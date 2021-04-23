Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WTO
World Trade Organization
ВТО
Всемирная торговая организация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 151, упоминаний - 283
WTO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 9
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Касперская Наталья 197 6
|Степанов Антон 56 5
|Волож Аркадий 181 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Козырь Сергей 30 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Семенов Анатолий 12 2
|Давыдов Александр 36 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Демидов Михаил 125 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Генцис Александр 12 1
|Железняков Александр 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Галкин Андрей 19 1
|Самойленко Максим 65 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Мякишева Марина 84 1
|Садовникова Галина 4 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Матеев Денис 33 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Лукашенко Александр 41 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Демидов Александр 14 1
|Козлов Александр 54 1
|Чачава Александр 68 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Матвеев Лев 42 1
|Ведомости 259 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Bell - Издание 34 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Politico 9 1
|CNews Analytics 1988 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760951, в очереди разбора - 664640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru