетие. Но если главный источник дохода
|09.08.2001
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Платежная система EACCESS облегчит доступ к платным сервисам аукциона Molotok.ru
Интернет-аукцион Molotok.ru компании Port.ru подписал договор с компанией "Аксесс Ком", благодаря которому пол
|19.03.2001
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В Рунете появилась новая баннерная сеть
вой тематики. Сегодня в сеть входят такие ресурсы как сайт Авторского Телевидения, интернет-аукцион Молоток.ру, Форекс, List.Бизнес, Библиотека Мошкова, Torg.ru, Погода от Фобос, Грамота.ру, ма
|15.12.2000
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"Молоток.Ру" подключился к PayCash
Российский интернет-аукцион "Молоток.Ру", принадлежащий компании netBridge, подключился к платежной интернет-системе "PayCash". Благодаря сотрудничеству компаний, пользователи интернет-аукциона получили возможность произво
|10.11.2000
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Интернет-инкубатор идет против рынка
аибольшей популярностью. Поэтому в качестве конкурентов Stavka рассматривает скорее Ruki.Ru, нежели Molotok. На данный момент в системе открыто около 40 партнерских аукционов, и среди них такой
|02.11.2000
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На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты Lufthansa
На "Молоток.ру" будут продаваться авиабилеты компании Lufthansa, торги начнутся в ноябре 2000 года и будут проводиться каждую пятницу с 17.00 до 18.00. Торги на авиабилеты по маршрутам из городов С
|03.10.2000
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Интернет-аукцион "Молоток. Ру" пригласил в гости Эдуарда Тополя
5 октября в 17:00 посетители интернет-аукциона "Молоток.Ру" встретятся в чате с Эдуардом Тополем. Эдуард Тополь - автор скандальных политических детективов ( достаточно назвать "Журналист для Брежнева", "Красная Площадь", "Завтра в России").
|21.09.2000
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Мария Цигаль выставила свою последнюю коллекцию на Молоток.Ру
netBridge специализируется на инвестициях в высокотехнологичные проекты. Среди них интернет-аукцион Молоток.Ру, интернет-магазин 24X7.ru, сайт бесплатного хостинга BOOM.ru, виртуальные открытки
|18.09.2000
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Интернет-аукцион Молоток.Ру продолжает вводить платные услуги для пользователей
Вслед за открытием Клуба Молоток интернет-аукцион вводит новые платные услуги, которые позволят продавцам привлечь внимание большего числа покупателей, чтобы максимально выгодно продать свой товар на Молоток.Ру. Количество лотов на интернет-аукционе Молоток.Ру за период с мая по сентябрь 2000 года увеличилось практически вдвое, с 9 до 17 тысяч. Сегодня только различных мобильных теле
|29.08.2000
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"Молоток.ру" открыл Клуб Молоток
У посетителей интернет-аукциона Молоток.Ру появились дополнительные возможности. На сайте введена новая платная услуга - Клуб Молоток. Отныне любой зарегистрированный пользователь интернет-аукциона может стать членом Клуба Мо
|06.06.2000
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Сегодня впервые на интернет-аукцион выставлены трофеи российских участников международных соревнований Camel Trophy
Сегодня в рамках акции, приуроченной к началу соревнований Camel Trophy 2000, интернет-аукцион Молоток.Ру выставил на продажу раритетные лоты, среди которых подарочные автомобильные номера, использованные во время Camel Trophy 1995 и 1996 годов, фирменный значок члена команды 1994 года (
|09.03.2000
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Компания netBridge и компания Comptek обменялись пакетами акций в проектах Molotok.Ru и Narod.Ru.
Компания netBrigde и компания Comptek подписали соглашение, по которому проект Molotok.Ru переходит в единоличную собственность компании netBridge, а проект Narod.Ru перехо
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Гришин Дмитрий 210 5
|Тарасенко Игорь 8 4
|Токарев Павел 10 3
|Карпачев Игорь 12 3
|Бодров-младший Сергей 2 2
|Граденко Михаил 56 2
|Овчинников Павел 7 2
|Артамонова Анна 183 2
|Зенков Владимир 2 2
|Носик Антон 106 2
|Савцов Олег 50 2
|Ильичев Олег 7 2
|Парфенов Леонид 6 1
|Сафронов Никас 2 1
|Гурченко Людмила 1 1
|Рапуто Андрей 1 1
|Дугин Сергей 1 1
|Денисов Всеволод 1 1
|Сукачев Гарик 3 1
|Винчер Михаил 4 1
|Кузьмин Роман 5 1
|Фингер Грегори 13 1
|Миронов Михаил 2 1
|Антоненко Илья 1 1
|Жукова Лариса 4 1
|Спиваков Владимир 4 1
|Гречко Георгий 2 1
|Гриценко Юрий 1 1
|Захарчук Олег 1 1
|Хавтан Евгений 2 1
|Гледенов Денис 4 1
|Скляренко Александр 1 1
|Шихалиев Фрэнк 7 1
|Ионин Алексей 6 1
|Трошина Елена 39 1
|Кудасов Александр 1 1
|Синицын Иван 1 1
|Чудинов Дмитрий 103 1
|Волочкова Анастасия 1 1
|Нестеров Олег 3 1
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