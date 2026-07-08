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РАО Российское Авторское Общество Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ

РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО) – негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 000 членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC).

Российское Авторское Общество содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению гармоничного баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
07.11.2023 Российский бизнес платит более 100 млн руб. штрафа в год за неуплату отчислений за публичное воспроизведение музыки 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1
20.04.2023 Cubic Music запустил музыкальное приложение для малого бизнеса 1
17.02.2023 Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 2
01.09.2022 РАО через суд выбивает из кинотеатров деньги за музыку в «недружественных» фильмах 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
28.04.2017 «Российское авторское общество» работу с агентами 2
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
27.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
30.09.2008 Состоялся международный форум «Инвестиции в цифру. Контент» 1
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 1
06.06.2007 В школах оставят только учебники, прошедшие экспертизу РАН 1
24.04.2007 Комсомол требует бесплатные MP3 1
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке? 1
07.02.2007 «Титаник» берут на абордаж 1
06.02.2007 Россияне готовы тратить на ТВ по $10 в месяц 1
27.11.2006 MP3Search.ru обогатит правообладателей? 1
22.04.2003 Россия: 90% аудио-, видеопродукции и ПО - пиратские 1
22.04.2003 Роспатент: 90% рынка ПО и аудио-видео составляет пиратская продукция 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

РАО и организации, системы, технологии, персоны:

Cubic Media - Кубик-Медиа - Cubic Music 5 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 941 3
Ростелеком 10879 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
Космос ТВ 44 2
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 52 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 1
МегаФон 10644 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
Sony 6724 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 1
ГЛОНАСС АО 278 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 262 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 195 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 3
Новый век 27 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1111 2
Walt Disney Company 644 2
Warner Bros. International Television Distribution 287 2
Sony Music Entertainment 160 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 118 1
РОФП ФСБ И СВР РФ - Региональный общественный фонд поддержки Федеральной Службы Безопасности и Службы Внешней Разведки Российской Федерации 2 1
Рапид Био 102 1
Телко Медиа 11 1
РКСМ(б) - Революционный коммунистический союз молодёжи 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
WMG - Warner Music Group 209 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Sony BMG 186 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 8
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 4
Судебная власть - Judicial power 2479 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3616 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3572 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 755 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 451 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 4
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 3
РСП - Российский союз правообладателей 12 3
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9842 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9643 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1646 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4389 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2901 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3249 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6374 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4004 2
Оповещение и уведомление - Notification 5826 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4168 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8174 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5900 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5965 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15996 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12102 1
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1501 1
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Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1391 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5107 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7372 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2541 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6448 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12764 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7806 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 2
Google Android 15173 1
Apple iOS 8545 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 1
Apple - App Store 3090 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 1
Apple Music 125 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 202 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 330 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2376 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 353 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Pixabay 253 1
Кричевский Андрей 19 4
Путин Владимир 3447 3
Шадаев Максут 1207 3
Бырдин Алексей 32 3
Припачкин Юрий 67 3
Дедков Евгений 3 2
Близнец Иван 3 2
Казарян Карен 83 2
Кузнецов Дмитрий 75 2
Силин Михаил 27 2
Ларина Екатерина 12 2
Наумов Виктор 126 2
Гусев Сергей 44 2
Дмитриев Сергей 34 2
Ивлиев Григорий 6 2
Михалков Никита 16 2
Зубов Юрий 14 2
Яковлев Дмитрий 14 2
Теппер Александр 8 2
Калина Исаак 9 1
Шкляр Юрий 1 1
Демченко Петр 1 1
Синицын Алексей 3 1
Шишов Алексей 3 1
Ницберг Михаил 2 1
Уваркин Геннадий 1 1
Бакиров Артем 1 1
Штенгауэр Александра 1 1
Любимова Ольга 3 1
Габуния Мераб 6 1
Мишустин Михаил 781 1
Ротенберг Игорь 37 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Шохин Александр 36 1
Финкельштейн Евгений 11 1
Дроздов Игорь 45 1
Миронов Сергей 64 1
Малинин Александр 40 1
Косарев Александр 6 1
Журавлев Алексей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 3
Европа 24910 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13765 2
Германия - Федеративная Республика 13160 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1424 1
Земля - планета Солнечной системы 10833 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 905 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 739 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1405 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 516 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5081 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8756 10
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8174 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4406 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 394 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3963 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3324 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4571 3
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 3
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 68 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1641 2
Импортозамещение - параллельный импорт 613 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1810 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7022 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5714 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3949 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2321 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1118 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1312 2
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