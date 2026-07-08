Индексная книга (каталог) CNews*
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Кричевский Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 24
Кричевский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивлиев Григорий 6 2
|Михалков Никита 16 2
|Зубов Юрий 14 2
|Никитин Алексей 34 2
|Беленькая Наталья 4 2
|Путин Владимир 3454 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Бырдин Алексей 32 2
|Корсик Константин 13 1
|Фальков Валерий 24 1
|Семенов Анатолий 35 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Меняйло Сергей 22 1
|Матвеев Сергей 10 1
|Лукьянов Роман 7 1
|Кобзев Игорь 12 1
|Ионин Дмитрий 10 1
|Осипов Валерий 2 1
|Дедков Евгений 3 1
|Господарев Алексей 2 1
|Герасин Борис 4 1
|Джанаев Борис 2 1
|Любимова Ольга 3 1
|Абдулмуслимов Абдулмуслим 3 1
|Дробыш Валерий 2 1
|Асташкина Екатерина 1 1
|Попова Элина 2 1
|Исмоилзода Мирзо 1 1
|Дробыш Виктор 1 1
|Суконцев Михаил 1 1
|Кархалева Татьяна 2 1
|Лукинов Алексей 1 1
|Рубель Алексей 1 1
|Голофаев Виталий 1 1
|Поляков Сергей 75 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 1
|Повалко Александр 36 1
|Шохин Александр 36 1
|Русских Алексей 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.