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РЦИС заключил договор о сотрудничестве с Ульяновской областью

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Ульяновской области. Соглашение подписали губернатор региона Алексей Русских и председатель РЦИС Андрей Кричевский. В регионе появятся сервисы для учета, защиты и оборота интеллектуальных прав, предлагается реализовать пилотный проект кредитования креативных и технологических компаний под залог нематериальных активов. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

Магистральное направление сотрудничества РЦИС и Ульяновской области — цифровизация рынка интеллектуальных прав. Сервисы и платформы на базе распределенного реестра РЦИС.РФ хорошо зарекомендовали себя в российских регионах. Они среди прочего позволяют оценить объем и качество результатов интеллектуальной деятельности, которые созданы и используются на территории субъекта Федерации. Это касается продукции креативных индустрий — от дизайна и архитектуры до кино и музыки, промышленной собственности, компьютерных программ. Помогая выявлять сильные бренды и компании, имеющие потенциально интересные рынку нематериальные активы, РЦИС стимулирует приток инвестиционных средств в сферу креативного и технологического предпринимательства.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, регион не только развивает известные бренды авиационной или автомобильной промышленности, но и создает молодые технологические компании: «В области расположена территория опережающего развития Дмитровград, включающая крупнейший в России НИИ ядерных реакторов, федеральный центр радиологии, индустриальные парки с десятками резидентов. Ежегодно мы усиливаем поддержку технологических стартапов. На базе регионального института развития — Агентства инновационного развития — организована работа представительства Фонда содействия инновациям. Инноваторы Ульяновской области могут воспользоваться всеми мерами финансовой поддержки по линии Фонда».

Он подчеркнул, что без грамотной и эффективной работы с интеллектуальной собственностью невозможна деятельность ни стартапов, ни действующих промышленных предприятий в условиях конкурентной борьбы.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский уверен в перспективах сотрудничества, в частности в возможности реализации проекта кредитования под залог IP: «Финансовый сектор в России был флагманом цифровизации, и вполне логично, что банкам комфортно работать с современными инструментами выявления, учета и оборота интеллектуальных прав. Возможность проследить жизненный цикл объекта, ознакомиться с экспертными оценками и даже в случае банкротства заемщика реализовать актив на цифровой бирже — все это уже побудило банки изменить прежде скептическое отношение к интеллектуальной собственности как к залогу. Уверен, подобная практика вполне применима в Ульяновской области».

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РЦИС также поможет с организацией просветительских и образовательных программ, окажет содействие в работе по устранению административных, правовых и технологических барьеров развитию рынка, предоставит методики оценки бюджетных трат на поддержку творчества и технологий.

Среди регионов, с которыми РЦИС заключил подобные соглашения: Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания.

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