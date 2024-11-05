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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Иркутская область и РЦИС договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Иркутской области. РЦИС будет содействовать цифровизации сферы интеллектуальной собственности, развивать образовательные и просветительские программы по тематике интеллектуальной собственности, помогать внедрять на региональном уровне инфраструктурные решения в сфере управления интеллектуальной собственностью, а также разрабатывать механизмы кредитования под залог интеллектуальных прав в регионе. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Развивая креативную экономику, Иркутская область нуждается в современных инструментах управления интеллектуальными правами. Одним из таких решений может стать региональный депозитарий (реестр) результатов интеллектуальной деятельности и прав на них под условным называнием «Сделано в Иркутской области».

Депонированные в реестре продукты будут зарегистрированы в блокчейн-инфраструктуре РЦИС.РФ с особой меткой, указывающей место происхождения объекта интеллектуальных прав. Таким образом региональная администрация получит точные данные об объеме нематериальных активов, созданных на ее территории, что позволит оценить эффективность государственных затрат на поддержку инновационной деятельности.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, цифровые решения РЦИС должны стать ключевыми звеньями инновационной экосистемы региона. «В области развиваются технопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием и приборами, региональный центр инжиниринга, центр сертификации, центры молодежного инновационного творчества. В решениях инновационных компаний нуждается в том числе и вполне традиционная промышленность — деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая. Снижение издержек на управление и распоряжение интеллектуальными правами за счет автоматизации — насущная потребность всех игроков рынка», — сказал Игорь Кобзев.

Губернатор добавил, что помимо технологического бизнеса в удобной инфраструктуре управления правами нуждаются креативные индустрии и региональные бренды. Глава региона отметил, что среди творческих отраслей особые успехи демонстрируют архитекторы, рекламисты, производители мебели и разработчики ПО и инструменты РЦИС позволят креативной экономике региона развиваться быстрее.

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Председатель РЦИС Андрей Кричевский обратил внимание на то, что совместно с регионом планируется проработать возможности запуска пилотного проекта кредитования технологического и креативного бизнеса под залог интеллектуальных прав. «Мы в РЦИС верим, что развитие творческого и инновационного предпринимательства необходимо стимулировать в том числе за счет дружелюбной регуляторики и грамотных мер финансовой поддержки. Залог нематериальных активов позволяет креаторам регулярно привлекать заемные средства для реализации новых проектов и масштабирования дела. Полагаю, иркутское креативное сообщество вскоре сможет по достоинству оценить этот финансовый инструмент», — сказал Андрей Кричевский.

Председатель РЦИС также подчеркнул, что профильным чиновникам, творческим специалистам и деловому сообществу будут полезны просветительские и образовательные программы под эгидой РЦИС. У центра есть опыт работы с самыми разными аудиториями, нуждающимися в знаниях по интеллектуальному праву, в его связи с современными деловыми практиками и цифровыми инструментами. РЦИС готов привлечь к этой работе авторитетных ученых, успешных менеджеров и экспертов-юристов, владеющих индустриальной спецификой различных отраслей, понимающих, как интеллектуальное право работает в конкретных обстоятельствах, уточнил Андрей Кричевский.

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