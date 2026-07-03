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Нестеров Олег

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Московский школьник создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей и получил приглашение на стажировку в Сбербанк 1
15.12.2005 В Химках блокировано производство контрафакта 1
11.02.2000 Состоялась презентация Интернет-аукциона "Молоток.Ру" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Нестеров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Ланит - Comptek - Комптек 214 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
eBay Inc 1639 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5928 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2381 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 203 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13631 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10220 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3244 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 542 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25233 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 356 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Парфенов Леонид 6 1
Зинчук Виктор 1 1
Зайцев Вячеслав 13 1
Маринина Александра 8 1
Ельцин Борис. 99 1
Гурченко Людмила 1 1
Сукачев Гарик 3 1
Гречко Георгий 2 1
Угринович Алексей 4 1
Богушевская Ирина 1 1
Воробьев Александр 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 164718 2
Украина 7906 1
Литва - Вильнюс 41 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18970 1
Казахстан - Республика 6005 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47308 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8494 1
Европа Восточная 3137 1
Америка - Американский регион 2204 1
Узбекистан - Республика 1982 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 179 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53034 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8814 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1880 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 858 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3837 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3774 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27049 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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