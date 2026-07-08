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РАО Российское Авторское Общество Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 000 членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC).
Российское Авторское Общество содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению гармоничного баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.
СОБЫТИЯ
РАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Кричевский Андрей 19 4
|Путин Владимир 3447 3
|Шадаев Максут 1207 3
|Бырдин Алексей 32 3
|Припачкин Юрий 67 3
|Дедков Евгений 3 2
|Близнец Иван 3 2
|Казарян Карен 83 2
|Кузнецов Дмитрий 75 2
|Силин Михаил 27 2
|Ларина Екатерина 12 2
|Наумов Виктор 126 2
|Гусев Сергей 44 2
|Дмитриев Сергей 34 2
|Ивлиев Григорий 6 2
|Михалков Никита 16 2
|Зубов Юрий 14 2
|Яковлев Дмитрий 14 2
|Теппер Александр 8 2
|Калина Исаак 9 1
|Шкляр Юрий 1 1
|Демченко Петр 1 1
|Синицын Алексей 3 1
|Шишов Алексей 3 1
|Ницберг Михаил 2 1
|Уваркин Геннадий 1 1
|Бакиров Артем 1 1
|Штенгауэр Александра 1 1
|Любимова Ольга 3 1
|Габуния Мераб 6 1
|Мишустин Михаил 781 1
|Ротенберг Игорь 37 1
|Ротенберг Аркадий 52 1
|Шохин Александр 36 1
|Финкельштейн Евгений 11 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Миронов Сергей 64 1
|Малинин Александр 40 1
|Косарев Александр 6 1
|Журавлев Алексей 17 1
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