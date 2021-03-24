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Energy Consulting
Энерджи Консалтинг


24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 3
24.05.2017 Россияне, с которых SAP хотел взыскать 450 млн, создали его конкурента 7
21.04.2017 SAP отказалась от 450-миллионных претензий к российской компании 12
02.03.2015 Sage представила в России пакет решений Sage ERP X3 для СМБ 1
21.11.2014 Мобильность в бизнесе: новые рубежи 3
12.11.2014 Energy Consulting стала мастер-дистрибутором Sage в России и странах СНГ 6
06.11.2014 Sage Group и Energy Consulting представят Sage ERP X3 версии 7 на CNews Forum 2014 2
10.10.2014 Россия: объем рынка ERP-систем по итогам 2013 г. составил 95,4 млрд руб. 1
19.08.2014 «Фирма Мелодия» управляет финансами с помощью Sage ERP X3 4
27.02.2014 «СвязьСтройКомплект» внедрил Sage ERP X3 для управления поставками и взаимоотношениями с клиентами 4
14.01.2014 «Прогресс-Экология» управляет производством фильтров для атомных электростанций с помощью Sage ERP X3 4
07.11.2013 В «Коде Безопасности» создан департамент сервиса 1
14.10.2013 «ТрастВерс» проведет семинар «Новый подход к управлению доступом на основе технологии КУБ» для партнеров 1
09.10.2013 «ТрастВерс» проведет семинар «Новый подход к управлению доступом на основе технологии КУБ» для партнеров 1
23.09.2013 Решение Energy Consulting и «Татнефти» войдет в стандартный функционал SAP ERP 4
10.06.2013 «Татнефть» автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность на базе SAP ERP 6
30.05.2013 Банк «Зенит» обновил программу льготного кредитования СМБ на внедрение ERP-системы 4
24.12.2012 Energy Consulting перевела закупки «Татнефти» на новую версию SAP 4
30.10.2012 Energy Consulting создала автоматизированные профили должностей для «Татнефти» 5
03.09.2012 Energy Consulting представит новое решение для управления производственным предприятием на ITFM 4
21.08.2012 Татнефть: Переход на аутсорсинг – это вопрос зрелости 5
24.07.2012 В руководстве ALPE consulting новые назначения 1
28.06.2012 Energy Consulting займется продвижением EDI-платформы eCar на российском рынке 6
30.11.2011 Energy Consulting: первый в России проект по автоматизации управления кадровым резервом на базе Nakisa 2
19.11.2010 Европейцы агрессивно захватывают российский ИТ-рынок 1
17.11.2010 У «1С» в России появился конкурент из Европы 5
23.09.2010 Energy Consulting провела презентацию русифицированной версии системы управления предприятием Sage ERP X3 3
09.09.2010 «Татнефть» оптимизирует управление талантами и обучением персонала на базе решений SAP 2
08.04.2010 Energy Consulting выбрана аудитором «Мечела» на 2010 г. 3
24.02.2010 Energy Consulting строит КИСУ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО 5
17.12.2009 В Energy Consulting/Corporate IT Solutions новый генеральный директор 1
01.06.2009 Energy Consulting построила систему мониторинга ИБ для «Цезарь Сателлит» 1
16.04.2009 Экс-министр ФРГ стал директором российского интегратора 10
14.04.2009 Вольфганг Клемент вошел в состав Совета Директоров Energy Consulting 6
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор 1
24.03.2009 Energy Consulting привезла в Россию «легкую» ERP-систему Sage 7
16.03.2009 «Цезарь Сателлит» управляет ИТ-инфраструктурой с помощью решений IBM 1
24.12.2008 Call-центры попали под антикризисную оптимизацию 1

Публикаций - 51, упоминаний - 164

Energy Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 12
Microsoft Corporation 11168 3
SAP CIS - САП СНГ 757 3
Verysell Проекты - Verysell Project 43 2
SAP Академический центр компетенции 6 2
Saprun - Сапран групп 38 2
IBM 3557 2
Accenture - Аксенчер 533 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Rimini Street 38 1
Ramax - Рамакс 62 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Smart Way 8 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
Oracle Corporation 3363 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
АйТи 753 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 5 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Татнефть 114 1
Инвестконсалтинг ООО 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 3
SAP Afaria 17 1
Apple iPhone 6 547 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Cisco Webex 108 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Android 10751 1
Петунин Алексей 58 1
Миронов Сергей 41 1
Oster Jack - Остер Джек 2 1
Абдуллин Алик 5 1
Макаров Станислав 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ПФО - Самара 1304 4
Европа 3788 4
Восточная Европа 1691 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Индия - Республика 2181 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Украина 3398 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Казахстан - Республика 2650 2
Индия - Мумбаи 52 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Сингапур - Республика 808 1
Израиль 725 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Израиль - Тель-Авив 56 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
США - Колорадо 55 1
США - Денвер 25 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Analytics 1991 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
SAP S/4HANA Academy 5 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768776, в очереди разбора - 672460.
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