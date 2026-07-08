РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 000 членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC).

Российское Авторское Общество содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению гармоничного баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.