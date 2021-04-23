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23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 10
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 2
08.05.2019 В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 1
20.09.2018 «Цифровая экономика»: Российские антивирусы будут принудительно устанавливать на все импортные ПК 3
06.07.2018 Власти повышают в 10 раз пошлины на оптоволокно США — основного поставщика России 3
01.03.2018 Евросоюз обложит ИТ-компании специальным налогом 1
24.07.2017 «Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
07.04.2017 Госдума утвердила пенсионные льготы для ИТ-компаний 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
30.12.2016 Путин подписал закон о льготах для ИТ-компаний 1
02.09.2016 Воентелеком: Мы взяли на себя ответственность за воссоздание системы межотраслевого взаимодействия 1
20.07.2016 Госкомпании против российского ПО. В рядах сопротивления «Аэрофлот» и другие 1
15.06.2016 70% европейских компаний ожидают роста своего оборота в России в 2016 г. 5
30.05.2016 Госорганам приготовили классификатор российского «железа» для закупок 1
16.05.2016 Правительство хочет продлить льготы для ИТ-компаний навечно 1
01.02.2016 Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ 1
22.12.2015 Путина призвали расширить льготы ИТ-компаний 1
24.07.2015 Воентелеком: Зависимость от импорта в российских телекоммуникациях достигла предела 1
03.04.2015 Программу Минкомсвязи по импортозамещению будет контролировать Аркадий Дворкович 1
24.03.2015 ИТ-рынок России 2009–2014: старые сложности в новых условиях 1
23.03.2015 БАРС Груп: Пришло время вводить жесткое планирование и контроль региональной информатизации 1
05.02.2015 Андрей Черногоров: В 2014 г. госкорпорации закупили на 53% больше решений западных вендоров 3
27.10.2014 ИТ-компании попросили Минкомсвязи не разрушать отрасль 1
09.10.2014 ИТ в госсекторе: новые возможности и планы 4
23.05.2014 Новые драйверы российского ИТ-рынка имеют политические мотивы 1
24.04.2014 Минпромторг представил стратегию развития российской радиоэлектронной промышленности до 2030 г. 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 6
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
12.11.2013 Как обустроить отечественную микроэлектронику: план или рынок 1
16.10.2013 Совет Федерации одобрил изменения в закон «О связи» 1
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
01.10.2013 IVO Systems будет развивать в России технологии дистанционного мониторинга и видеонаблюдения 1
01.08.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1

Публикаций - 151, упоминаний - 283

WTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
SAP SE 3212 8
Cisco Systems 2040 7
InfoWatch - Инфовотч 607 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Yandex - Яндекс 4101 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Крок 1219 4
Google LLC 7148 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
IBM 3539 4
АйТи 751 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Samsung Electronics 5666 3
Columbus - Колумбус 125 3
K-Systems - К-Системс 48 3
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
ESET 989 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Белый Ветер Цифровой 114 2
Huawei 2730 2
Twitter 2204 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Orange France Télécom 98 1
Открытые технологии 205 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Nival 25 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Неолант - Neolant 36 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3765 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Abbyy 793 1
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Airbnb 62 1
Coca-Cola Company 112 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Uber 257 1
Церих банк 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Роснано 456 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
HR-Grid 2 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
QWERTY-клавиатура 194 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Java - Язык программирования 1176 4
Google Android 10751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Apple iOS 5742 2
ЭОС Дело СЭД 621 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
Microsoft Windows 853 1
Apple macOS 925 1
Aladdin eSafe 5 1
HPE ArcSight 50 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
SAP Landscape Management 2 1
SAP Duet Enterprise 1 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Cisco Webex 107 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Apple iPad 3263 1
Linux OS 4257 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Путин Владимир 1824 9
Медведев Дмитрий 1433 7
Касперская Наталья 197 6
Степанов Антон 56 5
Волож Аркадий 181 4
Никифоров Николай 1126 3
Козырь Сергей 30 2
Чичваркин Евгений 82 2
Семенов Анатолий 12 2
Давыдов Александр 36 2
Сапельников Сергей 100 2
Демидов Михаил 125 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Генцис Александр 12 1
Железняков Александр 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
Рудычева Наталья 81 1
Галкин Андрей 19 1
Самойленко Максим 65 1
Прозоровский Василий 40 1
Чимиричкина Мария 30 1
Григорьева Евгения 57 1
Мякишева Марина 84 1
Садовникова Галина 4 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Матеев Денис 33 1
Макаров Вячеслав 3 1
Лукашенко Александр 41 1
Дворкович Аркадий 169 1
Демидов Александр 14 1
Козлов Александр 54 1
Чачава Александр 68 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрин Алексей 63 1
Прибочий Михаил 34 1
Белоусов Андрей 53 1
Мишустин Михаил 302 1
Матвеев Лев 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
Европа 3752 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 17
Германия - Федеративная Республика 3633 10
Беларусь - Белоруссия 2088 10
Казахстан - Республика 2629 9
Украина 3365 8
Индия - Республика 2169 7
Франция - Французская Республика 2122 7
Япония 2780 6
Восточная Европа 1678 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Европа Западная 613 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - КФО - Крымский федеральный округ 28 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - Саранск 197 1
Ирландия - Республика 363 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Волгоградская область 398 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Bell - Издание 34 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Politico 9 1
CNews Analytics 1988 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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