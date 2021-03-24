Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Energy Consulting
Энерджи Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 164
Energy Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
|Татнефть 114 1
|Инвестконсалтинг ООО 3 1
|Петунин Алексей 58 1
|Миронов Сергей 41 1
|Oster Jack - Остер Джек 2 1
|Абдуллин Алик 5 1
|Макаров Станислав 111 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
|ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews Analytics 1991 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 2
|SAP S/4HANA Academy 5 2
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768776, в очереди разбора - 672460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768776, в очереди разбора - 672460.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru