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Кричевский Андрей

СОБЫТИЯ


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
01.04.2025 Саратовская область присоединилась к сети РЦИС.РФ 1
21.03.2025 Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам 1
05.03.2025 РЦИС поделился с Таджикистаном опытом цифровизации сферы интеллектуальной собственности 2
13.02.2025 Федеральная нотариальная палата разворачивает узел блокчейн РЦИС 2
04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 2
17.01.2025 РЦИС заключил соглашение со Свердловской областью 1
14.01.2025 РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
25.12.2024 Единое свидетельство РЦИС и n’RIS 1
05.11.2024 Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 1
27.09.2024 РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью 1
19.09.2024 Северная Осетия получит цифровую инфраструктуру для управления объектами интеллектуальной собственности 2
20.08.2024 В России откроют мегазавод по выпуску виниловых грампластинок 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 1
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
15.10.2018 IPChain, Фонд «Сколково», РВК и ФСИ займутся совместной защитой интеллектуальной собственности 1
26.04.2017 РСП, ВОИС и РАО объединит единая база данных 1
19.08.2014 «Фирма Мелодия» управляет финансами с помощью Sage ERP X3 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Кричевский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Stereotech - Стереотек 48 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
ИнтерЛабс - InterLabs 2 1
Ovision - Овижн 53 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
Sony 6739 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Arista Networks 26 1
Фирма Мелодия 8 3
Новый век 27 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Рапид Био 102 1
Национальный цифровой агрегатор - НЦА - Zvonko Group, Zvonko Digital, Zvonko Media 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Walt Disney Company 647 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 22 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 5
РСП - Российский союз правообладателей 12 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 18
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics - Цифровой юрист 127 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
Трансфер технологий 161 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 1
ОС Сетевая - NOS - Network Operating System - сетевая операционная система 11 1
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 64 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 474 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 122 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
МегаФон Наши люди 49 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Sage Group - Sage X3 - Sage ERP X3 - Adonix X3 18 1
Fonmix - Формакс - ФМ 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Azure 1526 1
Ивлиев Григорий 6 2
Михалков Никита 16 2
Зубов Юрий 14 2
Никитин Алексей 34 2
Беленькая Наталья 4 2
Путин Владимир 3454 2
Шадаев Максут 1210 2
Дроздов Игорь 45 2
Бырдин Алексей 32 2
Корсик Константин 13 1
Фальков Валерий 24 1
Семенов Анатолий 35 1
Куйвашев Евгений 21 1
Меняйло Сергей 22 1
Матвеев Сергей 10 1
Лукьянов Роман 7 1
Кобзев Игорь 12 1
Ионин Дмитрий 10 1
Осипов Валерий 2 1
Дедков Евгений 3 1
Господарев Алексей 2 1
Герасин Борис 4 1
Джанаев Борис 2 1
Любимова Ольга 3 1
Абдулмуслимов Абдулмуслим 3 1
Дробыш Валерий 2 1
Асташкина Екатерина 1 1
Попова Элина 2 1
Исмоилзода Мирзо 1 1
Дробыш Виктор 1 1
Суконцев Михаил 1 1
Кархалева Татьяна 2 1
Лукинов Алексей 1 1
Рубель Алексей 1 1
Голофаев Виталий 1 1
Поляков Сергей 75 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
Повалко Александр 36 1
Шохин Александр 36 1
Русских Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Таджикистан - Душанбе 55 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
США - Миннесота 198 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 113 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 69 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24963 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3640 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4875 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3745 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 131 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 31 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Английский язык 7030 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Ведомости 1466 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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