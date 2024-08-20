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В России откроют мегазавод по выпуску виниловых грампластинок

Старейший в России музыкальный лейбл планирует запустить завод полного цикла по производству виниловых пластинок. Совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб., на которые планируется покупка помещения для завода, вторсырья и оборудования. В течение пяти лет компания планирует занять до 50% российского рынка по производству пластинок.

Запуск завода в России

«Фирма Мелодия» планирует запустить завод по производству виниловых пластинок в Новосибирске. Об этом в конце августа 2024 г. сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Кричевского.

Первые изделия прессовались с помощью печатной матрицы из стали и изготавливались из разновидности пластмассы - целлулоида. Но они слишком быстро изнашивались. На смену целлулоиду пришел эбонит. Этот материал представляет собой вулканизированный каучук. По своим свойствам он частично напоминает пластмассу и легко обрабатывается. Материал имел 2 минуса: склонность к окислению и высокую стоимость. Термин «виниловая пластинка» появился в 1948 г. Полихлорвинил оказался идеальным материалом. Во-первых, он отличается невысокой стоимость. Во-вторых, виниловое изделие меньше весит и более износоустойчиво. В-третьих, оно имеет более высокое качество звука. В-четвертых, виниловые пластинки позволяют записывать большее количество композиций. За это их прозвали долгоиграющими и на изделиях стали записывать целые альбомы.

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Unsplash - Dimitri Simon
В Новосибирске откроют завод по производству виниловых пластинок

Виниловые пластинки - это физические музыкальные записи, состоящие из канавок на диске, изготовленном из поливинилхлорида (ПВХ). Канавки считываются стилусом проигрывателя, который преобразует физические звуковые волны в электрический сигнал. Он затем усиливается и воспроизводится через динамики. Виниловая пластинка - это носитель, который использовался для распространения музыки с начала XX века, и он был основным форматом музыки до появления компакт-диска (CD) в 1980 гг. Современные изделия характеризуются стереофоническим типом воспроизведения. Стандартная частота вращения – около 33 оборотов в минуту. Сами диски стали более тяжелыми и массивными, что является преимуществом. К тому же для производства современных изданий используется более качественное сырье. С появлением CD-дисков аналоговые носители были вытеснены с рынка. Но в последние 15 лет наблюдается возрождение винила. Все же аудиофилы ни за что не променяют аналоговое звучание на цифру. Также изделия пользуются спросом у коллекционеров и диджеев и пока остаются поклонники лампового звучания, можно утверждать, что аналоговый носитель будет жить еще очень долго.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в августе 2024 г. музыкальный лейбл уже зарегистрировала в Единой государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) юридическое лицо АО «Новосибирский завод грампластинок – «Фирма Мелодия».

По информации «Ведомостей», совокупные инвестиции в проект составят около 150 млн руб. Их направят на покупку помещения для завода, сырья, оборудования для создания пластинок. Технической базой завода станут гонконгские производственные линии Allegro II, которые поставляются в Россию через Европу и Китай.

Гендиректор «Мелодии» планирует ввести завод в эксплуатацию весной 2025 г. Производство будет выпускать до 100 тыс. пластинок в год. По словам Андрея Кричевского, в течение пяти лет АО «Фирма Мелодия» планирует занять 30−50% рынка виниловых пластинок в России, а также есть перспективы отправлять часть продукции на экспорт.

В конце мая этого года стало известно о том, что российские магазины уведомили покупателей, что могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за ограничений на ввоз из Европейского союза (ЕС) из-за нового пакета санкций. В настоящее время в России предприятием по производству винила полного цикла является лишь завод «Ультра Продакшн», оно было запущено в 2014 г.

Рост спроса на виниловые пластинки

Объем рынка виниловых пластинок оценивался в $2,1 млрд в 2024 г. и, по прогнозам, достигнет $4,5 млрд 24,65 к 2031 году, увеличиваясь на 9,57% в период с 2024 по 2031 гг.

Одними из основных движущих факторов рынка являются увеличение числа любителей винила и растущий рынок высококлассного оборудования для воспроизведения винила. К факторам, сдерживающим рост рынка, относятся ограничения, связанные с высокими производственными затратами и ограниченным пространством на полках. Некоторыми факторами, открывающими новые возможности для роста рынка, являются рост популярности виниловых пластинок среди молодого поколения и технологическая интеграция для привлечения потребителей.

Развитие технологий происходит экспоненциальными темпами, благодаря увеличению финансирования и глобальному сотрудничеству. В результате этих революций ведущие поставщики продуктов будут продолжать улучшать потребительский опыт. К числу наиболее значимых технологий, меняющих ситуацию, относятся интернет-вещей (IoT) и другие. Кроме того, развитие производственных технологий является одной из основных тенденций в этой отрасли. Многие компании предпринимают меры в производственном секторе, например Viryl Technologies, которая модифицировала традиционный производственный пресс и создала новое оборудование для прессования дисков с использованием передовых технологий.

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Возможности рынка представляют собой будущие перспективы, которые будут влиять на рост рынка в ближайшие 10 лет. Поставщики продуктов на рынке стремятся использовать возможности в различных географических точках для получения большего дохода. Огромный потенциал роста также создается благодаря постоянным инвестициям поставщиков услуг в тактику органического и неорганического расширения. Например, в апреле 2022 г. компания Copycats Media, принадлежащая The ADS Group, откроет первое в Миннесоте современное предприятие по прессованию виниловых пластинок.

По региональному признаку мировой рынок виниловых пластинок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку. Северная Америка доминировала на рынке в 2021 г. В этом регионе находится максимальное количество покупателей граммофонов и растет число коллекционеров виниловых пластинок. Ожидается, что этот регион предложит множество возможностей для продавцов, а ускоренный выпуск новейших виниловых альбомов и повышенный спрос на виниловые пластинки будут способствовать росту рынка виниловых пластинок в этом регионе в течение всего прогнозного периода.

Основными игроками на рынке являются PrimeDisc (Гонконг), A to Z Media (США), Sound Performance USA (США), Microforum Vinyl (США), Handle with Care Manufacturing (Германия), Deeprooves Pressing Plant (Нидерланды), Yong Tong A&V Manufacture Limited (Китай), Burlington Record Plant (США), Vinilificio (Италия) и Pirates Press (США).

Как информации РБК, аналитики зафиксировали в России рост спроса на виниловые пластинки: в 2022 г. их продажи увеличились на 51%. Эксперты связывают это с возвращением моды на физические носители музыки и использованием пластинок для украшения интерьера.

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Рост спроса на виниловые пластинки - общемировая тенденция. Так, в феврале 2022 г. британская Ассоциация розничных продавцов развлечений (ERA) отчиталась, что продажи пластинок в 2021 г. составили 135,6 млн фунтов стерлингов, что на 23,2% больше, чем в 2020 г.

Аналогичный тренд по американскому рынку зафиксировала аналитическая компания MRC Data. В США в течение 2021 г. было продано 41,72 млн виниловых пластинок, что на 51,4% больше, чем в 2020 г.

Антон Денисенко

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